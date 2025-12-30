Đừng để ngoại hình đánh lừa, VinFast Minio Green có thể 'cân' được người cao 1m80 như thế này đây!

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 216 phát sóng ngày 30/12 trên HTV9.





Trong số Trên Ghế hôm nay, host Nguyễn Đăng sẽ chia sẻ những cảm nhận chân thực nhất về mẫu VinFast Minio Green.

Ngoại thất

Đầu tiên, về thiết kế tổng thể của mẫu xe này, Minio Green sở hữu ngoại hình khá dễ thương, bo tròn nhiều hơn so với VinFast VF 3 trước đây. Phiên bản tôi đang trải nghiệm có màu hồng, tạo cảm giác khá nữ tính. Tuy nhiên, VinFast Minio Green được định vị là xe phục vụ vận tải và dịch vụ, thể hiện rõ qua chữ “Green” phía sau.

Minio Green vẫn mang những nét đặc trưng của VinFast với thanh mạ chrome hình cánh chim và logo ở phía trước. Dù là mẫu xe có giá thấp nhất trong dải sản phẩm VinFast, khoảng 269 triệu đồng, nhưng hãng vẫn đầu tư khá chỉn chu về ngoại hình và trang bị bên ngoài.

Cụ thể, xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED. So với VF 3 vẫn dùng đèn halogen, đèn LED trên Minio Green cho cảm giác cao cấp hơn và đảm bảo cường độ chiếu sáng tốt, dù xe chủ yếu phục vụ di chuyển trong đô thị.

Về kích thước, Minio Green có chiều dài tổng thể 3.090 mm, ngắn hơn VF 3 khoảng 100mm, chiều rộng chỉ khoảng 1,5 m. Kích thước nhỏ gọn này giúp xe có lợi thế rõ rệt khi di chuyển trong phố hẹp, ngõ nhỏ, dễ xoay trở và thao tác.

VinFast Minio Green là mẫu xe nhỏ nhất của hãng.

Xe sử dụng bộ mâm 13 inch, đi kèm lốp 155/65R13, là kích thước không quá phổ biến. Minio Green không có lốp dự phòng, thay vào đó VinFast trang bị bộ vá lốp để người dùng xử lý tạm thời khi xe bị dính đinh.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Cá nhân tôi cho rằng trang bị này không ảnh hưởng nhiều đến quá trình sử dụng thực tế, dù về mặt thẩm mỹ, phanh đĩa cả bốn bánh sẽ đẹp hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là Minio Green sử dụng hệ thống treo độc lập cả trước và sau, đều là McPherson. Trang bị này giúp xe vận hành cân bằng hơn khi đi qua ổ gà hoặc gờ giảm tốc.

Ở phía sau, xe chỉ có đèn halogen và cách mở cốp khá đặc biệt: không mở từ bên ngoài mà phải gạt lẫy từ trong khoang lái. Với tôi, đây không phải bất tiện lớn, bởi Minio Green là xe cỡ nhỏ, không gian cốp hạn chế và cũng không phải khu vực cần mở thường xuyên.

Nội thất

Trước khi đến khu vực người lái, tôi sẽ trải nghiệm hàng ghế thứ hai. Dù là xe cỡ nhỏ, Minio Green vẫn có 4 chỗ ngồi và khi chạy dịch vụ trên các ứng dụng như Xanh SM.

Nội thất xe tương đối đơn giản. Ảnh: MXH

Với thể hình khoảng 1m80, nặng 80 kg, tôi nhận thấy trần xe đã được VinFast nâng cao hơn so với VF 3. Chiều cao tổng thể của Minio Green cũng nhỉnh hơn nên khoảng không trên đầu thoáng hơn, ngồi đỡ khó chịu. Hãng còn làm phần trần hơi lõm xuống để hạn chế chạm đầu, tuy nhiên với người cao 1m80 thì vẫn khá sát, còn tầm 1m70 sẽ hợp lý hơn.

Một điểm cần lưu ý là thao tác ra vào hàng ghế sau chưa thật sự tiện. Với những người mặc váy hoặc đi giày cao gót, tôi nghĩ nên ưu tiên ngồi hàng ghế trước. Khu vực ghế sau sẽ phù hợp hơn với nam giới.

Về chỗ để chân, sàn xe được làm khá tốt, độ sâu ổn. Ghế trước cũng được tạo hình lõm để tránh việc đầu gối bị tì. Không gian tổng thể ở mức vừa phải, không rộng nhưng với xe đô thị và quãng đường ngắn khoảng 3–4 km thì vẫn chấp nhận được.

Chuyển sang khu vực người lái, vô-lăng có thiết kế đơn giản nhưng vẫn được trang bị các nút bấm chức năng. Minio Green chỉ có một màn hình hiển thị thông tin người lái phía trước, không có màn hình giải trí trung tâm.

Vô-lăng có một số phím bấm chức năng, cần số phía sau. Ảnh: MXH

Trang bị giải trí ở mức cơ bản với radio FM và 2 loa. Tôi thử thao tác nhưng không thấy chức năng kết nối Bluetooth hay phát nhạc từ thiết bị ngoài, nên hiện tại lựa chọn gần như chỉ dừng ở radio FM.

Nhìn chung, các tính năng trên xe đáp ứng nhu cầu tối thiểu: kính chỉnh điện, phanh tay cơ, điều hòa chỉnh tay với núm và phím vật lý, các khe gió đơn giản. Xe không hướng tới tiện nghi hay giải trí mà tập trung vào khả năng vận hành cơ bản.

Toàn bộ trang bị được dồn vào khu vực người lái, với chìa khóa cơ kiểu truyền thống dù đây là xe điện. Màn hình phía trước hiển thị các thông tin chính như cấp số, quãng đường, phần trăm pin, trip A/B, radio, tình trạng pin, chế độ lái Eco/Normal, độ sáng màn hình và các cảnh báo khi xe gặp sự cố.

Chìa khóa cơ. Ảnh: MXH

Vận hành

Khi cầm lái Minio Green, cảm giác đầu tiên của tôi là vị trí ngồi khá cao. Một phần do kích thước xe nhỏ và đầu xe ngắn nên tạo cảm giác tầm quan sát thoáng, ngồi cao hơn so với mặt đường.

Minio Green được trang bị pin dung lượng 14,7kWh, tầm hoạt động khoảng 170km/sạc. Xe tôi đang chạy còn khoảng 93% pin, hiển thị quãng đường còn lại là 145km. Nếu tính trung bình mỗi cuốc xe khoảng 10km, cả đón và trả khách, thì phải chạy khoảng 17 cuốc mới có thể dùng gần hết pin trong ngày.

Một điểm cần lưu ý là xe chỉ hỗ trợ sạc tối đa 12kW, thấp hơn mức 20kW của VF 5. Với công suất này, theo ước tính của tôi, thời gian sạc đầy từ 0–100% sẽ mất hơn 1 tiếng.

Xe có công suất 26 mã lực, mô-men xoắn 65Nm. Ảnh: VinFast

Trong buổi trải nghiệm, tôi chạy chủ yếu trên đường thử với mặt đường khá êm. Dù chưa gặp điều kiện xấu, nhưng cảm nhận ban đầu là hệ thống treo hoạt động tốt. Khi đi qua nắp cống hay gờ nhỏ, xe không bị nảy hay tưng nhiều, dù kính có rung nhẹ. Minio Green sử dụng hệ thống treo McPherson cả trước và sau, mang lại cảm giác êm ái hơn tôi kỳ vọng ở một mẫu xe cỡ nhỏ.

Về động cơ, Minio Green có công suất 26 mã lực và mô-men xoắn 65Nm. Cá nhân tôi không đòi hỏi xe phải mạnh, bởi đây là mẫu xe đô thị, ít khi chạy tốc độ cao. Động cơ vừa phải cũng giúp tối ưu mức tiêu thụ pin. Tốc độ tối đa khoảng 80 km/h, đủ dùng trong phố và cả những cung đường quốc lộ ngắn, nếu biết cân đối hành trình.

Lốp xe kích thước 155/65 R13. Ảnh: MXH

Trang bị an toàn ở mức cơ bản, gồm túi khí cho người lái, ABS và cân bằng điện tử. Các tính năng an toàn nâng cao như ga tự động thích ứng hay hỗ trợ giữ làn không được trang bị, điều dễ hiểu với mức giá khoảng 269 triệu đồng.

Xe không có chế độ P, chỉ sử dụng N kết hợp phanh tay cơ, tương tự VF 5. Trong quá trình lái, tôi cũng không cảm nhận rõ phanh tái sinh. Khi nhả ga ở tốc độ khoảng 40 km/h, xe gần như trôi tự do, ít có cảm giác ghìm lại. Trong buổi trải nghiệm này, tôi chưa thấy tùy chọn hay thiết lập nào liên quan đến phanh tái sinh.