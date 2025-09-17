The Nation: Người Campuchia xông vào khu vực tranh chấp, tháo dỡ hàng rào thép gai của quân đội Thái Lan

Người biểu tình xông vào khu vực biên giới

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, vào chiều 16/9, khoảng 100 người biểu tình Campuchia đã xông vào khu vực biên giới tại Ban Nong Chan và tháo dỡ hàng rào thép gai do binh lính Thái Lan dựng lên.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều (giờ địa phương) và được chụp ảnh, quay video rồi đăng tải trên trang Facebook địa phương.

Các đoạn video cho thấy những người biểu tình, bao gồm cả trẻ em, được trang bị những thanh gỗ dài và dùng chúng để kéo hàng rào thép gai xuống.

Người biểu tình Campuchia tháo dỡ hàng rào thép gai. Ảnh: The Nation

Theo The Nation, trong video, một số binh sĩ Campuchia được nhìn thấy đứng phía sau người biểu tình và không can thiệp.

Những người biểu tình đã phá dỡ được một số đoạn hàng rào trong khi quân đội Thái Lan tạo thành một hàng dọc biên giới để ngăn họ xâm nhập vào lãnh thổ Thái Lan.

The Nation đưa tin, cũng trong ngày 16/9, một số người Thái đã tập trung tại trạm kiểm soát biên giới để tổ chức một cuộc biểu tình mang tính tượng trưng nhằm bảo vệ lãnh thổ. Dân làng Thái Lan cũng nấu đồ ăn để phân phát cho binh lính Thái Lan đóng quân tại đó.

Thái Lan đã nhiều lần tuyên bố rằng Ban Nong Chan nằm trong lãnh thổ Thái Lan và cáo buộc khoảng 270 gia đình Campuchia đã lấn chiếm đất đai trong nhiều thập kỷ.

Campuchia phản ứng

Theo The Nation, người dân Campuchia đã nhiều lần tổ chức các cuộc biểu tình tương tự, tháo dỡ hàng rào thép gai, sau đó được quân đội Thái Lan lắp đặt lại.

Khu vực biên giới tranh chấp này từng được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người tị nạn Campuchia chạy trốn xung đột vào cuối những năm 1970 và 1980. Thái Lan cáo buộc rằng nhiều người tị nạn trong số này đã không trở về nhà mà định cư lâu dài trên đất Thái Lan, vi phạm Biên bản ghi nhớ (MoU) năm 2000.

Trong khi đó, tờ Phnom Penh Post đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata vào tối 16/9 đã phản hồi lại tuyên bố của phía Thái Lan, giải thích rằng chủ quyền của khu vực đang được đề cập thực tế đã được giải quyết vào năm 2022.

“Campuchia đã đưa ra những giải thích rõ ràng và thông qua thư phản hồi từ Quân khu 5 của Campuchia vào ngày 1/2/2022, một số vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn”, bà Socheata cho biết.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia không nêu rõ chi tiết về những nghị quyết đó.

Bà Socheata cho biết thêm: “Đối với các vấn đề chưa được giải quyết khác ngoài thẩm quyền của các đơn vị biên phòng hoặc chính quyền địa phương, Campuchia đã đề xuất chuyển những vấn đề này đến Ủy ban Biên giới Hỗn hợp (JBC) để thảo luận và giải quyết, phù hợp với Biên bản ghi nhớ (MoU) năm 2000 giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ Hoàng gia Thái Lan về khảo sát và phân định ranh giới đất liền”.

Bà lưu ý rằng Campuchia kêu gọi tất cả các bên tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng hoặc mở rộng khu vực xung đột, vì nước này đang nỗ lực tạo ra một môi trường thuận lợi để thực hiện lệnh ngừng bắn một cách đầy đủ và hiệu quả, bao gồm tất cả các thỏa thuận đạt được trong các cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) và Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC).

“Campuchia tái khẳng định cam kết hợp tác với Thái Lan ở mọi cấp độ để thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển vì lợi ích của cả hai quốc gia và nhân dân chúng ta”, bà Socheata nói.

Căng thẳng biên giới leo thang

The Nation đưa tin, căng thẳng leo thang vào cuối tháng 7 sau cuộc giao tranh vũ trang kéo dài 5 ngày giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia trong khu vực. Sau đó, quân đội Thái Lan đã dựng hàng rào thép gai ở Ban Nong Chan để kiểm soát lãnh thổ và ngăn chặn người Campuchia.

Vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, dân làng Campuchia đã biểu tình phản đối việc dựng hàng rào, cho rằng họ bị ngăn không được về nhà. Một số người đã tháo dỡ các biển báo và cố gắng khiêu khích binh lính Thái Lan.

Để ứng phó với tình hình leo thang, quân đội Thái Lan đã ban bố thiết quân luật tại Ban Nong Chan để duy trì an ninh trật tự. Các quan chức Thái Lan cho biết quân đội sẵn sàng sử dụng các biện pháp kiểm soát đám đông nếu cần thiết, nhưng được lệnh hành động kiềm chế để tránh đối đầu trực tiếp.