Đúng sáng nay 30/9, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt chở gần 200 người cất cánh

Khoảng 9h20 ngày 30/9, chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways (SPA) từ Hà Nội đến Hong Kong (Trung Quốc) chính thức khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài. Gần 200 hành khách đã tham gia chuyến bay đầu tiên trên đường bay mới.

Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Việc mở đường bay mới nhằm mở rộng kết nối giữa Việt Nam với Hong Kong - một trong những trung tâm tài chính, thương mại, hàng không của châu Á. Đồng thời, đường bay thẳng sẽ giúp hành khách có thêm lựa chọn di chuyển linh hoạt hơn.

Trước đó, hồi tháng 5, hãng đã đưa vào khai thác đường bay thẳng Phú Quốc-Hong Kong với tần suất 5 chuyến/tuần, sau đó dự kiến tăng lên 7 chuyến/tuần và có thể là 14 chuyến/tuần.

Theo kế hoạch được SPA công bố khi mở bán vé, đường bay Hà Nội - Hong Kong có tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Với giờ khởi hành buổi sáng từ Hà Nội, hành khách có thể đến Hong Kong vào đầu giờ chiều theo giờ địa phương, trong khi chuyến chiều ngược lại trở về Hà Nội trong ngày.

Hành khách trong chuyến bay đặc biệt này được hãng tặng quà trước giờ khởi hành. Ảnh: Sun Phuquoc Airways

Việc mở thêm đường bay từ Hà Nội diễn ra trong giai đoạn SPA đẩy mạnh mở rộng mạng bay quốc tế. Cuối tháng 8, hãng khai trương đồng thời hai đường bay thẳng Hà Nội - Seoul và TP HCM - Seoul, mỗi đường bay một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Khi đó, hãng cho biết dự kiến nâng quy mô đội bay lên 32 tàu trong năm 2026, trong đó có 4 tàu Airbus A330 thân rộng được đưa vào khai thác từng bước từ tháng 10 đến tháng 12.

Trước đó, ngày 22/9, SPA tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là chiếc đầu tiên trong kế hoạch nhận 8 tàu A330 từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027.

SPA nâng quy mô đội bay với 4 tàu thân rộng trong 2026. Ảnh: SPA

Sun PhuQuoc Airways được cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào tháng 6/2025. Theo chủ trương đầu tư được Chính phủ chấp thuận, hãng phát triển mô hình vận chuyển hành khách thương mại kết hợp khai thác charter.

Lấy Phú Quốc làm tâm điểm, Sun PhuQuoc Airways kết nối đảo ngọc của Việt Nam với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các thành phố trọng điểm khác.

Đối với thị trường quốc tế, Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu kết nối Phú Quốc với các thành phố lớn và trung tâm du lịch hàng đầu tại châu Á, bao gồm các điểm đến tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng khác trong khu vực.