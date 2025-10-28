Dùng lò vi sóng xong nên đóng cửa hay để cửa mở? Tưởng đơn giản nhưng vẫn có người làm sai

Lò vi sóng từ lâu đã trở thành “trợ thủ” quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình hiện đại, giúp hâm nóng và chế biến thức ăn nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng thiết bị này đúng chuẩn. Từ việc đặt lò ở vị trí nào, vệ sinh ra sao cho tới thói quen nhỏ như đóng hay mở cửa sau khi dùng — tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và an toàn khi vận hành.
Vậy bạn có thật sự đang dùng lò vi sóng đúng cách? Hãy thử kiểm tra kiến thức của mình qua bài Quizz sau.
Câu hỏi 1/5
Đáp án đúng: A.
Giải thích: Theo chuyên gia Ben Hilton, mở cửa sau khi dùng là không cần thiết và có thể gây hao điện, ảnh hưởng bản lề; đóng cửa đúng cách giúp thiết bị bền hơn.
Đáp án đúng: A.
Giải thích: Nhiều người nghĩ mở cửa giúp nguội/khô nhanh, nhưng lò vi sóng không làm nóng khoang như lò nướng; mở cửa không mang lại lợi ích này.
Đáp án đúng: B.
Giải thích: Để lò ẩm lâu có thể gây ăn mòn, rỉ sét và tăng nguy cơ chập cháy điện; nên lau khô khoang lò sau khi dùng.
Đáp án đúng: C.
Giải thích: Lò vi sóng có quạt và các khe/ô thông gió để luân chuyển khí nóng và hơi ẩm ra ngoài trong quá trình hoạt động.
Đáp án đúng: B.
Giải thích: Nên đặt lò cao hơn sàn khoảng 80 cm, cách tường 10–15 cm và cách trần ≥40 cm để thông gió tốt, giảm nguy cơ quá nhiệt/cháy nổ.
Từ những kiến thức trong bài Quiz, có thể thấy việc dùng lò vi sóng tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi hiểu biết đúng cách. Sau khi sử dụng, bạn nên đóng cửa lò, lau khô bên trong thay vì mở cửa hong hơi; đặt lò cách tường ít nhất 10–15 cm, cách trần 40 cm để hệ thống thông gió hoạt động hiệu quả; đồng thời vệ sinh định kỳ giúp ngăn ngừa rỉ sét, ẩm mốc và chập điện. Một vài điều chỉnh nhỏ trong thói quen hàng ngày không chỉ giúp thiết bị bền hơn, tiết kiệm điện mà còn bảo đảm an toàn cho cả gia đình.