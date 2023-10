Dùng máy chụp cắt lớp "soi" cáp Apple Thunderbolt 4 Pro, 129 USD tưởng siêu đắt nhưng tiền nào của đó

‏Các phụ kiện của Apple thường có giá cao hơn những hãng khác, ví dụ, cáp Apple Thunderbolt 4 Pro đã bị nói là có giá quá cao kể từ khi ra mắt vào năm 2022. Tuy nhiên, Apple có lý do riêng của mình để đề ra mức giá 129 USD đó và bản thân sợi cáp này là một "sản phẩm kỹ thuật chính xác tuyệt đẹp".

Đó là nhận xét của Lumafield, một công ty cung cấp giải pháp chụp CT (chụp cắt lớp điện toán) công nghiệp. Lumafield đã sử dụng máy CT tia X công nghiệp Neptune để có cái nhìn cận cảnh hơn về cáp Thunderbolt 4 Pro và so sánh với một số tùy chọn khác rẻ hơn trên thị trường. Sợi cáp này có mức độ kỹ thuật phức tạp đáng kinh ngạc mà các loại cáp giá rẻ không thể so sánh được.‏

‏Cáp Apple Thunderbolt 4 (USB-C) Pro là một đầu nối linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu truyền dữ liệu và sạc. Nó hỗ trợ truyền dữ liệu Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 và USB 4 với tốc độ lên tới 40 Gb/s. Nó cũng có đầu ra video DisplayPort (HBR3) và có thể sạc các thiết bị bằng cách cung cấp công suất lên tới 100 W, dễ dàng vượt qua hầu hết các yêu cầu về dữ liệu và năng lượng hiện nay.

Vỏ thép không gỉ và bộ phận giảm sức căng trên đầu nối Thunderbolt

‏Đầu nối có vỏ nhựa cứng; bên dưới là tấm chắn kim loại được liên kết toàn vẹn với vỏ của đầu cáp — tất cả đều được làm bằng thép không gỉ. Nơi dây đi ra khỏi đầu cáp, Apple trang bị một bộ phận chống căng được uốn vào từ tám hướng khác nhau để che chắn toàn bộ phần dưới của cấu trúc.‏

‏Theo Lumafield, cáp Thunderbolt này là sản phẩm có chất lượng cao nhất thị trường; nó có 24 chân, tất cả đều được gắn độc lập trên 10 lớp bo mạch in. Sử dụng công nghệ phân tích 3D AI Voyager, Lumafield phát hiện một rừng các blind via và buried via (via hiểu đơn giản là những lỗ khoan trên mạch). Blind via kết nối lớp bên ngoài với lớp bên trong nhưng không đi xuyên suốt mạch, trong khi buried via chỉ kết nối các lớp bên trong và không thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Các blind via và buried via

‏Một chi tiết ẩn giấu trong bảng mạch là đường gợn sóng trên một trong các trace (những đường đồng tạo thành đường mạch kết nối chân linh kiện). Đó là một cách để đảm bảo nó có cùng độ dài với trace được ghép nối, điều này đặc biệt quan trọng khi xử lý truyền dữ liệu tốc độ cực cao.‏

Đường gợn sóng trên một trong các trace

‏Cáp Thunderbolt chứa ba loại dây riêng biệt tương ứng với khả năng sạc và truyền dữ liệu. Các dây dẫn được bảo vệ đồng trục trong cáp là các đường truyền dữ liệu tốc độ cao. Hầu hết các dây không được che chắn đều truyền tải điện, nhưng hai trong số đó là dây dữ liệu hỗ trợ chức năng USB 2.0 truyền thống. Dây và vỏ của chúng được đặt riêng trên bo mạch.‏

Các loại dây bên trong cáp

‏Lumafield nhận xét: "Nhìn chung, cáp Thunderbolt là một sản phẩm kỹ thuật chính xác tuyệt vời." Bạn sẽ thấy nó khác biệt thế nào so với các đối thủ giá rẻ hơn dưới đây.‏

‏Chưa bằng 1/10 giá cáp Apple, cáp sạc nhanh 10 USD Amazon Basics USB-C to USB-C 2.0 cung cấp khả năng sạc lên tới 60 W và tốc độ truyền dữ liệu lên tới 480 Mbps.‏

‏Giống như Thunderbolt, Amazon Basics có vỏ kim loại bên dưới vỏ nhựa giúp che chắn và được tích hợp khả năng giảm căng. Tuy nhiên, việc giảm căng này đơn giản hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy trên Thunderbolt; nó có hai cánh tay uốn cong lại với nhau và gia cố tấm chắn vào dây cáp.‏

Dây cáp của Amazon có thiết kế đơn giản hơn rất nhiều

‏Trong đầu cáp chỉ có 12 chân - bằng một nửa so với Thunderbolt và 8 trong số đó được nối chéo thay vì kết nối riêng lẻ với bo mạch. Đây có thể là một thiết kế đơn giản hơn và tiết kiệm chi phí hơn để đảm bảo chức năng cơ bản là sạc và truyền dữ liệu tốc độ thấp hơn. ‏

Các chân được nối chéo với nhau

‏Một loại cáp USB-C khác giá 5,59 USD được Lumafield kiểm tra cho thấy kết cấu và kỹ thuật cực kỳ kém, hoàn toàn không có bo mạch, với các chân chạy thẳng vào dây. Nhà sản xuất này tuyên bố cáp truyền dữ liệu với tốc độ lên tới 10 Gbps – tương ứng với USB 3.1 Gen 2 – nhưng nó chỉ có đủ chân và dây để hỗ trợ USB 2.0 với tốc độ lên tới 480 Mbps.

Dây cáp này còn không có bo mạch

‏Một dây cáp nữa có giá rẻ hơn, chỉ 3,89 USD, nhưng lại được thiết kế tỉ mỉ hơn. Dây cáp này có đủ 24 chân, nhưng chỉ 12 chân là kết nối với trace.‏

Dây cáp có 24 chân, nhưng chỉ 12 là nối với bo mạch

‏Liệu tất cả có đủ để Apple đưa ra mức giá 129 USD cho cáp Thunderbolt 4 Pro hay không? Điều này có thể còn tùy vào nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một lựa chọn được thiết kế tốt và an toàn bậc nhất trên thị trường.‏