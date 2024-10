Tuyền diễn lại động tác đưa thi thể nạn nhân đến vị trí khác nhằm tạo hiện trường giả.

Sáng 1/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án.

Trước sự chứng kiến của các ngành, Tuyền diễn lại từng động tác mà Tuyền đã thực hiện hành vi giăng điện để bẫy chuột làm nạn nhân N.V.P (SN 1976, cùng trú tại địa phương) tử vong. Việc thực nghiệm điều tra nhằm kiểm tra lại tình tiết chứng cứ của vụ án, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Trước đó, do chuột cắn lúa gây hư hại, khoảng 18h ngày 18/9/2024, Tuyền đi ra khu vực bờ ruộng của Tuyền, thuộc ấp Bình Tây 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, dùng bộ xiệc điện để chuyển từ điện một chiều sang điện hai chiều và đấu nối vào hệ thống dây chì được Tuyền giăng trước đó để bẫy chuột rồi về nhà. Khi này, ông P đi xiệt cá đã vướng vào bẫy chuột của Tuyền bị điện giật tử vong.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Tuyền đi ra thăm bẫy chuột thì phát hiện ông P bị điện bẫy chuột giật chết. Lúc này, Tuyền đưa thi thể nạn nhân cùng bộ xiệt cá đến khu vực bờ ao cách hiện trường khoảng 50 mét rồi quay lại tháo bộ xiệt điện đem về nhà cất giấu.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện ông P nằm chết bên bờ ao nên trình báo công an. Qua công tác khám nghiệm, xét thấy có dấu hiệu của tội phạm, ngày 20/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Tuyền là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Tuyền đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thời gian qua, tình trạng sử dụng điện để bẫy chuột dẫn đến chết người trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, để tránh những vụ án thương tâm từ việc sử dụng điện để diệt chuột trong thời gian tới, ngoài việc lực lượng Công an các địa phương phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao nhận thức, có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản, mùa màng của gia đình, không gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như tính mạng con người; trong quá trình lao động, sản xuất, người dân cần phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật, tuyệt đối không sử dụng điện để đánh bắt cá; làm bẫy diệt chuột bảo vệ lúa, hoa màu trái phép.

Việc sử dụng điện để bẫy, diệt chuột, đánh bắt cá, bảo vệ lúa và hoa màu… nếu gây hậu quả chết người thì sẽ bị xử lý hình sự về tội “Giết người”.