Dùng robot hút bụi để ghi lại cảnh vợ ngoại tình, người chồng thắng kiện rồi nhận án 5 tháng tù

Trong khi robot hút bụi giúp người chồng chiến thắng trong vụ kiện ngoại tình, nó lại trở thành bằng chứng khiến anh ta ngồi tù trong một vụ án khác.

Chiếc robot hút bụi vốn chỉ được dùng để dọn nhà lại bất ngờ trở thành công cụ giúp một người chồng phát hiện vợ ngoại tình. Đoạn video do thiết bị này ghi lại giúp anh thắng kiện và được bồi thường gần 16.000 USD, nhưng cũng chính việc đó lại khiến anh phải nhận án 5 tháng tù.

Người đàn ông Đài Loan này kết hôn năm 2021 và sống cùng bố mẹ. Hai vợ chồng thỉnh thoảng mới tới căn nhà nghỉ của gia đình vào các dịp nghỉ lễ.

Tháng 9/2023, trong một lần tới đây, người chồng phát hiện một chiếc bàn chải đánh răng đã qua sử dụng. Chi tiết bất thường này khiến anh bắt đầu nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác.

Sau đó, anh kiểm tra hình ảnh từ camera tại một bãi đỗ xe và phát hiện một người đàn ông lạ từng đưa vợ mình về nhà. Ba tháng sau, người chồng quyết định sử dụng ứng dụng trên điện thoại để điều khiển robot hút bụi từ xa, với ý định dùng chức năng âm thanh tích hợp trên thiết bị để liên lạc với vợ.

Nhưng những gì xuất hiện trên màn hình lại nằm ngoài dự tính.

Camera tích hợp trên robot hút bụi ghi lại cảnh người vợ đang ở cùng người đàn ông mà anh từng nhìn thấy trong đoạn camera trước đó. Hình ảnh cho thấy người phụ nữ thay quần áo, thân mật với người đàn ông này và di chuyển trong nhà trong tình trạng không mặc quần áo.

Nhận thấy đây có thể là bằng chứng cho vụ việc, người chồng bắt đầu ghi lại đoạn video.

Sau đó, anh sử dụng đoạn ghi hình này để khởi kiện vợ và người đàn ông kia, yêu cầu bồi thường số tiền tương đương 68.000 USD, với lý do quyền lợi trong quan hệ hôn nhân của mình bị xâm phạm.

Tòa án cho rằng mối quan hệ giữa người vợ và người đàn ông kia đã vượt quá giới hạn của một tình bạn thông thường. Hai người sau đó bị yêu cầu trả cho người chồng gần 16.000 USD tiền bồi thường.

Tưởng như đã giành được phần thắng, người chồng lại phải đối mặt với một vụ kiện khác.

Người vợ kiện ngược, cáo buộc anh bí mật ghi lại những hình ảnh riêng tư của mình mà không được sự đồng ý. Người chồng lập luận rằng đoạn video đã được tòa án sử dụng làm bằng chứng trong vụ kiện trước đó, đồng thời cho rằng việc ghi hình của mình là “hợp pháp”.

Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lập luận này.

Theo phán quyết, nghĩa vụ trong hôn nhân không thể vượt lên trên quyền riêng tư của một cá nhân. Việc người chồng cố tình sử dụng robot hút bụi để ghi lại hình ảnh riêng tư cũng được xác định là hành vi có chủ ý.

Tòa cũng bác lập luận cho rằng người vợ có thể đã biết mình đang bị ghi hình. Những tín hiệu như đèn hoặc cảnh báo bằng giọng nói phát ra từ robot hút bụi không đủ để chứng minh người phụ nữ nhận thức được việc mình đang bị ghi hình hoặc đã đồng ý với điều đó.

Kết quả, người chồng bị tuyên phạt số tiền gần 5.000 USD và nhận án 5 tháng tù vì hành vi ghi lại trái phép hình ảnh riêng tư. Theo đó, hành vi bí mật ghi hình hoặc tiết lộ các hoạt động riêng tư hay thông tin thân mật của người khác mà không được cho phép có thể bị phạt tới 3 năm tù và nộp phạt số tiền gần 10.000 USD.

Câu chuyện sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, bởi cả hai vụ kiện đều dẫn tới những kết quả trái ngược với điều người trong cuộc có thể dự đoán.

Một người dùng mạng nhận xét rằng người chồng cũng là nạn nhân trong câu chuyện này: “Anh ấy vừa mất cuộc hôn nhân, vừa mất cả tự do.”

Một ý kiến khác cho rằng việc chứng minh ngoại tình không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng vẫn có nhiều cách thu thập bằng chứng hợp pháp, chẳng hạn lịch sử trò chuyện, hóa đơn khách sạn hay các giao dịch tài chính. “Dù muốn đòi lại công bằng, mọi người vẫn phải tuân thủ giới hạn của pháp luật”, người này viết.