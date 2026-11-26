Nguyên nhân cho việc chuyển hướng hạ cánh này là gì?

Chiều nay (26/11), hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways phát đi thông báo liên quan đến việc một chuyến bay của hãng phải thay đổi điểm hạ cánh do điều kiện thời tiết. Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến hành khách trên chuyến bay này mà còn kéo theo việc điều chỉnh lịch trình của các chuyến bay tiếp theo.

Cụ thể, theo thông báo của Sun PhuQuoc Airways, chuyến bay mang số hiệu 9G841, hành trình Hà Nội - TP.HCM, được khai thác bằng tàu bay mang số đăng ký VN-A969, đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay quốc tế Flightradar24 cho thấy, theo lịch trình ban đầu, chuyến bay 9G841 dự kiến khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 12h50 và đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h cùng ngày. Thời gian khởi hành thực tế được ghi nhận là 13h20. Sau 2 giờ 29 phút bay, hệ thống ghi nhận trạng thái "Diverted to VCA", tức máy bay chuyển hướng tới sân bay Cần Thơ.

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Đáng chú ý, trước khi thực hiện chuyến bay trên, cũng trong sáng và trưa ngày 26/11, tàu bay VN-A969 đã hoàn thành 2 chuyến bay theo hành trình Hà Nội - TP.HCM và chiều ngược lại.

Sun PhuQuoc Airways đã gửi lời xin lỗi tới những hành khách bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết đang nỗ lực hỗ trợ hành khách trong thời gian sớm nhất. Do ảnh hưởng từ việc chuyển hướng hạ cánh, các chuyến bay tiếp theo sử dụng tàu bay VN-A969 cũng sẽ phải điều chỉnh lịch trình.

Hãng cho biết thông tin chi tiết về những chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ liên tục được cập nhật tại phần bình luận của bài đăng thông báo trên Fanpage chính thức.

Chiếc máy bay thân rộng 247 ghế mới được tiếp nhận hơn 2 tháng

Chiếc máy bay vừa phải thay đổi điểm hạ cánh cũng là một trong những tàu bay đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng đội bay của Sun PhuQuoc Airways.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, ngày 22/9, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways chính thức tiếp nhận chiếc Airbus A330 thân rộng đầu tiên mang số đăng ký VN-A969. Đây là chiếc đầu tiên trong kế hoạch bổ sung 8 tàu bay Airbus A330 của hãng.

Máy bay có tổng cộng 247 ghế, được chia thành 3 hạng dịch vụ, gồm 20 ghế Thương gia, 21 ghế Phổ thông đặc biệt và 206 ghế Phổ thông. Trong đó, ghế Thương gia có thể chuyển đổi thành giường nằm phẳng. Hành khách ở cả 3 khoang đều được trang bị màn hình giải trí riêng và có thể sử dụng dịch vụ Wi-Fi trên máy bay.

Với tầm bay được giới thiệu lên tới 13.450km, dòng tàu bay này giúp hãng mở rộng khả năng khai thác các đường bay quốc tế tầm xa.

Về sân bay vừa tiếp nhận chiếc Airbus A330, theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ từng trải qua 2 giai đoạn đầu tư, nâng cấp, lần lượt hoàn thành vào năm 2009 và 2011.

Trong đó, đường băng được kéo dài từ 2.400m lên 3.000m, rộng 45m. Sân bay cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS, có khả năng tiếp nhận những dòng máy bay thân rộng như Boeing 777-300ER, Boeing 747-400 và tương đương. Nhà ga hành khách tại đây có diện tích sàn 20.750m², công suất thiết kế 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Máy bay thân rộng đầu tiên của SPA vừa được tiếp nhận hồi tháng 9

Hành khách cần lưu ý gì?

Việc máy bay phải chuyển hướng tới một sân bay khác do điều kiện thời tiết không phải hiện tượng chưa từng xảy ra trong hoạt động hàng không. Khi điều kiện tại sân bay đích không bảo đảm yêu cầu khai thác, việc đưa máy bay tới sân bay thay thế là một trong những phương án nhằm bảo đảm an toàn.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), chỉ trong 2 ngày 30/9 và 1/10 vừa qua, thời tiết bất lợi do mưa lớn tại khu vực Tân Sơn Nhất từng khiến 20 chuyến bay phải chuyển hướng tới các sân bay dự bị và 30 chuyến bay phải bay chờ.

Đối với sự việc xảy ra trong chiều 26/11, Sun PhuQuoc Airways khuyến cáo hành khách thường xuyên kiểm tra email, tin nhắn SMS, website và Fanpage chính thức của hãng để cập nhật giờ bay mới nhất, chủ động sắp xếp lại kế hoạch di chuyển.

Theo chính sách phục vụ hành khách được công bố trên website của Sun PhuQuoc Airways, trường hợp chuyến bay chậm từ 2 giờ, hành khách được phục vụ nước uống; từ 3 giờ được phục vụ thêm bữa ăn. Nếu thời gian chậm kéo dài từ 6 giờ, hãng sẽ bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế.

Ảnh minh họa

Hãng cũng có chính sách đổi chuyến, đổi hành trình và hoàn vé không thu phí tùy theo mức độ ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến an toàn khai thác là một trong những trường hợp hãng được miễn nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại.

Do đó, hành khách có lịch trình bị ảnh hưởng nên liên hệ trực tiếp với hãng để được hướng dẫn phương án hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp cụ thể.