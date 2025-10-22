Dùng máy giặt cửa trên hay máy giặt cửa trước tốn ít nước hơn? Thì ra bấy lâu rất nhiều người đã lầm

Nhắc đến các thiết bị gia dụng quen thuộc trong hầu hết mọi gia đình, giúp hỗ trợ con người thực hiện các công việc nhà, không thể bỏ qua chiếc máy giặt. Máy giặt giúp con người tiết kiệm thời gian và công sức trong việc vệ sinh quần áo hay các đồ dùng bằng vải. Ngoài ra thiết bị cũng giúp làm sạch đồ dùng tốt hơn, tối ưu hơn.

Trên thị trường hiện nay phổ biến 2 loại máy là máy giặt cửa trên và máy giặt cửa trước. Bạn đang phân vân không biết nên chọn loại nào? Để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho gia đình mình, hãy tham gia quiz này! Cùng khám phá những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi loại máy giặt qua các câu hỏi dưới đây.

Ảnh minh họa

Quizz: Nên mua máy giặt cửa trên hay cửa trước?

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Theo các chuyên gia, máy giặt cửa trước có ưu điểm gì so với máy giặt cửa trên? A Giặt sạch hơn, tiết kiệm điện và nước hơn B Giặt nhanh hơn và tiết kiệm nước hơn C Dễ dàng thêm bớt đồ giữa chu kỳ giặt D Giá thành thấp hơn Đáp án đúng là: A. Giặt sạch hơn, tiết kiệm điện và nước hơn Giải thích: Máy giặt cửa trước giặt sạch hơn nhờ chuyển động giặt hiệu quả hơn và tiết kiệm nước và điện. Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Máy giặt cửa trước sử dụng bao nhiêu nước trong mỗi chu kỳ giặt so với máy giặt cửa trên? A 41 gallon B 13 gallon C 30 gallon D 50 gallon Đáp án đúng là: B. 13 gallon Giải thích: Máy giặt cửa trước sử dụng ít nước hơn so với máy giặt cửa trên, chỉ khoảng 13 gallon mỗi chu kỳ giặt. Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Một nhược điểm của máy giặt cửa trước là gì? A Dễ bị hao mòn nếu giặt ít đồ B Người dùng phải cúi hoặc ngồi xuống để đưa và lấy đồ ra C Khó tìm linh kiện thay thế khi hỏng hóc D Không thể giặt nhiều đồ cùng lúc Đáp án đúng là: B. Người dùng phải cúi hoặc ngồi xuống để đưa và lấy đồ ra Giải thích: Máy giặt cửa trước có thiết kế thấp, người dùng phải cúi hoặc ngồi xuống để thao tác với quần áo. Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Máy giặt cửa trên có ưu điểm gì nổi bật? A Giặt sạch hơn máy cửa trước B Dễ dàng thêm bớt đồ trong chu kỳ giặt C Tiết kiệm nước và điện hơn máy cửa trước D Giặt nhanh hơn máy cửa trước Đáp án đúng là: B. Dễ dàng thêm bớt đồ trong chu kỳ giặt Giải thích: Máy giặt cửa trên cho phép người dùng thêm bớt đồ dễ dàng giữa chu kỳ giặt. Câu hỏi 5/5 Hỏi 5: Khi nào nên chọn máy giặt cửa trước? A Khi cần một máy giặt hiệu quả, tiết kiệm nước và điện B Khi gia đình không có nhiều tài chính dư dả C Khi cần giặt nhanh, không quan trọng chất lượng giặt D Khi muốn máy giặt có giá thành thấp Đáp án đúng là: A. Khi cần một máy giặt hiệu quả, tiết kiệm nước và điện Giải thích: Máy giặt cửa trước phù hợp cho những ai muốn tiết kiệm năng lượng và có hiệu quả giặt cao. KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC

Xét về hiệu quả giặt và tiết kiệm điện nước, máy giặt cửa trước giữ ưu thế (Ảnh minh họa)

Dựa trên kết quả quiz này, nếu bạn đang tìm kiếm một máy giặt hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và nước, máy giặt cửa trước sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn ưu tiên tính tiện lợi và dễ dàng thao tác, máy giặt cửa trên vẫn là một lựa chọn phù hợp, đặc biệt là với giá thành phải chăng. Hãy cân nhắc nhu cầu và điều kiện của gia đình mình để đưa ra quyết định đúng đắn nhất!



