Tối 1-10, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã có thông tin liên quan đến bài viết "Giang hồ Vĩnh Long vào quán ăn quỵt, quậy phá, nhục mạ nhân viên".

Trước đó, trong bài viết đăng trên một tờ báo phản ánh nhóm đối tượng ăn uống tại quán Tiên Cua (phường 3, TP Vĩnh Long) gần 5,5 triệu đồng nhưng không trả tiền, một nhóm đối tượng khác đến mua hải sản hơn 9,6 triệu đồng tại quán này cũng không trả tiền cùng 3 vụ việc gây rối tại các quán ăn (gồm 2 vụ tại quán Tiên Cua và 1 vụ tại Quán Đức Bình 3).

Thượng tá Dương Văn Hiệp, Trưởng Công an TP Vĩnh Long, khẳng định lực lượng công an không bao che, bảo kê cho tội phạm

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an TP Vĩnh Long đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các giải pháp điều tra, xác minh đảm bảo xử lý kịp thời.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP Vĩnh Long đã xác định được tổng cộng có 15 đối tượng liên quan đến các vụ việc nêu trên.

Về kết quả xử lý đối tượng đến nay, Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng với tổng số tiền 21 triệu đồng.

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy tìm, củng cố chứng cứ để xử lý số đối tượng còn lại. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Long sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hiện nay là chủ cơ sở quán Tiên Cua (là người bị hại) không phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Thượng tá Dương Văn Hiệp, Trưởng Công an TP Vĩnh Long, nhấn mạnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp, kiên quyết xử lý đến cùng, với phương châm sai đến đâu xử lý đến đó. Đồng thời khẳng định lực lượng công an không bao che, bảo kê cho tội phạm.

Khi có kết quả xử lý cụ thể, Công an TP Vĩnh Long sẽ thông tin cho báo chí nắm, góp phần ổn định dư luận cũng như ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.