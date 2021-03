Dựng lều trồng cần sa ở Thủ Đức, lên mạng rao bán kiếm tiền

Ngày 17/3, Công an thành phố Thủ Đức (TPHCM) kiểm tra hành chính căn nhà số 284/29 đường Long Thuận (phường Long Phước) do đối tượng Đoàn Công Danh (sinh năm 1995, thường trú tỉnh Đồng Tháp) làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 4 lều trồng cần sa với số lượng 140 cây và 5 bịch nylon cần sa khô.

Qua kiểm tra, công an thu giữ gần 8.090g cần sa và nhiều dụng cụ, thiết bị trồng cần sa. Đối tượng Danh khai nhận trồng cây cần sa từ khoảng tháng 10/2020 để sử dụng cho cá nhân. Do không sử dụng hết nên Danh lên Facebook rao bán để kiếm tiền. Tới thời điểm bị bắt, Danh đã bán cần sa cho 3 người khác.

Cây cần sa trồng trong nhà Danh

Liên quan đến các vụ án ma tuý, trưa ngày 15/3, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Tổ công tác Công an thành phố Thủ Đức phát hiện đối tượng Trần Quang Hải (sinh năm 1972, thường trú Quận 10) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên người Hải có một gói nylon màu đen, bên trong chứa tinh thể không màu. Hải khai nhận tinh thể không màu là ma túy tổng hợp (ma túy đá) với trọng lượng khoảng 50g. Hải mua của một đối tượng (không rõ lai lịch) ở Quận 8 với giá 15 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Ma tuý đá công an thu giữ

Trước đó, ngày 11/3, Tổ công tác Công an thành phố Thủ Đức bắt quả tang đối tượng Hồ Minh Quân (tên thường gọi là Ty, sinh năm 1988, thường trú thành phố Thủ Đức) tàng trữ 5 gói ma túy đá. Truy xét nhanh từ lời khai của Quân, chiều cùng ngày, Tổ công tác phối hợp Công an phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính Ngô Hoàng Linh (sinh năm 1986, thường trú thành phố Thủ Đức), phát hiện thu giữ 1 gói nylon ma túy đá. Tổng cộng tang vật thu giữ trên người 2 đối tượng hơn 76g ma túy đá.

Trong quá trình điều tra mở rộng, Công an thành phố Thủ Đức phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Quý (sinh năm 1983, thường trú tỉnh Đồng Nai) đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Quý là đối tượng bị truy nã của Công an tỉnh Bình Dương về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.