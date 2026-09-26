Hơn cả Elon Musk, "gã khổng lồ Mỹ" chốt dự án 570 triệu USD: Việt Nam làm chủ công nghệ cao cỡ này là lần đầu tiên

Không chỉ cung cấp Internet vệ tinh như Starlink, Amazon Kuiper còn đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong khâu sản xuất, kiểm thử và lắp ráp thiết bị viễn thông không gian.

Thị trường viễn thông không gian Việt Nam đang trải qua bước ngoặt lớn khi chứng kiến sự hiện diện của hàng loạt tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Sau khi Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk được cấp phép thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, một đại gia công nghệ khác của Mỹ là Amazon cũng đã chính thức gia nhập thị trường.

Ngày 23/9/2026 tại New York, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã chính thức trao Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho đại diện Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam.

Sự kiện này không đơn thuần là việc thêm một nhà cung cấp hạ tầng kết nối, mà đánh dấu bước tiến chiến lược đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong khâu sản xuất, kiểm thử và lắp ráp thiết bị viễn thông không gian cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Amazon.

Quy mô tiềm lực của Amazon Kuiper

Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam được thành lập năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh, hoạt động với vai trò là pháp nhân đại diện cho tập đoàn Amazon trong mảng kết nối không gian.

Trên quy mô toàn cầu, dự án Internet vệ tinh này ban đầu có tên gọi là Project Kuiper, trước khi được chuyển đổi thương hiệu thành Amazon Leo vào cuối năm 2025.

Amazon Leo được thiết kế là một chòm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp với quy mô mục tiêu hơn 3.200 vệ tinh. Hệ thống kết nối trực tiếp với trạm cổng mặt đất, mạng lưới cáp quang toàn cầu và điểm truy cập dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services.

Tính đến tháng 9/2026, Amazon đã triển khai 14 nhiệm vụ phóng, đưa gần 400 vệ tinh Leo lên quỹ đạo và ký hợp đồng hơn 100 lượt phóng với các đối tác hàng không vũ trụ như Arianespace, ULA và SpaceX.

Về mặt công nghệ, vệ tinh Amazon Leo sở hữu tính năng liên kết quang học liên vệ tinh sử dụng tia laser. Công nghệ này cho phép các vệ tinh truyền dữ liệu trực tiếp với tốc độ 100 Gbps ở khoảng cách hàng nghìn kilômét giữa không gian mà không cần thông qua trạm trung chuyển mặt đất, từ đó giảm tối đa độ trễ và mở rộng diện phủ sóng.

Ở phần khống chế đầu cuối, Amazon tự nghiên cứu và chế tạo họ anten mảng pha với ba phân khúc thiết bị phục vụ đa dạng nhu cầu của thị trường.

Các dòng thiết bị của hãng trải dài từ Amazon Leo Nano đến Pro và Ultra với tốc độ tải xuóng lần lượt là 100 Mbps, 400 Mbps và 1Gbps, đáp ứng cả phân khúc tiêu dùng cá nhân lẫn các hạ tầng công nghiệp mật độ cao.

Theo giấy phép, mạng viễn thông dùng riêng do Amazon thiết lập tại Việt Nam không dùng để cung cấp dịch vụ Internet rộng rãi tới người tiêu dùng cá nhân ngay lập tức, mà được thiết lập trên cơ sở kết nối chòm vệ tinh với hạ tầng mặt đất nhằm phục vụ hoạt động thử nghiệm và kiểm tra vận hành các thiết bị đầu cuối khách hàng được sản xuất trong nước.

Hoạt động này là bước kỹ thuật bắt buộc giúp Amazon đánh giá chất lượng thực tế của sản phẩm phần cứng trước khi phân phối ra thị trường quốc tế hoặc xin phép cung cấp dịch vụ thương mại đại trà.

Nước đi này tạo ra sự khác biệt so với đợt cấp phép của SpaceX Starlink. Starlink Services Việt Nam triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ thương mại với quy mô khống chế tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối và 4 trạm cổng.

Việc cấp phép cho Amazon theo hình thức nói trên là để mở đường cho doanh nghiệp công nghệ toàn cầu thử nghiệm và hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất.

Amazon Kuiper mang lại gì cho Việt Nam?

Việc Amazon thiết lập hạ tầng kết nối vệ tinh tại Việt Nam mang lại những giá trị cộng hưởng thiết thực cho năng lực viễn thông và phương án dự phòng quốc gia.

Mặc dù hạ tầng cáp quang và sóng di động 4G/5G của Việt Nam đã đạt tỷ lệ phủ sóng cao, các vùng địa hình hiểm trở như vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hay các không gian di động tầm cao vẫn là thách thức lớn đối với hạ tầng mặt đất.

Mạng vệ tinh của Amazon với ưu thế độ trễ thấp (dưới 50ms) có khả năng bổ trợ hiệu quả cho mạng viễn thông cố định và di động nội địa. Các nhà mạng trong nước có thể tận dụng kết nối vệ tinh làm tuyến truyền dẫn phụ trợ để mở rộng vùng phủ sóng tới những nơi khó tiếp cận mà không cần tốn chi phí đầu tư kéo cáp phức tạp.

Bên cạnh đó, Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ và thiên tai. Trong các sự cố thiên tai nghiêm trọng khiến hệ thống cột điện, trạm BTS và cáp quang mặt đất bị đứt gãy, cô lập các địa phương, hạ tầng vệ tinh không phụ thuộc vào tuyến cáp mặt đất sẽ trở thành biện pháp hỗ trợ kết nối.

Khả năng triển khai nhanh của các anten di động như Leo Nano hay Leo Pro có thể phần nào giúp khôi phục ngay lập tức kênh thông tin chỉ đạo cho lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh quốc gia trong các tình huống khẩn cấp.

Cú hích chiến lược cho chuỗi cung ứng công nghệ cao

Điểm cốt lõi và mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho Việt Nam trong dự án của Amazon không nằm ở việc tiêu thụ dịch vụ, mà nằm ở khâu sản xuất thiết bị phần cứng công nghệ cao.

Theo các kế hoạch đầu tư được công bố, Amazon dự kiến rót khoảng 570 triệu USD đến năm 2030 để xây dựng hạ tầng phục vụ dự án tại Việt Nam. Kế hoạch này tập trung vào việc xây dựng tối đa 6 trạm cổng mặt đất để kết nối tín hiệu, đồng thời hợp tác với các đối tác gia công chế tạo trong nước để tổ chức sản xuất các thiết bị đầu cuối khách hàng tại tỉnh Bắc Ninh.

Thực tế này mang lại tác động sâu rộng cho ngành công nghiệp phụ trợ và vị thế chuỗi cung ứng của Việt Nam. Việt Nam hiện đứng thứ 6 thế giới về xuất khẩu thiết bị và linh kiện điện tử, nhưng giá trị gia tăng phần lớn vẫn tập trung ở khâu gia công lắp ráp điện tử tiêu dùng truyền thống.

Việc đưa dây chuyền sản xuất thiết bị đầu cuối vệ tinh tầm thấp – vốn đòi hỏi trình độ cơ khí chính xác, mạch vi sóng tần số cao và công nghệ đóng gói chịu thời tiết khắc nghiệt – về Bắc Ninh giúp dịch chuyển cơ cấu sản xuất lên nấc thang giá trị cao hơn.

Thông qua việc kiểm thử trực tiếp sản phẩm tại Việt Nam bằng mạng viễn thông dùng riêng, đội ngũ kỹ sư và doanh nghiệp nội địa có cơ hội tiếp cận với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Điều này tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giúp các doanh nghiệp phụ trợ Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn tham gia sâu vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ toàn cầu.