Đúng là đệ nhất mỹ nhân showbiz, “say khướt” mà đẹp càng thêm đẹp

Cả cõi mạng tự nguyện “đổ rạp” trước visual bất bại của mỹ nhân này.

Những ngày qua, Irene (Red Velvet) trở thành cái tên viral khắp trên mạng xã hội khi loạt khoảnh khắc nữ thần tượng say rượu, liên tục làm nũng trong một chương trình YouTube được chia sẻ rộng rãi.

Irene (Red Velvet) trở thành cái tên viral khắp trên mạng xã hội

Cụ thể, Irene là khách mời trong tập phát sóng mới nhất của Nothing Much Prepared, chương trình do rapper Lee Youngji thực hiện. Tại đây, nữ thần tượng vừa uống rượu, vừa trò chuyện và tham gia nhiều mini game cùng Youngji. Irene cũng có khoảnh khắc thưởng thức sầu riêng cùng đồ uống có cồn.

Loạt khoảnh khắc của Irene trong chương trình được chia sẻ khắp mạng xã hội

Tuy nhiên, những biểu cảm của Irene khi bắt đầu say mới nhanh chóng trở thành tâm điểm. Khi đã ngấm rượu, nữ thần tượng liên tục làm nũng và dùng ánh mắt nũng nịu để tương tác với các staff của chương trình. Những cử chỉ nhỏ, biểu cảm và cách nói chuyện của Irene liên tục được khán giả chú ý.

Cư dân mạng không ngừng tua đi tua lại các biểu cảm của Irene

Hình ảnh này khác hẳn vẻ lạnh lùng mà Irene duy trì trong nhiều năm qua. Nữ thần tượng thường xuất hiện với thần thái sắc sảo, ít biểu lộ cảm xúc và khá điềm tĩnh trước ống kính. Thế nhưng khi đã say, cô liên tục cười, làm nũng và tương tác với những người xung quanh một cách tự nhiên.

Nhan sắc của Irene cũng được nhắc đến cùng loạt khoảnh khắc này. Dù đã say, gương mặt của nữ thần tượng vẫn đẹp qua nhiều góc máy. Những cảnh quay cận còn bắt trọn đường nét sắc sảo và thần thái đặc trưng của Irene. Hình ảnh cô liên tục làm nũng, cười nói trong trạng thái say rượu càng khiến khán giả chú ý bởi trước đó Irene vốn quen thuộc với vẻ ngoài lạnh lùng.

Irene vẫn đẹp mê đắm dù đang say

Hàng loạt bình luận cũng như các đoạn cut của Irene trong chương trình được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước nhan sắc của cô, đồng thời đặc biệt chú ý đến những biểu cảm nũng nịu khi say. Một số khoảnh khắc được người hâm mộ liên tục đăng lại và tua đi tua lại chỉ vì những biểu cảm rất nhỏ của nữ thần tượng.

Dù chỉ mới lên sóng chưa đầy hai ngày, video chương trình trên YouTube của Lee Youngji đã đạt gần 2 triệu lượt xem và tiếp tục tăng nhanh. Các từ khóa liên quan đến Irene cũng liên tục được tìm kiếm trên nhiều trang mạng xã hội. Loạt khoảnh khắc trong Nothing Much Prepared vì thế nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều về nữ thần tượng trong những ngày qua.

Từ khi ra mắt vào năm 2014 đến nay đã hơn 12 năm, Irene luôn nổi tiếng bởi nhan sắc và được mệnh danh là “bà cố nội visual"

Từ khi ra mắt vào năm 2014 đến nay đã hơn 12 năm, Irene luôn nổi tiếng bởi nhan sắc và được mệnh danh là “bà cố nội visual”. Với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt được đánh giá là gần như không có khuyết điểm, Irene sở hữu vô số khoảnh khắc được chú ý chỉ nhờ gương mặt.

Xuyên suốt sự nghiệp, nữ thần tượng thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về những visual nổi tiếng của Kpop. Những bức ảnh sân bay, ảnh sự kiện hay các khoảnh khắc trên sân khấu của Irene đều từng được chia sẻ rộng rãi chỉ vì gương mặt quá đẹp.

Sau hơn 12 năm ra mắt, nhan sắc của Irene vẫn gần như không thay đổi

Đáng chú ý, sau hơn 12 năm ra mắt, nhan sắc của Irene vẫn gần như không thay đổi. Ở tuổi 35, nữ thần tượng vẫn sở hữu gương mặt được nhận xét là không có nhiều dấu hiệu ảnh hưởng bởi tuổi tác. Những đường nét từng khiến Irene được chú ý từ thời còn trẻ vẫn xuất hiện rõ trong các hình ảnh gần đây.

Thời gian gần đây, Irene cũng có nhiều hoạt động âm nhạc đáng chú ý. Tháng 3, cô ra mắt full album đầu tay mang tên Biggest Fan với ca khúc chủ đề cùng tên. Sau đó, Irene tổ chức tour concert vòng quanh châu Á. Đến tháng 8, Irene tiếp tục trở lại cùng Red Velvet với mini album Velvet Summer. Nhóm chọn Surfin' Boy làm ca khúc chủ đề và tổ chức 3 buổi fan concert để kỷ niệm 12 năm ra mắt.

Sở hữu nhan sắc bất bại, Irene vẫn duy trì sức hút và danh tiếng suốt nhiều năm qua

Sau hơn 12 năm ra mắt, Irene vẫn là cái tên được chú ý hàng đầu trong giới giải trí. Visual của nữ thần tượng vẫn giữ phong độ, thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Sở hữu nhan sắc nổi bật và nhiều khoảnh khắc viral khắp cả cõi mạng, Irene vẫn duy trì sức hút và danh tiếng suốt nhiều năm qua.

Ảnh: X