Dùng lò vi sóng xong nên đóng cửa hay để cửa mở? Tưởng đơn giản nhưng vẫn có người làm sai

Lò vi sóng từ lâu đã trở thành “trợ thủ” quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình hiện đại, giúp hâm nóng và chế biến thức ăn nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng thiết bị này đúng chuẩn. Từ việc đặt lò ở vị trí nào, vệ sinh ra sao cho tới thói quen nhỏ như đóng hay mở cửa sau khi dùng — tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và an toàn khi vận hành.

Vậy bạn có thật sự đang dùng lò vi sóng đúng cách? Hãy thử kiểm tra kiến thức của mình qua bài Quizz sau.

Ảnh minh hoạ

Quizz Soha 2 – Lò vi sóng: dùng sao cho đúng?

Câu hỏi 1/5 Sau khi sử dụng xong, bạn nên làm gì với cửa lò vi sóng? A Đóng cửa lại để tránh hao điện và hỏng bản lề B Mở cửa lò cho thoáng khí và nhanh khô hơn C Mở cửa lò cho đến khi nguội hẳn rồi đóng D Mở hé cửa để tránh đọng hơi nước Đáp án đúng: A. Giải thích: Theo chuyên gia Ben Hilton, mở cửa sau khi dùng là không cần thiết và có thể gây hao điện, ảnh hưởng bản lề; đóng cửa đúng cách giúp thiết bị bền hơn. Câu hỏi 2/5 Lý do nhiều người mở cửa lò vi sóng sau khi dùng là gì? A Vì nghĩ lò sẽ nhanh nguội và khô hơn B Vì nghĩ làm vậy giúp tiết kiệm điện C Vì sợ thức ăn còn sót lại bốc mùi D Vì lo lò bị chập điện nếu để đóng Đáp án đúng: A. Giải thích: Nhiều người nghĩ mở cửa giúp nguội/khô nhanh, nhưng lò vi sóng không làm nóng khoang như lò nướng; mở cửa không mang lại lợi ích này. Ảnh minh hoạ Câu hỏi 3/5 Ngưng tụ hơi nước trong lò vi sóng sau khi sử dụng có nguy hiểm không? A Không hề nguy hiểm, có thể bỏ qua B Có, vì hơi nước lâu ngày gây rỉ sét và chập điện C Có, nhưng chỉ khi dùng quá lâu trong ngày D Chỉ nguy hiểm với lò vi sóng công nghiệp Đáp án đúng: B. Giải thích: Để lò ẩm lâu có thể gây ăn mòn, rỉ sét và tăng nguy cơ chập cháy điện; nên lau khô khoang lò sau khi dùng. Câu hỏi 4/5 Lò vi sóng thoát hơi nước bằng cách nào? A Qua khe cửa lò khi mở B Qua lỗ thoát nước dưới đáy lò C Qua hệ thống quạt và lỗ thông gió của thiết bị D Tự bay hơi khi nguội Đáp án đúng: C. Giải thích: Lò vi sóng có quạt và các khe/ô thông gió để luân chuyển khí nóng và hơi ẩm ra ngoài trong quá trình hoạt động. Ảnh minh hoạ Câu hỏi 5/5 Để lò vi sóng hoạt động an toàn và thông thoáng, bạn nên đặt thiết bị như thế nào? A Càng gần bếp gas càng tốt cho tiện nấu nướng B Cách tường ít nhất 10–15 cm và cách trần 40 cm C Đặt sát tường để tiết kiệm diện tích D Đặt dưới mặt sàn cho dễ dùng Đáp án đúng: B. Giải thích: Nên đặt lò cao hơn sàn khoảng 80 cm, cách tường 10–15 cm và cách trần ≥40 cm để thông gió tốt, giảm nguy cơ quá nhiệt/cháy nổ.

Dùng lò vi sóng xong, hãy đóng cửa thiết bị lại bạn nhé (Ảnh minh hoạ)

Từ những kiến thức trong bài Quiz, có thể thấy việc dùng lò vi sóng tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi hiểu biết đúng cách. Sau khi sử dụng, bạn nên đóng cửa lò, lau khô bên trong thay vì mở cửa hong hơi; đặt lò cách tường ít nhất 10–15 cm, cách trần 40 cm để hệ thống thông gió hoạt động hiệu quả; đồng thời vệ sinh định kỳ giúp ngăn ngừa rỉ sét, ẩm mốc và chập điện. Một vài điều chỉnh nhỏ trong thói quen hàng ngày không chỉ giúp thiết bị bền hơn, tiết kiệm điện mà còn bảo đảm an toàn cho cả gia đình.