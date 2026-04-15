Dùng nhiều SIM nhưng chỉ đăng ký VNeID 1 số điện thoại: Làm gì để không bị khoá SIM?

Huỳnh Duy |

Với những ai sử dụng nhiều SIM nhưng chỉ đăng ký VNeID cho một số điện thoại. Vậy các SIM còn lại có bị khóa hay không và người dùng cần làm gì để tránh mất số sau ngày 15/4?

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, yêu cầu tất cả thuê bao di động phải hoàn thiện và xác thực đầy đủ thông tin cá nhân.

Cụ thể, mỗi thuê bao cần đảm bảo đủ 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt. Những thông tin này phải trùng khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau thời điểm 15/4, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực sẽ bị xử lý theo lộ trình. Nhà mạng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ, tiến tới chấm dứt hợp đồng và thu hồi số thuê bao.

Từ ngày 15/4/2026, nhà mạng sẽ thực hiện khóa SIM, chặn gọi điện, nhắn tin với trường hợp SIM không chính chủ. (Ảnh minh hoạ)

Người dùng có 60 ngày kể từ mốc 15/4 để hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, số điện thoại sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Trong trường hợp thông tin đã đầy đủ và chính xác từ trước, người dùng không cần thực hiện thêm thủ tục.

Tuy nhiên, nhiều người dùng hiện nay lại sở hữu cùng lúc nhiều SIM (SIM chính, SIM phụ, SIM data…), nhưng chỉ đăng ký tài khoản VNeID với một số điện thoại duy nhất. Điều này dẫn đến lo ngại: các SIM còn lại có bị khóa theo quy định mới hay không?

Theo hướng dẫn từ các nhà mạng, những SIM đó vẫn có thể sử dụng bình thường nếu đã được đăng ký chính chủ với nhà mạng (qua ứng dụng hoặc tại điểm giao dịch).

Đối với các SIM phụ chưa hoàn tất xác thực với nhà mạng, người dùng cần chủ động cập nhật thông tin nếu muốn tiếp tục duy trì số thuê bao. Trường hợp không chắc chắn SIM đã được đăng ký đầy đủ hay chưa, có thể liên hệ tổng đài của nhà mạng đang sử dụng hoặc kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng chính thức của nhà mạng để xem có yêu cầu bổ sung dữ liệu hay không.

Ngược lại, nếu các SIM phụ đã được đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân và dữ liệu khuôn mặt, người dùng vẫn có thể sử dụng bình thường. Khi các số điện thoại này được đồng bộ trong tài khoản VNeID (mục “Số điện thoại”), chỉ cần kiểm tra và xác nhận thông tin là hoàn tất.

Chính thức từ hôm nay: Những người sau phải xác nhận SIM chính chủ trên ứng dụng VNeID
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
