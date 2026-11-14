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Đúng ngày 14/11, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có bước tiến mới quan trọng tại Mỹ

Theo Kim Linh
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Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục mở rộng hệ thống tại Mỹ khi chuẩn bị khai trương cửa hàng mới tại Huntington Beach, bang California.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, đây là không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend thứ 5 và là quán thứ 16 của thương hiệu tại Mỹ. Cửa hàng mới tọa lạc tại thành phố Huntington Beach, California. Quán dự kiến mở cửa đón khách vào ngày 14/11/2026 (giờ Mỹ), phục vụ khách hàng địa phương và cộng đồng yêu cà phê quốc tế.
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Không gian mới của Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại California (Mỹ)

Động thái mở thêm cửa hàng tại California diễn ra trong bối cảnh Trung Nguyên Legend liên tục mở rộng mạng lưới tại Mỹ. Trước đó, trong tháng 8/2026, thương hiệu khai trương thêm 2 cửa hàng nhượng quyền Trung Nguyên E-Coffee tại Frisco và Garland, bang Texas. Hệ thống Trung Nguyên E-Coffee hiện cũng đã hiện diện tại một số thành phố khác của bang Texas như Katy, Houston và Carrollton.

Theo định hướng được doanh nghiệp công bố, Trung Nguyên Legend đặt mục tiêu phát triển 100 quán tại Mỹ.

Tại Trung Quốc, Trung Nguyên Legend đã có hơn 30 không gian quán, hiện diện tại một số tỉnh, thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu, Chiết Giang… Hiện Trung Nguyên Legend đẩy mạnh hiện thực hoá mục tiêu phát triển 130 quán tại thị trường tỷ dân.

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Khách hàng quốc tế đến trải nghiệm cà phê Việt Nam tại cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee tại Texas (Mỹ).

Bên cạnh 2 thị trường này, thương hiệu cũng có kế hoạch mở rộng hệ thống tại Melbourne (Australia) và Canada, đồng thời hướng tới nhiều thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp cùng một số quốc gia tại châu Á và châu Âu.

Trung Nguyên Legend cho biết các sản phẩm cà phê của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam, góp phần đưa thương hiệu và cà phê Việt đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.

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Tags

trung nguyên legend

California

thành phố Huntington

Cà phê Việt Nam

Trung Nguyên E-Coffee

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