Dùng sim rác nhắn tin lừa mẹ bạn

Đối tượng Nguyễn Duy Bình tại cơ quan điều tra

Nguyễn Duy Bình là bạn của con trai bà P.T.O (SN 1968, trú tại tổ 14, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Ngày 15/3, biết tin C. (là con trai bà O) vừa bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Bình đã sử dụng sim rác, giả làm C được sử dụng điện thoại của cán bộ nhắn tin cho bà O với nội dung: Muốn tiếp tế đồ ăn, chuyển tiền để lo được tại ngoại.

Bà O không mảy may nghi ngờ do đó đã nhiều lần chuyển tiền thông qua 2 số tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản game với số tiền 24 triệu đồng.

Khi biết mình bị lừa, bà O đã đến cơ quan Công an trình báo. Quá trình điều tra, Công an thành phố Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn bởi Bình đã chủ động dùng sim rác để nhắn tin, tài khoản ngân hàng nhận tiền không phải của Bình...Tuy nhiên, lực lượng Công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ được đối tượng Nguyễn Duy Bình chính là người đã thực hiện hành vi trên.

Nguyễn Duy Bình từng có 02 tiền án về các hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.