Đừng đổ oan cho Steven Nguyễn!

Mới đây trên mạng xã hội đã có một bài đăng gây chú ý với nội dung bênh vực nữ diễn viên Minh Trang trong phim Không Giới Hạn. Đây là tác phẩm truyền hình chiếu vào lúc 21h các ngày trong tuần trên VTV1, Minh Trang vào vai thiếu tá Lam Anh nhưng bị chê miệng méo, nhả thoại kém, diễn xuất thiếu tự nhiên khiến khán giả không muốn theo dõi phim.

Tuy nhiên, người đăng bài bảo vệ Minh Trang, cho rằng cô đã tiến bộ hơn các tác phẩm trước đó. Người này khẳng định thích Minh Trang từ phim Cây Táo Nở Hoa, nữ diễn viên xinh xắn rất hợp với bạn diễn Steven Nguyễn. Không những vậy, tác giả bài viết còn đưa ra quan điểm "Steven Nguyễn đọc thoại giọng Nam với văn phong miền Bắc nên bị cứng, thậm chí còn đụng chạm sửa mũi nhưng không ai ý kiến", và "khán giả chỉ toxic với nữ diễn viên".

Bài viết bênh vực Minh Trang, chê Steven Nguyễn diễn kém và đã sửa mũi

Minh Trang bị đánh giá có khuôn mặt lệch

Cách cô đọc thoại làm ảnh hưởng đến cảm nhận khi xem phim

Thế nhưng dưới bài đăng, nhiều khán giả đã đứng ra bênh vực Steven Nguyễn. Họ đăng ảnh nam diễn viên từ khi còn trẻ, mới tham gia diễn xuất và khẳng định chiếc mũi cao thon gọn của nam diễn viên tuyệt đối là "hàng tự nhiên". Mặt khác, khán giả cũng chỉ trích tác giả bài viết "bênh người này bằng cách kéo người khác xuống".

"Bênh người này bằng cách kéo người khác xuống cùng", "Anh Steven Nguyễn sửa mũi hồi nào", "Steven Nguyễn mũi thật nha", "Nói câu sửa mũi là thôi khỏi cần đọc phần còn lại làm gì", "Bạn Trang cũng được nhưng thỉnh thoảng thoại bị không có cảm xúc, nghe như đang nghe thời sự ý", "Đó giờ không đi bình luận nhưng đọc đến khúc sửa mũi là khó chịu rồi đó", "Chủ thớt bị dị tật cách thở hay sao mà nhìn ai mũi đẹp cũng nghĩ rằng người ta sửa mũi thế?", "Bạn bênh Minh Trang cũng được, nhưng Steven sửa mũi là sao nữa", "Chỉ nói về nhân vật Kiên và Steven thôi nhé, nếu vai này không phải do Steven Nguyễn đóng không biết nó còn nhạt đến cỡ nào luôn. Xem phim tôi thấy Steven còn phải tự thêm thắt mấy chi tiết nho nhỏ cho cái nhân vật Kiên này nó có phần con người hơn chứ không phải chỉ là 1 nhân vật chức năng dùng để tuyên truyền hình ảnh người lính", "Anh Steven đẹp từ bé chứ sửa mũi hồi nào, còn giọng thì giọng Nam bạn chưa nghe quen chứ tôi thấy vậy là nam tính. Anh tròn 100 điểm bớt chê"...

Khán giả bức xúc khi Steven Nguyễn bị đổ oan

Khán giả đưa ra bằng chứng nam diễn viên điển trai từ khi chưa nổi tiếng, nét đẹp tự nhiên

Kể từ khi phim Không Giới Hạn lên sóng, nhân vật nữ chính Lam Anh do Minh Trang đóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Minh Trang bị nhận xét đọc thoại điệu đà dẫn đến miệng lệch, thoại cứng. Hoa khôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thể hiện nhân vật thiếu sức sống, là thiếu tá nhưng cô chưa đặt mình vào nhân vật, khiến người xem cảm giác như cô là người ngoại đạo chứ không phải người lính chuyên nghiệp.

Steven Nguyễn tên thật là Huy Nguyễn, sinh năm 1991. Trước Mưa Đỏ, nam diễn viên từng góp mặt trong rất nhiều dự án tuy nhiên chưa thật sự quá nổi bật. Thành công của Mưa Đỏ trở thành bệ phóng hoàn hảo giúp Steven Nguyễn đến với khán giả và giới chuyên môn.

Steven Nguyễn đang là cái tên gây chú ý của màn ảnh Việt

Nam diễn viên có ngoại hình nam tính, khí chất cuốn hút

Sau thành công vang dội của phim điện ảnh Mưa Đỏ, Steven Nguyễn đang trở thành một trong những gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt. Bộ phim do anh góp mặt không chỉ được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, mà còn trở thành tác phẩm được mang đi tranh giải quốc tế.

Steven Nguyễn thừa nhận mình từng trải qua giai đoạn chỉ là một nghệ sĩ vô danh trong mắt khán giả, từng soát vé ở sân khấu, đóng quần chúng, thậm chí chỉ dám đứng nép một góc khi được "quăng miếng" cùng Trấn Thành trên truyền hình nhưng giờ đây đã được công chúng đón nhận và yêu thương. Steven Nguyễn kể lại hành trình từ những ngày chập chững vào nghề, những lần bị chê tơi tả, đến cả giây phút vỡ oà khi tên mình được khán giả gọi vang giữa rạp phim. Anh nói nhiều về niềm tin, lòng biết ơn và sự kiên trì, về việc chọn cách vui vẻ, không đáp trả tiêu cực giữa mạng xã hội ồn ào.

Không Giới Hạn do Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội phối hợp thực hiện. Phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, là bộ phim truyền hình đầu tiên tái hiện một cách chân thực những sự cố thiên tai lớn như động đất hay sập mỏ, rò rỉ khí hoá học, cứu nạn trên biển... Đồng thời cho thấy cách thức phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ, quân đội địa phương, dân quân tự vệ và đặc biệt là an ninh mạng ứng phó thế nào khi sự cố xảy ra.

Trong Không Giới Hạn, Steven Nguyễn thể hiện vai Trung tá Minh Kiên