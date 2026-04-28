Đúng ngày mai, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ khởi công tuyến metro 33.000 tỷ đồng nối tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Dương Dương

Dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thêm sẽ được khởi công vào ngày 29/4.

Tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6,2 km, đi ngầm theo Hàm Nghi, qua sông Sài Gòn rồi bám Mai Chí Thọ đến ga Thủ Thiêm.

Ngày 29/4, TP.HCM sẽ tổ chức lễ khởi công 4 dự án quy mô lớn nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026).

Trong đó có dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thêm. Đây là đoạn tuyến quan trọng để cùng với metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối liên thông giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Với các tuyến đường sắt đô thị then chốt như metro số 2 hay đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, THACO thông qua Công ty cổ phần Đại Quang Minh đã chủ động đề xuất nghiên cứu và được TP.HCM giao nhiệm vụ.

Theo đề xuất của THACO, tuyến metro Bến Thành – Thủ Thiêm có chiều dài khoảng 5,6–6,2km, toàn bộ đi ngầm, với khoảng 6 nhà ga. Tổng mức đầu tư sơ bộ vào khoảng 33.000 tỷ đồng.

Sau khi qua đường Hàm Nghi, tuyến metro sẽ vượt sông bằng hầm ngầm để sang phía Mai Chí Thọ.

Đây là một phân đoạn quan trọng của tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành – Tham Lương – Củ Chi), có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 60km. Trong đó, đoạn Bến Thành – Tham Lương đã được khởi công từ tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Điểm đáng chú ý của tuyến metro này nằm ở vai trò liên kết không gian đô thị và hạ tầng giao thông vùng. Với hướng tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành đi ngầm qua trục Hàm Nghi, xuyên sông Sài Gòn và kết thúc tại khu đô thị Thủ Thiêm, dự án sẽ trực tiếp kết nối khu lõi trung tâm với đô thị mới phía Đông.

Quan trọng hơn, khi tuyến Bến Thành – Thủ Thiêm được kéo dài và liên thông với tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm – Long Thành (dự kiến dài khoảng 42km), một hành lang vận tải hoàn chỉnh sẽ được hình thành, kết nối trực tiếp sân bay Tân Sơn Nhất – trung tâm TP.HCM – sân bay Long Thành.

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại tỉnh Đồng Nai, có tổng diện tích gần 5.000 ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.600 tỷ đồng).

Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước.

Đáng chú ý, sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của ICAO. Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8.

