HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chính thức từ hôm nay: Những người sau phải xác nhận SIM chính chủ trên ứng dụng VNeID

Khả Văn |

Bắt đầu từ hôm nay (15/4), quy định mới về quản lý thuê bao di động chính thức có hiệu lực. Những ai bắt buộc phải xác thực theo quy định nếu không muốn bị nhà mạng khóa SIM.

Bắt đầu từ ngày 15/4, Thông tư 08/2026 về xác thực thông tin thuê bao chính thức có hiệu lực, mang đến một thay đổi lớn: người dân lần đầu tiên có thể tự xác nhận SIM chính chủ ngay trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Tuy nhiên, quy định mới này không bắt buộc tất cả mọi người phải ồ ạt thực hiện cùng lúc.

Cụ thể, bạn chỉ thuộc diện phải xác nhận thông tin nếu nhận được tin nhắn yêu cầu trực tiếp từ nhà mạng hoặc thông báo đẩy từ ứng dụng VNeID. Quá trình này sẽ được các cơ quan chức năng và doanh nghiệp viễn thông chia thành nhiều đợt triển khai, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và không gây gián đoạn dịch vụ của người dùng.

Xác nhận SIM chính chủ trên VNeID từ 15 / 4: Điều cần biết cho người dùng - Ảnh 1.

Người dùng không xác thực SIM chính chủ sẽ bị nhà mạng khóa thuê bao

Khi nhận được yêu cầu, thao tác xác thực diễn ra vô cùng nhanh chóng. Hệ thống dữ liệu viễn thông đã được đồng bộ, nên khi truy cập VNeID, người dùng sẽ thấy ngay danh sách toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình ở tất cả các nhà mạng. Việc của bạn chỉ là bấm chọn "đang sử dụng" cho những số thực sự của mình, hoặc "không sử dụng" để hệ thống loại bỏ những SIM do người khác dùng ké hoặc không còn nhu cầu.

Bên cạnh đó, người dùng cũng không cần bận tâm đến quy định này nếu SIM đang dùng đã được đăng ký bằng thẻ căn cước, CCCD gắn chip, hoặc đó chính là số điện thoại dùng để mở tài khoản VNeID mức độ 2. Chỉ có hai trường hợp đặc biệt cần lưu ý: một là những người trước đây dùng Chứng minh nhân dân 9 số cũ sẽ phải cập nhật lại thông tin theo thẻ Căn cước 12 số; hai là những ai có hoạt động đổi thiết bị gắn SIM từ ngày 15/6 trở đi.

Quy định chuẩn hóa dữ liệu lần này là một đòn bẩy mạnh mẽ nhằm siết chặt tình trạng SIM rác - nguồn cơn của hàng loạt vụ lừa đảo mạo danh và tin nhắn rác gây nhức nhối xã hội suốt nhiều năm qua. Để không ai bị bỏ lại phía sau, đại diện các nhà mạng lớn đều khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cấp xã để đến tận nhà hỗ trợ xác thực cho người cao tuổi, người không dùng smartphone hay bà con ở vùng sâu, vùng hải đảo.

Với người dùng bình thường, hãy nhớ thường xuyên kiểm tra tin nhắn điện thoại, bởi nếu nằm trong diện cần xác thực mà lại phớt lờ thông báo quá thời hạn, nhà mạng sẽ buộc phải áp dụng biện pháp mạnh tay: khóa liên lạc một chiều, khóa hai chiều và cuối cùng là thu hồi luôn số điện thoại.

Tất cả người dùng điện thoại mới nhất của Samsung chú ý: Một tính năng cần bật ngay lên để tránh lừa đảo
Tags

Samsung

ứng dụng VNEID

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại