Đúng ngày 28 tháng Chạp: 3 con giáp bước ra cửa là gặp quý nhân, nụ cười nở chúm chím tới tận giao thừa

Hai tám tháng Chạp rồi, không khí Tết đã tràn ngập từ đầu ngõ vào đến tận gian bếp nhỏ. Đâu đâu cũng thấy thoang thoảng mùi nhang trầm, mùi măng miến nấm hương thơm lừng. Trong lúc thiên hạ đang sấp ngửa dọn dẹp nhà cửa, tất bật ngược xuôi mua sắm những món đồ cuối cùng cho mâm cúng tất niên, thì có 3 con giáp lại được thần tài ưu ái rớt lộc ngay giữa cái lúc bận rộn nhất.

Đừng than mệt nữa nhé, vì ngay trong ngày 28 tháng Chạp thôi, niềm vui và sự thuận lợi sẽ đến gõ cửa nhà bạn, xua tan đi mọi lo toan vất vả của cả một năm ròng rã. Cùng xem ai là người may mắn nhất trong ngày cận Tết hối hả này.

1. Tuổi Tý: Tiền bạc hanh thông, mua sắm mát tay

Người tuổi Tý vốn dĩ đã nhanh nhẹn tháo vát nên những ngày cận Tết này dường như mệt mỏi chẳng thể làm khó được bạn. Đặc biệt đúng vào ngày 28 tháng Chạp, đường tài lộc của tuổi Tý bỗng nhiên sáng bừng lên như ngọn đèn lồng đỏ treo trước ngõ. Bạn đi chợ sắm Tết không những mua được đồ tươi ngon mà còn mặc cả được giá hời, cảm giác mua sắm vô cùng mát tay, tiền tiêu đi rồi lại có mối khác đắp vào ngay.

Trong gia đình, những mâu thuẫn lặt vặt ngày thường tự dưng tan biến hết, vợ chồng con cái xúm xít lau chùi bàn ghế, tỉa tót cành mai trong tiếng cười nói rôm rả. Thậm chí, có những khoản tiền thưởng, tiền hoa hồng hay khoản nợ cũ mà bạn tưởng chừng như đã "bặt vô âm tín" bỗng nhiên được người ta mang đến trả tận tay, khiến niềm vui nhân lên gấp bội. Thế mới nói, mệt thì có mệt nhưng cứ hễ động tay vào việc gì là việc nấy hanh thông, lộc lá cứ tự nhiên rơi vào túi thì tuổi Tý cớ gì mà không vui vẻ tươi cười rạng rỡ đón năm mới cơ chứ.

2. Tuổi Thân: Gặp được quý nhân, trút bỏ gánh nặng

Trời sinh người tuổi Thân đã mang tính cách xởi lởi, hay cười hay nói nên đi đến đâu cũng mang lại không khí vui tươi phấn khởi. Trong ngày 28 Tết bộn bề này, sự xởi lởi ấy lại chính là thỏi nam châm thu hút quý nhân đến giúp đỡ bạn một cách vô cùng bất ngờ. Có thể bạn đang luống cuống không biết chọn cành đào nào cho thế đẹp, lúng túng khi xe bỗng dưng dở chứng giữa đường đi sắm Tết, hay mệt lả vì dọn dẹp nhà cửa quá sức, thì ngay lập tức sẽ có người nhiệt tình xuất hiện dang tay gánh vác hộ.

Chuyện công việc dở dang cuối năm ở công ty nếu còn đọng lại cũng được giải quyết êm xuôi gọn ghẽ ngoài sức tưởng tượng chỉ bằng một cuộc điện thoại. Cái cảm giác mọi nút thắt trong lòng đều được gỡ bỏ nhẹ tênh ngay trước thời khắc giao thừa khiến tinh thần tuổi Thân vô cùng phấn chấn. Chiều 28 Tết, sau khi dọn dẹp xong xuôi, ngồi nhâm nhi chén trà nếm thử miếng mứt gừng cay xè, bạn sẽ thấy trong lòng trào dâng một sự bình yên và viên mãn lạ thường, bao nhiêu muộn phiền lo âu của năm cũ thực sự đã bị bỏ lại phía sau cánh cửa.

3. Tuổi Hợi: Gia đạo ấm êm, lộc ăn ngập tràn

Nhắc đến người tuổi Hợi là nhắc đến sự no đủ và những phước lành trời ban, thế nên chẳng có lý do gì mà ngày 28 tháng Chạp lại không phải là một ngày vô cùng trọn vẹn với bạn. Trong khi mọi người vẫn đang hớt hải chạy đôn chạy đáo thì dường như tuổi Hợi lại được tận hưởng một nhịp điệu thong thả và êm đềm hơn hẳn. Phước lộc của bạn trong ngày 28 tháng Chạp thể hiện rõ nhất ở phương diện tình cảm gia đình và lộc ăn uống. Rất có thể bạn sẽ nhận được những túi quà Tết quê dân dã nhưng đậm đà tình nghĩa từ bà con họ hàng, hoặc được người thân thiết thiết đãi một bữa ăn ngon lành ấm cúng ngay giữa những ngày bận rộn.

Chuyện bếp núc chuẩn bị mâm cỗ tất niên của bạn cũng diễn ra suôn sẻ một cách kỳ lạ, nồi bánh chưng xanh mướt rền dẻo hay nồi thịt kho tàu lên màu cánh gián đẹp mắt khiến ai nấy nếm thử cũng phải xuýt xoa khen ngợi tấm tắc. Nhìn gia đình sum vầy đầm ấm, ông bà con cháu bình an mạnh khỏe bên mâm cơm chiều cuối năm, tuổi Hợi sẽ cảm nhận được hạnh phúc đôi khi mộc mạc và giản dị vô cùng, đó chính là nguồn năng lượng tuyệt vời nhất để bạn bước sang một năm mới an khang thịnh vượng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)