Đụng độ đẫm khói cay ở biên giới, nhiều người bị thương: Thái Lan ra 'tối hậu thư' 30 ngày cho Campuchia

Tờ Khaosod (Thái Lan) đưa tin, cuộc đụng độ nổ ra hôm 17/9 tại làng Ban Nong Ya Kaew, huyện Kok Sung, tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan (địa điểm mà phía Campuchia gọi là làng Prey Chan, ở xã O Bei Chon, huyện O Chrov, tỉnh Banteay Meanchey) khi dân làng Campuchia cố gắng phá hàng rào dây thép gai của Thái Lan. Cảnh sát chống bạo động Thái Lan đã đáp trả bằng hơi cay và đạn cao su trong hai vụ việc riêng biệt lúc 4:20 chiều và 5:00 chiều, khiến một số người Campuchia bị thương.

Theo Khaosod, các cuộc đụng độ không diễn ra một chiều. Những người biểu tình ném đá đã khiến 2 cảnh sát Thái Lan bị thương, buộc chính quyền Thái Lan phải triển khai loa phóng thanh công suất lớn để kiểm soát đám đông. Cuộc đụng độ này diễn ra sau những nỗ lực trước đó của người dân Campuchia nhằm phá bỏ hàng rào thép gai của Thái Lan vào ngày 17/9.

Quân đội và cảnh sát Thái Lan đã đụng độ với người biểu tình Campuchia, khiến hàng chục người bị thương. Nguồn: Fresh News

Thiếu tướng Winthai Suvaree - người phát ngôn quân đội Thái Lan - cáo buộc Campuchia cố tình khiêu khích. "Đây rõ ràng là lãnh thổ có chủ quyền của Thái Lan, không phải vùng đất tranh chấp hay lãnh thổ Campuchia", ông nhấn mạnh, đồng thời chỉ trích chính quyền Campuchia đã không can thiệp.

Trong khi đó, tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia - cho biết, trong vụ việc nêu trên, quân đội và cảnh sát Thái Lan đã đàn áp người biểu tình bằng cách sử dụng thiết bị đàn áp người biểu tình và bắn đạn cao su, khiến 28 công dân và nhà sư Campuchia bị thương.

Bà Maly cáo buộc rằng, hành động của lực lượng liên hợp Thái Lan là sự vi phạm nghiêm trọng tinh thần ngừng bắn và các nguyên tắc mà cả hai bên đã thống nhất trong tất cả các cuộc họp trước đây của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC) và Ủy ban Biên giới Quân khu Campuchia-Thái Lan (RBC).

Hơn nữa, theo bà Maly, việc áp dụng thiết quân luật và luật nội bộ của Thái Lan đối với lãnh thổ mà Campuchia tuyên bố chủ quyền là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Campuchia và luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á và các nguyên tắc pháp lý được công nhận rộng rãi khác.

Những nỗ lực ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng gia tăng

Theo Khaosod, Chuẩn tướng Samsul Rizal Bin Musa - quan sát viên Malaysia, trưởng Đoàn quan sát viên lâm thời (IOT) - đã đến thị sát khu vực này nhưng làm rõ rằng ông không đến để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) Prinya Photisart đã gặp người đồng cấp tỉnh Banteay Meanchey

(Campuchia) Um Reatrey tại cửa khẩu Poipet-Klong Luek.

Thái Lan đưa ra một số đề xuất: dân thường từ cả hai bên phải giữ khoảng cách 500 mét với khu vực tranh chấp, không huy động lực lượng đông đảo và không tập trung quân đội với vũ khí hạng nặng.

Đề xuất quan trọng nhất được phía Thái Lan đưa ra kèm theo một thời hạn rõ ràng: Nếu cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) không đạt được thỏa thuận, Thái Lan sẽ chính thức yêu cầu người dân Campuchia rời khỏi Ban Nong Jan và Ban Nong Ya Kaew (phía Campuchia lần lượt gọi là làng Chouk Chey và Prey Chan, ở xã O Bei Chon, huyện O Chrov, tỉnh Banteay Meanchey) trong vòng 30 ngày, mang theo toàn bộ tài sản.

Phía Campuchia cho biết hiện tại chưa thể chấp thuận những đề xuất do phái đoàn Thái Lan trình bày. Thay vào đó, các đề xuất này sẽ được chuyển lên cấp trên tại Phnom Penh để xem xét, và sẽ có phản hồi sau cho tỉnh Sa Kaeo.

Tuy nhiên, phía Thái Lan nhấn mạnh rằng nếu tỉnh Banteay Meanchey không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào của họ, tỉnh Sa Kaeo có quyền tiến hành các hành động trong phạm vi chủ quyền và quyền tài phán của Thái Lan theo luật pháp nước này.

Các thống đốc và quan chức hai tỉnh Sa Kaeo và Banteay Meanchey tổ chức hội đàm khẩn cấp tại cửa khẩu biên giới Poipet-Klong Luek vào ngày 17/9/2025. Ảnh: Khaosod

Bế tắc tiếp tục

Khaosod đưa tin, tình hình vẫn căng thẳng vào đêm 17/9 khi Quân khu 1 Thái Lan báo cáo rằng 200 người dân và binh sĩ Campuchia đã thiết lập một căn cứ để theo dõi các hành động của Thái Lan tại khu vực tranh chấp. Lực lượng Thái Lan cũng đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng ứng phó với những diễn biến tiếp theo.