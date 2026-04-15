Bắt đầu từ ngày 15/4, Thông tư 08/2026 về xác thực thông tin thuê bao chính thức có hiệu lực, mang đến một thay đổi lớn: người dân lần đầu tiên có thể tự xác nhận SIM chính chủ ngay trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Tuy nhiên, quy định mới này không bắt buộc tất cả mọi người phải ồ ạt thực hiện cùng lúc.

Cụ thể, bạn chỉ thuộc diện phải xác nhận thông tin nếu nhận được tin nhắn yêu cầu trực tiếp từ nhà mạng hoặc thông báo đẩy từ ứng dụng VNeID. Quá trình này sẽ được các cơ quan chức năng và doanh nghiệp viễn thông chia thành nhiều đợt triển khai, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và không gây gián đoạn dịch vụ của người dùng.

Người dùng không xác thực SIM chính chủ sẽ bị nhà mạng khóa thuê bao

Khi nhận được yêu cầu, thao tác xác thực diễn ra vô cùng nhanh chóng. Hệ thống dữ liệu viễn thông đã được đồng bộ, nên khi truy cập VNeID, người dùng sẽ thấy ngay danh sách toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình ở tất cả các nhà mạng. Việc của bạn chỉ là bấm chọn "đang sử dụng" cho những số thực sự của mình, hoặc "không sử dụng" để hệ thống loại bỏ những SIM do người khác dùng ké hoặc không còn nhu cầu.

Bên cạnh đó, người dùng cũng không cần bận tâm đến quy định này nếu SIM đang dùng đã được đăng ký bằng thẻ căn cước, CCCD gắn chip, hoặc đó chính là số điện thoại dùng để mở tài khoản VNeID mức độ 2. Chỉ có hai trường hợp đặc biệt cần lưu ý: một là những người trước đây dùng Chứng minh nhân dân 9 số cũ sẽ phải cập nhật lại thông tin theo thẻ Căn cước 12 số; hai là những ai có hoạt động đổi thiết bị gắn SIM từ ngày 15/6 trở đi.

Quy định chuẩn hóa dữ liệu lần này là một đòn bẩy mạnh mẽ nhằm siết chặt tình trạng SIM rác - nguồn cơn của hàng loạt vụ lừa đảo mạo danh và tin nhắn rác gây nhức nhối xã hội suốt nhiều năm qua. Để không ai bị bỏ lại phía sau, đại diện các nhà mạng lớn đều khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cấp xã để đến tận nhà hỗ trợ xác thực cho người cao tuổi, người không dùng smartphone hay bà con ở vùng sâu, vùng hải đảo.

Với người dùng bình thường, hãy nhớ thường xuyên kiểm tra tin nhắn điện thoại, bởi nếu nằm trong diện cần xác thực mà lại phớt lờ thông báo quá thời hạn, nhà mạng sẽ buộc phải áp dụng biện pháp mạnh tay: khóa liên lạc một chiều, khóa hai chiều và cuối cùng là thu hồi luôn số điện thoại.