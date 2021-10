'Dung mạo' của những người sống lâu có điểm chung: Những người có trên 3 điểm sau thì được xếp vào nhóm sống thọ

Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều muốn sống thật lâu. Thông thường, nguyên tắc cốt lõi nhất để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ là phải duy trì lối sống lành mạnh kết hợp với tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Tuy nhiên, ngoài ra tuổi thọ có thể được "tiên tri" từ ngoại hình của chúng ta. Sức khỏe tốt được biểu hiện qua tất cả các bộ phận trên cơ thể. Những người có tuổi thọ cao thường có điểm chung về ngoại hình. Dưới đây là những dấu hiệu của người có thể "sống lâu trăm tuổi".

1. Răng trắng và không bị hư hại

Một số người bị vàng răng, cao răng nhiều, hay răng gặp nhiều vấn đề khác. Điều này cho thấy thói quen ăn uống, vệ sinh thường ngày chưa đúng cách. Nếu răng không trắng và có cao răng nghĩa là trong khoang miệng có nhiều vi khuẩn.

Bệnh từ miệng mà vào, khi các vi khuẩn này xâm nhập vào dạ dày sẽ ảnh hưởng đến đường ruột và dạ dày. Ngoài ra, những người có răng xấu đều có thói quen hút thuốc lá. Đây vốn là thói quen có hại cho cơ thể. Từ trước đến nay các bác sĩ đều kêu gọi mọi người không nên hút thuốc lá vì trong khói thuốc chứa nhiều chất độc hại có thể gây ung thư.

Ngược lại, những người có hàm răng chắc khỏe, trắng bóng phần lớn có thói quen sinh hoạt điều độ. Nhờ đó, các cơ quan trong cơ thể được bảo vệ từ đó kéo dài tuổi thọ.

Hình minh họa (Ảnh: Abolouwang)

2. Miệng hồng hào, không nứt nẻ

Một số người có màu môi xỉn, thậm chí có người còn bị khô da là do máu trong cơ thể không đủ. Khí và huyết đều là nguồn nuôi dưỡng cơ thể. Nếu thiếu máu thì các cơ quan trong cơ thể sẽ không hoạt động bình thường được.

Vì vậy miệng hồng hào và căng bóng là dấu hiệu của cơ thể có đủ máu, khí huyết lưu thông ổn định.

3. Đôi mắt trong sáng

Người Trung Quốc xưa có câu “nhân lão châu hoàng”, có nghĩa là khi về già mắt của con người sẽ chuyển sang màu vàng. Nếu bạn vẫn có đôi mắt vẫn còn trong sáng thì có nghĩa là cơ thể vẫn còn trẻ. Mắt cũng là "cửa sổ" để nhìn vào tim. Mắt vẫn hoạt động tốt thì tim cũng khỏe mạnh. Ngoài ra, mắt và gan cũng có mối liên hệ mật thiết với nhau.

4. Tai to và tròn

Theo quan niệm của người xưa, người có dái tai to và tròn là có phúc. Thực ra điều này không phải vô căn cứ mà có cơ sở khoa học nhất định. Dái tai to chứng tỏ khả năng tuần hoàn của cơ thể rất tốt.

Điều này đồng nghĩa với việc quá trình trao đổi chất của cơ thể không có vấn đề. Ngược lại dái tai bị khô và có màu trắng đục thì chứng tỏ khả năng tuần hoàn của cơ thể đang gặp sự cố và bạn cần phải đi kiểm tra.

Hình minh họa (Ảnh: Live Science)

5. Cơ thể cân đối

Tỷ lệ cơ thể phản ảnh rõ sức khỏe thể chất. Ví dụ, bụng to là do cơ thể tích tụ quá nhiều mỡ. Những người sức khỏe có vấn đề thường có các “vòng khủng”. Do đó có thể nói người có thân hình cân đối sống lâu hơn người có thân hình không cân đối.

6. Tóc chắc khỏe

Tóc có mối quan hệ mật thiết với máu và thận. Nếu tóc đen bóng, chắc khỏe tức là cơ thể đủ khí huyết. Trái lại, tóc khô, dễ gãy rụng có nghĩa là cơ thể không đủ chất. Nếu thấy tóc thưa thớt, hoạt động của thật rất có thể đang trong tình trạng đáng báo động.

Nếu có từ 3 đặc điểm trở lên, thì bạn có khả năng là người sống lâu. Nhưng cho dù diện mạo có thể đáp ứng những tiêu chí trên thì mọi người cũng không thể chủ quan đối với sức khỏe. Muốn khỏe mạnh và sống lâu, chúng ta cần phải chú ý đến thói quen sinh hoạt và ăn uống. Theo thời gian, cơ thể bạn sẽ ngày càng tốt hơn.

Để duy trì sức khỏe, chúng ta cần ghi nhớ những nguyên tắc sau: Ăn sáng đúng giờ và đủ chất; tập thể dục vừa sức mỗi ngày; hạn chế thức đêm; chú ý ngủ đủ giấc mỗi ngày; bổ sung nhiều nước; ăn uống điều độ, ăn ít dầu mỡ... Bên cạnh đó, mỗi người cũng nên học cách điều tiết cảm xúc và hạn chế để tâm trạng tiêu cực chi phối suy nghĩ.

Nếu kiên trì thực hiện các thói quen trên, bạn sẽ thấy cơ thể mình đẹp hơn, ngoại hình cũng theo đó mà thay đổi.