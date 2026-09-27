Dùng Google Maps chỉ đường cứ tưởng là nhất, giờ mới biết ứng dụng bản đồ này còn có nhiều thứ hay hơn

Dù Google Maps vẫn giữ vị thế thống trị, Apple Maps lại đang từng bước ghi điểm mạnh mẽ.

Dù là đoạn đường đi làm quen thuộc hằng sáng hay những chuyến đi xa, phần lớn người dùng smartphone đều dành một lượng thời gian đáng kể cho Google Maps. Không dừng lại ở nhiệm vụ dẫn đường khi lái xe, đây còn là ứng dụng phổ biến mỗi khi cần tìm một quán cà phê mới hay tra cứu lịch trình giao thông ở một nơi xa lạ.

Thế nhưng trong suốt một thập kỷ qua, Apple đã âm thầm nâng cấp toàn bộ hệ thống Maps để biến công cụ này thành một đối thủ đáng gờm. Dù chưa thể đánh bại Google Maps ở khả năng tìm kiếm địa điểm tổng thể, Apple Maps lại sở hữu những góc tiếp cận tỏ ra vượt trội ở nhiều khía cạnh trải nghiệm.

Giao diện tối giản, giảm thiểu xao nhãng

Ấn tượng đầu tiên khi chuyển sang Apple Maps chính là sự gọn gàng và thoáng đãng. So với một Google Maps đang ngày càng tích hợp quá nhiều tính năng, Apple Maps mang lại trải nghiệm trực quan hơn. Tất cả sự tập trung đều được dồn vào tấm bản đồ: tên đường, tình trạng giao thông và hướng chỉ đường hiển thị rõ ràng, không bị vô số các mảng thông tin vụn vặt tranh giành sự chú ý của người lái xe.

Trái lại, Google Maps ngày càng gắn chặt với mảng kinh doanh quảng cáo cốt lõi. Quảng cáo có thể xuất hiện từ lúc người dùng lướt bản đồ, tìm kiếm địa điểm cho đến khi đang di chuyển.

Các địa điểm được tài trợ cũng xuất hiện dưới dạng biểu tượng ghim nổi bật. Dù đây là mô hình kinh doanh hợp lý cho một dịch vụ miễn phí, việc phải phân tích xem đâu là địa điểm chất lượng thực sự và đâu là nơi chi tiền để đẩy lên top có thể gây phiền thoái khi cần tìm kiếm nhanh ở một khu vực xa lạ. Trong việc giữ cho bản đồ làm đúng nhiệm vụ cốt lõi, Apple Maps đang thể hiện tốt hơn.

Hỗ trợ dã ngoại và tạo lộ trình tùy chỉnh chuyên sâu

Đối với các hoạt động như leo núi và đi bộ đường dài, Apple Maps đã trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực. Bản đồ địa hình của Apple hiển thị chi tiết các đường đồng mức và tuyến đường mòn, đồng thời cho phép người dùng tự thiết kế lộ trình đi bộ theo ý muốn.

Người dùng có thể chấm các điểm mốc dọc theo tuyến đường, tạo thành một vòng lặp kín hoặc tuyến đường đi-về, sau đó lưu lại để sử dụng khi không có kết nối mạng. Apple cũng cung cấp thông tin chi tiết về độ cao và tích hợp dữ liệu của hàng ngàn tuyến đường hiking được tuyển chọn.

Google Maps cũng sở hữu lớp bản đồ Địa hình (Terrain) hiển thị đường đồng mức. Tuy nhiên, dữ liệu độ cao của Google khá khó nhìn và các đường nét địa hình chưa đạt độ thực tiễn cao khi sử dụng ngoài thực địa.

Dù vậy, điểm hạn chế của Apple Maps là nhiều tính năng địa hình và hiking vẫn bị giới hạn theo khu vực. Tại một số thị trường, tính năng này chưa khả dụng. Nhưng ở những nơi dịch vụ được hỗ trợ, trải nghiệm mang lại là rất ấn tượng.

Tích hợp chỉ đường bằng nhịp rung trên Apple Watch

Khả năng tương thích giữa Apple Maps và Apple Watch mang lại sự tiện lợi lớn cho người dùng di chuyển bộ. Đồng hồ sẽ sử dụng các mô hình phản hồi rung để thông báo hướng đi mà người dùng không cần nhìn vào màn hình.

Cụ thể, một cú rẽ trái sẽ được thông báo bằng ba nhịp rung nhẹ liên tiếp trên cổ tay, trong khi rẽ phải là một nhịp rung dài và đều đặn. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm khi đi bộ giữa các thành phố đông đúc hoặc khu vực kém an ninh, cho phép người dùng cất điện thoại vào túi và di chuyển theo tín hiệu rung.

Mặc dù Google Maps cũng có ứng dụng trên Apple Watch cung cấp chỉ đường từng bước và dự báo thời gian đến (ETA), việc Apple mã hóa hướng rẽ trực tiếp vào các mẫu nhịp rung mang lại cảm giác tự nhiên và rõ ràng hơn so với các giải pháp trên hệ điều hành Wear OS.

Cơ chế bảo mật và cam kết quyền riêng tư

Triết lý bảo vệ quyền riêng tư là một ưu điểm nổi bật khác của Apple. Google Maps hoạt động dựa trên việc khai thác hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ từ Maps, Search cho đến web để hiểu rõ người dùng là ai, đang ở đâu và tìm kiếm điều gì. Điều này đôi khi tạo ra tâm lý lo ngại về "dấu vết kỹ thuật số".

Ngược lại, Apple khẳng định phần lớn dữ liệu gửi đến Maps không bị gắn liền với tài khoản Apple cá nhân. Lịch sử tìm kiếm và lộ trình di chuyển được xử lý thông qua các mã định danh xoay vòng liên tục, ngăn chặn khả năng truy ngược về danh tính người dùng. Xét về khía cạnh an toàn thông tin, đây là điểm tựa vượt trội của Apple Maps.

Google Maps vẫn là lựa chọn mặc định về độ tiện dụng

Dù Apple Maps sở hữu nhiều tính năng ấn tượng, Google Maps vẫn giữ vững vị thế là ứng dụng tra cứu mặc định khi lên kế hoạch đi lại, tìm kiếm địa điểm ăn uống hay giải trí.

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Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và địa điểm cực kỳ phong phú đã biến Google Maps thành một cuốn bách khoa toàn thư địa phương. Hệ thống đánh giá từ cộng đồng giúp người dùng dễ dàng lọc ra các địa điểm chất lượng, xem chính xác giờ mở cửa và khám phá các quán ăn mới. Apple Maps cũng hiển thị các địa điểm kinh doanh, nhưng xét trên quy mô toàn cầu thì chưa thể sánh bằng.

Bên cạnh đó, các công cụ hỗ trợ như Street View là giải pháp hiệu quả khi tìm đường trong các ngõ ngách phức tạp hoặc quan sát trước điểm đến. Đối với phương tiện giao thông công cộng, Google Maps cũng tỏ ra vượt trội về độ phủ sóng, tính chính xác và khả năng cập nhật theo thời gian thực tại các quốc gia có mạng lưới phức tạp như Nhật Bản.

Tóm lại, Apple Maps mang đến trải nghiệm tối giản, riêng tư và các tính năng hỗ trợ chuyên sâu đắt giá. Tuy nhiên xét về tính tiện dụng tổng thể và độ bao phủ dữ liệu, Google Maps vẫn là công cụ đa năng chưa thể thay thế hoàn toàn ở thời điểm hiện tại.