Nhiệm vụ của chiếc máy bay cụ thể là gì?

Tối 10/10/2026, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đón một chuyến bay mang theo câu chuyện đặc biệt. Đó là chuyến bay mang số hiệu 9G1232 của Sun PhuQuoc Airways, khởi hành từ sân bay quốc tế Phú Quốc (An Giang) đến Hà Nội.

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng không Flightradar24, chuyến bay được khai thác bằng chiếc Airbus A321neo mang số đăng ký VN-A285. Máy bay cất cánh từ Phú Quốc lúc 18h19 và hạ cánh xuống Nội Bài lúc 20h02, sớm hơn khoảng 8 phút so với lịch trình dự kiến.

Thoạt nhìn, đây là chuyến bay thương mại thông thường kết nối đảo ngọc Phú Quốc với Thủ đô. Tuy nhiên, điều khiến hành trình này trở nên đặc biệt không nằm ở loại máy bay hay quãng đường di chuyển, mà ở một nhiệm vụ đầy ý nghĩa: Đưa tro cốt của một Anh hùng liệt sĩ trở về quê hương sau nhiều năm xa cách.

Theo thông tin được chia sẻ từ Sun PhuQuoc Airways, chuyến bay diễn ra đúng ngày Hà Nội kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Trong không khí của ngày lễ lịch sử, hành trình trở về của người đã hy sinh vì đất nước càng mang ý nghĩa xúc động.

Cuộc phối hợp đặc biệt tại sân bay Nội Bài

Đúng 18h02 ngày 10/10, khi thông tin về việc vận chuyển tro cốt liệt sĩ được chuyển đến từ Phú Quốc, những người làm nhiệm vụ tại Nội Bài hiểu rằng chuyến bay sắp tới cần có phương án tiếp nhận và bàn giao riêng.

Ngay sau đó, các bộ phận liên quan, gồm đại diện trực chuyến, bộ phận Lost & Found, đội ngũ giám sát chất xếp và ban trưởng đơn vị phục vụ mặt đất HGS, nhanh chóng phối hợp để thống nhất phương án xử lý.

Từng khâu được trao đổi, chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm phần tro cốt được tiếp nhận an toàn, nguyên vẹn và bàn giao cho gia đình một cách trang trọng. Đáng chú ý, thay vì đi qua băng chuyền hành lý thông thường, phần tro cốt của liệt sĩ được nhân viên trực tiếp chuyển đến khu vực bàn giao riêng, dưới sự giám sát của đội ngũ tại sân đỗ.

Đây là chi tiết đặc biệt trong câu chuyện. Giữa hàng loạt công việc thường nhật tại một sân bay quốc tế, những người làm nhiệm vụ đã dành sự quan tâm và cẩn trọng cho một hành trình trở về mang ý nghĩa thiêng liêng.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS), doanh nghiệp này cung cấp nhiều dịch vụ tại Nội Bài, từ phục vụ hành khách, hành lý đến hướng dẫn chất xếp, điều phối chuyến bay và hỗ trợ kỹ thuật sân đỗ. Sự phối hợp giữa các bộ phận là một phần quan trọng trong quá trình phục vụ các chuyến bay đến và đi.

Sau hành trình từ Phú Quốc, phần tro cốt của liệt sĩ cuối cùng cũng được trao nguyên vẹn cho người thân. Cuộc trở về ấy khép lại quãng thời gian dài chờ đợi của gia đình.

Không có những lời nói lớn lao, điều đọng lại từ câu chuyện là sự khẩn trương trong quá trình phối hợp, sự cẩn trọng ở từng thao tác và lòng thành kính dành cho người đã khuất.

Đặc biệt, sự việc diễn ra đúng ngày 10/10, thời điểm Hà Nội kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Theo Báo Điện tử Chính phủ, trong dịp này, Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử và truyền thống của dân tộc.

Trong bối cảnh đó, hành trình đưa tro cốt liệt sĩ trở về càng gợi nhắc về những hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Tro cốt được vận chuyển bằng đường hàng không như thế nào?

Trên thực tế, vận chuyển tro cốt, hài cốt bằng đường hàng không là loại hình vận chuyển có những yêu cầu riêng về đóng gói và giấy tờ.

Theo thông tin công bố trên website chính thức của Sun PhuQuoc Airways, hãng chấp nhận vận chuyển tro cốt dưới cả hai hình thức hành lý xách tay và hành lý ký gửi, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các quy định liên quan.

Cụ thể, tro cốt phải được đặt trong bình đựng phù hợp, bọc bằng vật liệu bảo đảm an toàn, đóng kín và kín khí. Người thực hiện vận chuyển cần chuẩn bị các giấy tờ như giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử, giấy xác nhận quan hệ thân nhân hoặc giấy cam kết mối quan hệ với người đã mất, giấy tờ liên quan đến việc hỏa táng, đơn đề nghị và giấy cam kết vận chuyển.

Đối với hài cốt không ở dạng tro, hãng chỉ chấp nhận vận chuyển dưới hình thức hành lý ký gửi trên các đường bay nội địa, đồng thời yêu cầu đóng gói kín trong hòm cứng theo hướng dẫn của cơ quan kiểm dịch.