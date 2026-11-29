Bản beta iOS 27.3 cho thấy các tác vụ Siri AI chạy trên máy chủ sẽ có hạn mức mỗi ngày, và gói iCloud+ cao hơn được nhân thêm lượt.

Bản beta iOS 27.3 vừa để lộ một thay đổi nhỏ nhưng có thể chạm tới thói quen của rất nhiều người dùng iPhone: các tác vụ Siri AI chạy trên máy chủ của Apple sẽ có hạn mức mỗi ngày. Gói iCloud+ càng cao thì hạn mức càng được nhân lên. Bản chính thức dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12.

Hạn mức Siri AI mới xuất hiện trong bản beta, chưa phải tính năng chính thức

Hạn mức nằm ở đâu và chưa ai biết con số

Siri AI là phiên bản Siri làm lại từ đầu mà Apple giới thiệu hồi tháng 6/2026. Một phần yêu cầu được xử lý ngay trên máy, phần còn lại chạy trên máy chủ Private Cloud Compute của Apple. Theo các bản beta, giới hạn mới chỉ áp dụng cho nhóm tác vụ chạy trên máy chủ, còn những việc xử lý trực tiếp trên iPhone không bị tính vào.

Điều đáng chú ý là Apple chưa công bố hạn mức mỗi ngày là bao nhiêu lượt, cũng chưa định nghĩa một "lượt" gồm những gì. Danh sách tính năng bị giới hạn lộ ra từ bản beta chỉ là dữ liệu rò rỉ từ phần mềm, chưa phải tuyên bố chính thức, nên có thể thay đổi trước khi bản cập nhật đến tay người dùng.

Gói iCloud+ trở thành "thước đo" lượt hỏi

Theo các bản beta, người dùng trả tiền cho gói iCloud+ cao hơn sẽ được nhân hạn mức lên. Điều này biến dung lượng đám mây, vốn dùng để lưu ảnh và sao lưu máy, thành thứ quyết định bạn được hỏi trợ lý AI bao nhiêu lần. Hạn mức được cho là tính theo từng thiết bị, và với gói Chia sẻ trong gia đình thì các thành viên dùng chung một quỹ.

Người dùng Việt đứng ở đâu

Trong các tài liệu rò rỉ, Việt Nam không nằm trong danh sách quốc gia ngoại lệ, nghĩa là người dùng trong nước về nguyên tắc cũng sẽ được hưởng hệ số nhân theo gói iCloud+. Cần lưu ý đây là suy luận từ dữ liệu beta, Apple chưa xác nhận bằng văn bản cho thị trường Việt Nam.

Về chi phí, các gói iCloud+ tại Việt Nam hiện có mức giá khoảng 25.000 đồng một tháng cho 50 GB, 89.000 đồng cho 200 GB và 299.000 đồng cho 2 TB. Đây là mức giá tham khảo, người dùng nên kiểm tra lại trong phần Cài đặt iCloud trên máy vì Apple có thể điều chỉnh theo từng thời điểm. Nếu hạn mức mặc định đủ rộng, phần lớn người dùng phổ thông có thể sẽ không cần nâng gói. Nhưng nếu Siri AI trở thành công cụ dùng hàng ngày, hóa đơn đám mây có thể là khoản phát sinh mới.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ là hạn mức mặc định cho người không trả tiền đủ rộng đến đâu, và liệu Apple có cho biết rõ số lượt còn lại trong ngày hay không. Bản chính thức dự kiến vào đầu tháng 12 sẽ là lúc các con số này được xác nhận.