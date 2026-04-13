Đừng gọi nữa, nhắn tin đi! Giải mã hội chứng "sợ nghe điện thoại" của Gen Z: Khi tiếng chuông là khởi đầu của một tấn bi kịch?

Nếu có, đừng lo, bạn không hề cô đơn. Một khảo sát mới đây đã hé lộ sự thật phũ phàng: Cứ 10 người trẻ thì có tới gần 9 người cảm thấy "sang chấn tâm lý" mỗi khi điện thoại đổ chuông.

Theo thống kê từ một cuộc bỏ phiếu trên Weibo với hơn 7.000 người tham gia, có đến 85% thừa nhận họ cảm thấy căng thẳng khi có cuộc gọi đến. Chủ đề "Tại sao giới trẻ ngày càng sợ nghe điện thoại?" hiện đang leo thẳng lên top tìm kiếm với hàng triệu lượt thảo luận.

Tại sao tiếng chuông điện thoại lại trở thành "kẻ thù"?

Các chuyên gia tâm lý đã chỉ ra những lý do "đau lòng" nhưng cực kỳ thực tế khiến Gen Z và Millennials thà để máy bận còn hơn là nhấc máy:

1. Áp lực "On-air" ngay lập tức: Khác với việc nhắn tin (giao tiếp bất đồng bộ) – nơi bạn có thời gian để suy nghĩ, sửa lỗi hay thậm chí là "seen không rep", thì nghe điện thoại đòi hỏi bạn phải phản ứng ngay lập tức. Đây là một cuộc "diễn tập thực chiến" không có kịch bản, khiến những người quen sống trong không gian số cảm thấy bị mất kiểm soát và áp lực.

2. Điện thoại = Tin xấu? Trong thời đại mà mọi việc từ đặt đồ ăn, giao hàng cho đến tán gẫu đều qua app, thì một cuộc gọi trực tiếp thường chỉ có 3 khả năng: Một là việc gấp/khẩn cấp, hai là sếp/khách hàng "dí" deadline, ba là... lừa đảo hoặc mời chào bảo hiểm. Chính những kích thích tiêu cực này đã hình thành cơ chế phòng vệ tự nhiên: Thấy điện thoại reo là nghĩ ngay đến rắc rối.

3. Quyền được "im lặng" bị xâm phạm: Với nhiều bạn trẻ, sau một ngày dài làm việc "full công suất", họ cần một khoảng lặng tuyệt đối. Việc một ai đó gọi điện bất thình lình được coi là hành động "xâm chiếm" không gian cá nhân một cách thô bạo, bắt buộc họ phải bước vào trạng thái "lao động cảm xúc" ngoài ý muốn.

Lời khuyên để thoát khỏi nỗi lo "chuông reo là chạy"

Để không biến chiếc smartphone thành chiếc "máy tra tấn", các chuyên gia gợi ý:

Phân loại rõ ràng: Hãy thiết lập quy tắc "nếu không gấp, xin hãy nhắn tin".

Liệu pháp tiếp xúc nhỏ: Hãy thử bắt đầu bằng việc nghe những cuộc gọi ít áp lực nhất (như shipper) hoặc gọi cho bạn thân trong 30 giây để làm quen lại với việc nghe tiếng người qua máy.

Quyền từ chối: Hãy nhớ rằng bạn có quyền không nghe máy nếu cảm thấy không sẵn sàng. Một câu nhắn: "Hiện mình không tiện nghe máy, bạn nhắn tin nhé" là cách từ chối văn minh nhất 2026.

Theo Gamersky