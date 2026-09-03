Dùng kéo đâm chết người tình, tấn công con trai nạn nhân

Người đàn ông ở Đắk Lắk dùng kéo đâm chết người tình, con trai nạn nhân chạy đến can ngăn cũng bị đâm bị thương.

Tối 3/9, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, khoảng 14h25 cùng ngày, Công an xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thị Định, thuộc thôn 10, xã Ea Drăng. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Ea Drăng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, M.K.L. (SN 1990, trú thôn Lộc Bằng, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với chị H.T.B. (SN 1996, trú xã Đắc Ngọc, tỉnh Quảng Ngãi). Trong quá trình sinh sống, giữa M.K.L. và chị H.T.B. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 1/9, chị B. đến nhà chị gái chơi. Đến trưa 3/9, L. tìm đến gặp chị B. để nói chuyện, hòa giải. Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, L. dùng kéo đâm chị B. tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng kêu của mẹ, con riêng của chị B. là H.Đ.Q. (SN 2011) chạy lên can ngăn cũng bị L. đâm, gây thương tích. Cháu Q. hiện đang được điều trị tại một phòng khám.

Sau khi xảy ra vụ việc, M.K.L. đã đến cơ quan công an đầu thú.