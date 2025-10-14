Dùng súng ná cao su bắn vỡ kính nhiều xe ô tô ở Hải Phòng

Các đối tượng dùng súng ná cao su bắn bi vào xe ô tô. (Ảnh: CA)

Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng bắn vỡ kính một số xe ô tô trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11/10, Công an phường Dương Kinh tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.X.T. (36 tuổi, trú tại xã Nghi Dương, Hải Phòng) về việc khoảng 22h38 cùng ngày, anh Đ.X.T. điều khiển ô tô chở công nhân từ nhà máy về đến đầu đường Tư Thủy thuộc tổ 11, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng thì nghi bị bắn vỡ khoang kính số 3 bên trái ô tô.

Cùng thời điểm, ô tô do anh T.X.P. (35 tuổi cùng trú tại xã Nghi Dương, Hải Phòng) điều khiển, dừng ở khu vực này cũng bị bắn vỡ khoang cuối của kính ô tô.

Thiệt hại về kính ô tô của 2 xe trên khoảng 12 triệu đồng.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: NLĐ)

Sau khi tiếp nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an phường Dương Kinh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương điều tra, làm rõ những người gây ra vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22h ngày 11/10/2025, P.Đ.P. (14 tuổi, trú tại Tổ dân phố Tân Lập, phường Dương Kinh, Hải Phòng) sang chơi nhà N.T.T.A (16 tuổi, trú tại Tổ 11, phường Dương Kinh, Hải Phòng).

P.Đ.P. và N.T.T.A lên mái nhà N.T.T.A, P. cầm súng ná cao su ngắm bắn vào 3 ô tô, trong đó có trúng vào 2 ô tô của các anh Đ.X.T. và T.X.P.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.