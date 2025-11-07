Sự xuất hiện của iPhone 17 series là một tin vui, không chỉ cho những ai "sẵn sàng" chi tiền cho công nghệ mới nhất, mà còn cho cả những người mua sắm thông minh. Theo quy luật thị trường, một thế hệ iPhone mới ra mắt cũng là lúc hàng loạt "cựu vương" được điều chỉnh giá mạnh mẽ.

Đây chính là "thời điểm vàng" để sở hữu một chiếc iPhone cao cấp với mức giá hợp lý. Nếu bạn không cần chạy theo công nghệ mới nhất mà muốn một trải nghiệm Apple mượt mà, ổn định trong nhiều năm tới, hãy xem xét 5 lựa chọn "hợp ví" và thông minh nhất ngay sau đây.

iPhone 15 Pro Max: "Cựu vương" với USB-C và Titan

Vừa mới năm ngoái còn là "siêu phẩm" vạn người mê, iPhone 15 Pro Max giờ đây đã có mức giá dễ chịu hơn rất nhiều. Đây là lựa chọn cho những ai muốn trải nghiệm "gần như mới nhất". Bạn sẽ nhận được mọi thứ của một chiếc điện thoại đắt tiền: Khung Titan sang trọng, cổng sạc USB-C 3.0 tốc độ cao, và con chip A17 Pro vẫn còn "quá mạnh" trong 3-4 năm tới. Đặc biệt, camera zoom 5x vẫn là một vũ khí nhiếp ảnh lợi hại. Dù đã "rớt giá", đây vẫn là chiếc máy đắt nhất trong danh sách, nhưng nó hoàn hảo cho người muốn trải nghiệm "Pro" cao cấp nhất mà không muốn trả mức giá "phi lý" của iPhone 17.

iPhone 14 Pro Max: "Món hời" Dynamic Island đầu tiên

Nếu bạn muốn tiết kiệm hơn 15 Pro Max nhưng vẫn khao khát trải nghiệm "Pro", iPhone 14 Pro là lựa chọn thông minh nhất. Đây là chiếc máy đầu tiên "thay đổi cuộc chơi" với Dynamic Island và màn hình Always-On. So với iPhone 15 bản thường, 14 Pro vẫn cho cảm giác cao cấp hơn hẳn với màn hình 120Hz ProMotion và cụm 3 camera 48MP ProRAW. Dù vẫn sử dụng cổng Lightning, nhưng nếu bạn chưa vội thay đổi hệ sinh thái cáp sạc, đây chính là "món hời" cho người muốn 90% trải nghiệm cao cấp với mức giá dễ chịu.

iPhone 13 Pro Max: "Vua pin" bất bại trong tầm giá

Với những ai ưu tiên tuyệt đối về thời lượng pin, iPhone 13 Pro Max vẫn là một "huyền thoại" bất bại. Ngay cả ở thời điểm này, pin của nó vẫn "ăn đứt" nhiều mẫu máy mới ra. Người dùng sẽ có màn hình 120Hz ProMotion và cụm 3 camera cực kỳ ổn định. Dù thiết kế "tai thỏ" đã khá cũ, đây vẫn là lựa chọn "trâu bò" số một cho người dùng "thực dụng", những người cần một "cỗ máy" làm việc, cày game cả ngày mà không lo sạc pin.

iPhone 15 Pro: Sức mạnh "Max" trong thân hình gọn gàng

Nếu bạn mê mẩn mọi công nghệ của 15 Pro Max nhưng lại e ngại một chiếc máy quá lớn, iPhone 15 Pro chính là câu trả lời. Bạn vẫn có khung Titan cao cấp, chip A17 Pro, màn hình 120Hz ProMotion và cổng USB-C 3.0, nhưng trong một kích thước 6.1 inch "hoàn hảo" để cầm nắm và sử dụng bằng một tay. Nó sở hữu mọi sức mạnh của "cựu vương" nhưng linh hoạt hơn, phù hợp cho những ai yêu thích sự gọn gàng mà vẫn muốn hiệu năng "chạm nóc".

iPhone 12 Pro Max: Biểu tượng thiết kế với giá "chạm đáy"

Đây là lựa chọn cho những ai yêu thích thiết kế khung viền thép vát phẳng mang tính biểu tượng của Apple, nay đã ở mức giá dễ tiếp cận nhất. iPhone 12 Pro Max là chiếc "Pro Max" đầu tiên có thiết kế này, vẫn cực kỳ sang trọng. Bạn vẫn có một màn hình OLED lớn 6.7 inch, hệ thống 3 camera mạnh mẽ với cảm biến LiDAR và chip A14 Bionic vẫn xử lý tốt mọi tác vụ hàng ngày. Đây là cơ hội để sở hữu một chiếc iPhone "Pro Max" sang trọng, màn hình lớn với chi phí tiết kiệm nhất.

Việc iPhone 17 ra mắt không có nghĩa là các mẫu máy cũ trở nên "vô dụng". Ngược lại, đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu công nghệ cao cấp của Apple với một mức giá thông minh.

Điều quan trọng nhất: Hãy luôn chọn mua ở những cửa hàng uy tín, kiểm tra máy kỹ càng (đặc biệt là tình trạng pin và màn hình) để có được trải nghiệm "ngon, bổ, rẻ" đúng nghĩa nhất.