Đúng khoảnh khắc chuẩn bị rời Việt Nam, khách Tây đã phải bật khóc nức nở: “Tôi thấy chuyện này thật hụt hẫng”

Khoảnh khắc quyến luyến của vị khách Tây khiến nhiều người xúc động

Khoảnh khắc tạm biệt Việt Nam của ông Pierre (quốc tịch Đức) đã nhanh chóng trở thành câu chuyện đầy cảm xúc, lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo đoạn video ghi lại, hình ảnh anh ngồi trên xe ra sân bay với đôi mắt đỏ hoe, liên tục đưa tay lau những giọt nước mắt khiến nhiều người không khỏi xúc động. Nỗi lưu luyến hiện rõ qua từng tiếng nấc khi anh phải rời xa nơi mình gắn bó.

Du khách Đức khóc mếu khi rời xa Việt Nam. (Nguồn: @pierresjourney)

Trong clip đang thu hút sự chú ý lớn, Pierre nghẹn ngào thổ lộ rằng việc nói lời chia tay khiến anh cảm thấy vô cùng khó khăn. Anh cho biết chính sự thân thiện, hiếu khách của con người cùng những giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam đã chinh phục trái tim mình. Vì thế, quyết định quay trở lại Đức trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tình cảm sâu sắc dành cho nơi này khiến anh không khỏi hụt hẫng khi nghĩ đến việc sắp phải rời xa không gian quen thuộc.

Trong giây phút đầy cảm xúc ấy, vị du khách cũng không quên gửi gắm lời hẹn ngày trở lại. Anh khẳng định sẽ quay lại Việt Nam trong tương lai, thậm chí là bằng một tấm vé một chiều.

Du khách Đức khóc mếu khi rời xa Việt Nam. (Nguồn: @pierresjourney)

Sự chân thành của Pierre đã giúp đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, đồng thời tự hào khi Việt Nam để lại trong lòng anh những kỷ niệm sâu sắc. Không ít bình luận gửi lời cảm ơn và mong chờ ngày anh quay lại, như một minh chứng cho sức hút của con người và văn hóa Việt Nam.

Điểm đến bình yên và chữa lành với nhiều khách quốc tế

Trước đây, Bali hay Kyoto vẫn được xem là những “tọa độ chữa lành” quen thuộc, nơi du khách phương Tây tìm đến để thiền định, nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, theo các chuyên trang du lịch quốc tế như Lonely Planet, trong vài năm gần đây, Việt Nam đang nổi lên như một lựa chọn khác biệt: ít bị thương mại hóa, chi phí hợp lý và mang lại trải nghiệm đời sống bản địa chân thực. Chính những yếu tố này khiến nhiều du khách phương Tây quay lại không chỉ để tham quan mà còn để tìm kiếm sự bình yên và kết nối với con người.

Không ít du khách chia sẻ rằng hành trình qua các bản làng miền núi mang lại cảm giác thư thái cho tâm trí, vượt xa những gì từng trải nghiệm ở các khóa thiền hay spa. Nhiều bài viết quốc tế cũng nhận định Việt Nam đặc biệt phù hợp với những ai muốn cân bằng lại cuộc sống, nhờ chi phí dễ tiếp cận, môi trường an toàn và khả năng kết nối gần gũi với người dân địa phương.

Theo đánh giá của Lonely Planet, Việt Nam còn nằm trong nhóm điểm đến lý tưởng cho du lịch một mình. Sức hút của điểm đến này đến từ sự hòa quyện giữa thiên nhiên đa dạng, bản sắc văn hóa đậm nét và những trải nghiệm đời sống gần gũi… Những yếu tố ngày càng được ưa chuộng khi xu hướng “healing travel” lan rộng trên toàn cầu.

Hành trình chữa lành tại Việt Nam không nằm ở các gói dịch vụ được thiết kế sẵn. Thay vào đó, nhiều du khách cảm nhận sự hồi phục tinh thần đến từ những khoảnh khắc rất đời thường: ngồi nhâm nhi cà phê vỉa hè buổi sáng, trò chuyện cùng chủ homestay hay cùng người dân chuẩn bị bữa cơm tối. Những trải nghiệm giản dị ấy lại mang đến cảm giác gắn kết, điều mà không ít người cho rằng đang thiếu trong nhịp sống đô thị phương Tây.

Một vị khách chia sẻ về bữa ăn tuyệt vời tại Việt Nam và khẳng định sẽ rất nhớ khi trở về.

Như một blogger du lịch quốc tế từng chia sẻ trên blog Forward Travel: điều họ mang về không phải là những món quà lưu niệm, mà là sự kết nối sâu sắc hơn với thế giới xung quanh. Điều đó cho thấy, đôi khi sự chữa lành không đến từ những điều cầu kỳ, mà bắt nguồn từ chính những trải nghiệm bình dị và cảm giác được chào đón như một phần của cộng đồng.

Với nhiều du khách phương Tây, chính sự đối lập này tạo nên cảm giác cân bằng, từ đó tìm thấy khoảng lặng giữa nhịp sống chuyển động, cảm nhận sự kết nối trong những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên và đôi khi tìm lại chính mình ở đất nước xa lạ.

