Chiếc máy bay này có gì mà lại được gọi là máy bay đặc biệt?

Sáng 19/11/2026, một chiếc máy bay mang số đăng ký VN-A932 được thông báo chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai trên đảo Bali (Indonesia), bắt đầu hành trình vượt biển kéo dài hơn 5 giờ để tới Việt Nam. Theo kế hoạch, điểm đến của chiếc máy bay là Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Thông tin được hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đồng thời đăng tải. Nội dung từ hãng cho biết, đây chính là thành viên mới trong đội bay, nâng con số tàu bay lên 24. Việc đưa thêm máy bay mới về Việt Nam trong tháng 11 nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động của hãng.

Qua hình ảnh được công bố, chiếc VN-A932 nổi bật với phần thân màu trắng, dòng chữ SPA cỡ lớn cùng phần đuôi phối các gam đỏ, cam và vàng đặc trưng của Sun PhuQuoc Airways. Máy bay có thiết kế thân hẹp với hai động cơ phản lực đặt dưới cánh, mang đặc trưng của dòng Airbus A321.

Dòng máy bay dài 44,5 m, sải cánh gần 36 m có gì đặc biệt?

Theo thông tin từ nhà sản xuất Airbus, dòng máy bay A321neo có chiều dài thân 44,51 m, sải cánh 35,8 m và chiều cao khoảng 11,76 m. A321neo thuộc gia đình A320neo của Airbus, được thiết kế với cấu trúc thân hẹp, một lối đi giữa hai dãy ghế. Dòng máy bay này có thể phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế, với sức chứa tối đa 244 hành khách tùy cấu hình được lựa chọn.

Một trong những đặc điểm nổi bật là thiết kế đầu cánh Sharklet, giúp cải thiện hiệu quả khí động học, giảm lực cản trong quá trình bay và góp phần tiết kiệm nhiên liệu.

Theo Airbus, việc kết hợp thế hệ động cơ mới với các cải tiến khí động học cho phép A321neo giảm khoảng 20% lượng nhiên liệu tiêu thụ và phát thải CO₂ trên mỗi ghế so với thế hệ máy bay trước trong các điều kiện so sánh do nhà sản xuất công bố.

Bên cạnh đó, dòng máy bay này còn sở hữu khoang hành khách được cải tiến nhằm nâng cao sự thoải mái trên các hành trình dài. Thiết kế thân máy bay tương đối lớn trong nhóm tàu bay một lối đi cũng giúp các hãng hàng không linh hoạt bố trí số lượng ghế phù hợp với nhu cầu khai thác.

Đáng chú ý, các biến thể thuộc gia đình A321neo có thể phục vụ những hành trình quốc tế tầm trung và xa hơn. Trong đó, phiên bản A321LR được thiết kế cho tầm bay lên tới 7.400 km, tùy điều kiện khai thác.

Chỉ 10 ngày trước vừa đón máy bay thứ 23, hướng tới đội bay 33 chiếc vào cuối năm

Việc đưa VN-A932 về Việt Nam diễn ra chỉ 10 ngày sau khi Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận chiếc máy bay thứ 23. Cụ thể, theo thông tin do hãng công bố ngày 9/11/2026, chiếc Airbus A321NX mang số đăng ký VN-A930 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 15h20, sau hành trình hơn 2.000 hải lý từ Bali (Indonesia).

Đây cũng máy bay thuộc thế hệ Airbus A321neo, có tuổi đời khoảng 1,5 năm tại thời điểm tiếp nhận. Cả VN-A930 và VN-A932 (máy bay thứ 23 và 24) đều được hãng thông báo thực hiện hành trình từ Bali về Nội Bài.

Trước đó nữa, ngày 21/9/2026, Sun PhuQuoc Airways cũng chính thức tiếp nhận chiếc máy bay thứ 20, Airbus A321LR mang số đăng ký VN-A926. Chỉ một ngày sau, hãng tiếp tục đón chiếc Airbus A330 thân rộng đầu tiên, mang số đăng ký VN-A969, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo thông tin trên website chính thức của Sun PhuQuoc Airways, việc bổ sung dòng A330 giúp hãng mở rộng năng lực khai thác những đường bay quốc tế dài, bên cạnh đội bay A320/A321 phục vụ các hành trình nội địa và khu vực.

Trong thông báo ngày 10/11/2026 về thỏa thuận mua động cơ với CFM International, Sun PhuQuoc Airways cho biết hãng đặt mục tiêu nâng quy mô đội bay lên 33 chiếc vào cuối năm 2026 và khoảng 100 chiếc vào năm 2030.

Theo kế hoạch, đội bay mở rộng sẽ tạo nền tảng để hãng phát triển thêm mạng đường bay, tăng khả năng kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế.

Đối với hành khách, việc gia tăng số lượng máy bay có thể tạo điều kiện để các hãng hàng không bổ sung chuyến bay, nâng tần suất khai thác và mở thêm lựa chọn lịch trình. Tuy nhiên, các máy bay mới cần hoàn tất những thủ tục kỹ thuật, pháp lý cần thiết trước khi tham gia khai thác thương mại.

Việc tiếp tục bổ sung máy bay cũng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đi lại, du lịch được dự báo gia tăng vào dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027. Đồng thời, Phú Quốc đang chuẩn bị hạ tầng hàng không và du lịch để phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027.