Đừng phí tiền chọn ghế phía trước, vị trí an toàn nhất trên máy bay thực ra nằm ở nơi này

Những vị trí ghế ngồi mang lại trải nghiệm kém thoải mái nhất

Theo các chuyên gia du lịch, hàng ghế giữa máy bay, đặc biệt là các ghế sát cửa sổ, thường là những vị trí kém lý tưởng nhất. Nguyên nhân là do tiếp viên thường phục vụ đồ ăn từ hai đầu máy bay, khiến những hành khách ngồi giữa dễ rơi vào tình trạng hết món ăn yêu thích. Hơn nữa, vị trí này thường nằm ngay phần cánh, làm hạn chế tầm nhìn và gây bất tiện lớn khi bạn muốn di chuyển ra ngoài vì phải đi qua nhiều người.

Bên cạnh đó, hàng ghế cuối cùng cũng là khu vực bạn nên cân nhắc kỹ trước khi chọn. Vị trí này thường nằm sát nhà vệ sinh, kéo theo những phiền toái về mùi hương, tiếng ồn và sự thiếu vắng không gian riêng tư do hành khách qua lại liên tục. Điểm trừ lớn nhất là hàng ghế này tựa lưng trực tiếp vào vách máy bay nên không thể ngả ra sau, buộc bạn phải ngồi thẳng lưng suốt chuyến bay dài và thường là những người rời máy bay muộn nhất sau khi hạ cánh. Tuy nhiên, sự bất tiện về cảm giác này đôi khi lại chính là "tấm bùa hộ mệnh" mà nhiều người vô tình bỏ qua.

Mẹo chọn ghế tối ưu theo từng nhu cầu cá nhân

Nếu bạn là người thường xuyên cần sử dụng nhà vệ sinh hoặc muốn di chuyển linh hoạt, ghế cạnh lối đi luôn là ưu tiên hàng đầu. Ngược lại, những ai đam mê ngắm cảnh nên chọn ghế sát cửa sổ. Trong trường hợp bạn có chuyến bay nối chuyến với thời gian gấp rút, hãy ưu tiên các ghế cạnh lối đi gần cửa ra để có thể rời máy bay nhanh chóng ngay sau khi khoang thương gia di chuyển.

Đối với những người cần không gian rộng rãi, hàng ghế cạnh lối thoát hiểm hoặc hàng ghế đầu tiên ngay sau vách ngăn khoang thương gia là lựa chọn hoàn hảo nhờ khoảng trống để chân thoải mái. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng hàng ghế đầu vách ngăn sẽ không có chỗ để túi xách bên dưới, buộc bạn phải cất toàn bộ hành lý lên cabin phía trên. Nếu bay cùng gia đình, việc chọn hai ghế cạnh lối đi song song nhau sẽ giúp cả hai vừa dễ dàng trò chuyện vừa giữ được không gian cá nhân hoàn hảo. Việc nắm rõ sơ đồ máy bay và thói quen cá nhân sẽ giúp bạn biến một chuyến bay mệt mỏi thành trải nghiệm thư giãn hơn nhiều lần.

Đâu thực sự là vị trí an toàn nhất khi máy bay gặp sự cố?

Mặc dù các hãng hàng không thường khẳng định mọi vị trí trên máy bay đều an toàn như nhau, nhưng các dữ liệu thống kê lịch sử lại chỉ ra một bức tranh hoàn toàn khác. Đa số các tai nạn hàng không xảy ra trong quá trình cất cánh hoặc hạ cánh, và những nghiên cứu từ Đại học Greenwich trên hàng ngàn người sống sót cho thấy vị trí ngồi thực sự có tác động đáng kể đến tỷ lệ an toàn.

Dữ liệu chỉ ra rằng những hành khách ngồi sát lối đi và gần cửa thoát hiểm có cơ hội sống sót cao hơn so với ghế sát cửa sổ. Đặc biệt, một nghịch lý lớn đã được ghi nhận: khu vực đuôi máy bay - nơi vốn bị coi là ồn ào và rung lắc nhất - lại được đánh giá là nơi an toàn nhất với tỷ lệ sống sót cao vượt trội lên tới 65%. Trong các tình huống sự cố phổ biến như va chạm trực diện, phần đầu máy bay thường chịu tác động nặng nề nhất. Do đó, khoang giữa thân máy bay tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất với tỷ lệ an toàn chỉ 53%, trong khi phần đuôi lại giữ được sự toàn vẹn tốt hơn. Chính vì vậy, thay vì mải mê săn tìm những vị trí ở khoang phía trên, việc lùi lại phía sau đôi khi lại là quyết định sáng suốt nhất để bảo vệ tính mạng trong những tình huống khẩn cấp.