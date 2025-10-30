Đứng ra trả tiền họp lớp, người đàn ông bị vợ mắng "sĩ diện hão" rồi bật khóc khi thấy tin nhắn nhóm lớp

Sau khi tốt nghiệp, lớp đại học của Tiểu Trương vẫn giữ thói quen tổ chức họp lớp mỗi năm. Mọi người đều đã bước vào cuộc sống riêng, người lập gia đình, người đi làm xa, nhưng dịp gặp lại ấy vẫn luôn được mong chờ. Người chịu trách nhiệm tổ chức, từ danh sách khách mời đến đặt bàn nhà hàng, năm nào cũng là Tiểu Trương – lớp trưởng cũ, người từng luôn đứng ra lo toan mọi chuyện cho tập thể.

Thời còn sinh viên, Tiểu Trương là người năng nổ, hoạt bát, lại có gia cảnh khá giả. Sau khi ra trường, công việc của anh khá thuận lợi, kinh tế vững vàng nên mỗi lần họp lớp, anh đều chủ động chọn nhà hàng sang trọng, chi tiền mời cả lớp. Ai cũng quý mến anh vì sự chu đáo ấy. Nhưng rồi, sau vài năm, công việc kinh doanh bắt đầu lao dốc. Những khoản đầu tư không như mong đợi khiến Tiểu Trương thua lỗ nặng nề. Cuộc sống ngày càng khó khăn, nhưng anh vẫn giữ thói quen đứng ra tổ chức họp lớp, dù lần này trong lòng không khỏi đắn đo.

Ảnh minh hoạ.

Thay vì khách sạn lớn như mọi năm, anh chọn một nhà hàng nhỏ, ấm cúng hơn và vừa túi tiền. Trước ngày gặp mặt, Tiểu Trương mất ngủ vì lo lắng - lo bạn bè thất vọng, lo mình bị chê keo kiệt, lo cái danh "lớp trưởng hào phóng" sẽ không còn.

Ngày họp lớp diễn ra, trái với suy nghĩ của Tiểu Trương, phòng tiệc nhỏ vẫn ngập tràn tiếng cười. Cả nhóm vui vẻ ôn lại những câu chuyện cũ, tiếng cụng ly và tiếng hò reo khiến bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.

Ảnh minh hoạ.

Tiểu Trương dù mỉm cười, cố tỏ ra vô tư, nhưng trong lòng chất chứa một nỗi ngại ngùng khó giấu. Vậy nên giữa buổi tiệc, anh lặng lẽ ra quầy lễ tân, tự thanh toán toàn bộ chi phí rồi rời đi sớm với lý do có việc gia đình.

Về đến nhà, anh bị vợ mắng té tát: "Anh lấy đâu ra tiền mà trả? Nhà chẳng còn bao nhiêu, con thì ốm, anh cứ sĩ diện mãi thế này à?" . Tiểu Trương chỉ im lặng, cố nén lại cảm giác tủi hổ. Khi đang nấu thuốc cho con, điện thoại anh bỗng báo có tin nhắn đến.

Anh mở ra, vô cùng sững sờ. Tài khoản được cộng một số tiền là 100.000 tệ (hơn 370 triệu đồng) kèm lời nhắn từ nhóm bạn cũ: "Lớp trưởng à, bọn tôi biết anh đang gặp khó khăn. Vậy mà anh vẫn cố giữ thể diện lo cho tập thể, không than một lời, thật sự đáng nể. Đây là chút tấm lòng của cả lớp, anh nhận đi đừng ngại. Khi mọi thứ ổn hơn, chỉ cần nhớ rằng chúng ta vẫn là bạn".

Ảnh minh hoạ.

Tiểu Trương nhìn con số 100.000 tệ mà nước mắt cứ rơi. Bởi trong một thế giới mà tiền bạc đôi khi khiến con người xa cách, vẫn còn những mối quan hệ được xây nên từ sự thấu hiểu và nghĩa tình. Và với Tiểu Trương, đó chính là "khoản lời" lớn nhất đời mình.

Theo Sohu