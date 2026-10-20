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Dừng xây dựng khẩn cấp siêu sân bay lớn gần gấp 3 lần Tân Sơn Nhất, có tổng vốn đầu tư 75.000 tỷ đồng, đã thu hồi gần 800 ha đất

Vu Lam
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Một sân bay quốc tế rộng hơn 2335 ha, gần gấp 3 lần Tân Sơn Nhất và có khả năng phục vụ 100 triệu hành khách mỗi năm đã bị dừng xây dựng.

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Parandur được lựa chọn năm 2022 làm địa điểm xây sân bay quốc tế thứ hai phục vụ Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu và một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng nhất Ấn Độ.

Theo hồ sơ của chính quyền Tamil Nadu, toàn bộ dự án cần 2.325,45 ha đất, tương đương khoảng 23,25 triệu m2, trải rộng trên Parandur và 19 ngôi làng khác thuộc các khu vực Kancheepuram và Sriperumbudur.

Để so sánh, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có tổng diện tích quy hoạch khoảng 787 ha, không tính phần đất quốc phòng trực tiếp quản lý. Con số này đồng nghĩa Parandur rộng gần 3 lần Tân Sơn Nhất.

Sân bay mới dự kiến được phát triển qua 4 giai đoạn. Khi hoàn thiện toàn bộ, công trình có khả năng phục vụ khoảng 100 triệu hành khách mỗi năm, đưa Parandur vào nhóm những sân bay có công suất thiết kế lớn trên thế giới. Tổng vốn dự kiến của dự án khoảng 274 tỷ rupee, tương đương khoảng 75.000 tỷ đồng.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Parandur là lượng đất cần dành cho dự án. Tháng 3/2026, chính quyền Tamil Nadu đưa Parandur vào diện “dự án đặc biệt”, một động thái nhằm đẩy nhanh quá trình hợp nhất và thu hồi đất. Thời điểm này, khoảng 687 ha đất đã được thu hồi và chính quyền dự kiến mở thầu dự án ngay trong năm. Đến tháng 8, sau khi chính quyền mới quyết định từ bỏ địa điểm Parandur, giới chức Tamil Nadu cho biết khoảng 729 ha đất tư nhân đã được thu hồi.

Tranh cãi chủ yếu xuất phát từ đặc điểm khu đất. Theo số liệu được công bố tại nghị viện bang Tamil Nadu, trong khoảng 1572 ha đất tư nhân dự kiến thu hồi, khoảng 1085 ha là đất nông nghiệp màu mỡ. Ngoài ra, trong gần 798 ha đất thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi dự án, khoảng 630 ha là các vùng mặt nước và kênh rạch.

Do đó, dự án vấp phải sự phản đối kéo dài của người dân và nông dân địa phương. Những lo ngại tập trung vào mất đất sản xuất, sinh kế, di dời dân cư cũng như tác động tới vùng đất ngập nước và hệ thống thoát nước.

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Điều đáng chú ý là chỉ vài tháng trước khi kế hoạch bị dừng, Parandur vẫn tiến gần hơn tới giai đoạn triển khai.

Chính quyền trước đó đã nhận được chấp thuận về nguyên tắc từ Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ. Đầu tháng 3/2026, dự án được trao quy chế đặc biệt để thúc đẩy công tác đất đai. Kế hoạch khi đó là tiến hành đấu thầu trong năm.

Tuy nhiên, sau khi chính quyền bang thay đổi, kế hoạch cũng đảo chiều. Tháng 8/2026, Thủ hiến Tamil Nadu Joseph Vijay tuyên bố chính quyền sẽ không tiếp tục phát triển sân bay tại Parandur và bắt đầu xem xét các địa điểm thay thế, với mục tiêu giảm tác động tới đất nông nghiệp.

Song, Chennai vẫn không từ bỏ kế hoạch xây sân bay thứ 2. Nhu cầu mở rộng năng lực hàng không của khu vực vẫn còn, trong bối cảnh sân bay Chennai hiện hữu được lên kế hoạch nâng công suất từ khoảng 30 triệu lên 55 triệu hành khách mỗi năm.

Theo Reuters, India Today

Tags

Tamil Nadu

sân bay Chennai

sân bay quốc tế

Tân Sơn Nhất

khẩn cấp

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