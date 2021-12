Dừng cứu hộ 2 người bị mắc kẹt trong hang đào vàng ở Bắc Kạn

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Đồn, các đơn vị chức năng đã tìm nhiều phương án tiếp cận vị trí nạn nhân nhưng đều bất thành.

Với sự tư vấn của lực lượng cứu hộ và sự đồng ý của gia đình các nạn nhân, địa phương quyết định dừng công tác cứu hộ từ 14/12. Phương án này đã được UBND tỉnh Bắc Kạn thông qua.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã cố gắng đưa người, thiết bị tiếp cận vị trí sạt lở. Tuy nhiên, lòng hang nhỏ, hẹp, chỗ rộng nhất cũng chỉ lọt một người. Nhiều vị trí bùn ngập sâu cả mét nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, đất đá ở khu vực vẫn có hiện tượng sạt lở, đe dọa an toàn của lực lượng giải cứu.

Đường vào hang nhỏ, hẹp, có hiện tượng sạt lở đất đá, rất nguy hiểm -Ảnh: BK

Lực lượng chức năng sẽ dừng công tác cứu hộ và rút khỏi hiện trường từ chiều 14/12 -Ảnh: BK

Từ chiều 14/12, các lực lượng cứu hộ sẽ rút khỏi hiện trường. Địa phương cũng thành lập tổ công tác, bảo vệ khu vực cửa hang và sẽ thiết lập hàng rào để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra cho đến khi có chỉ đạo mới của lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn.

Với tinh thần trách nhiệm, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng quân đội, công an, chuyên gia cứu hộ của tỉnh Bắc Kạn, Bộ Công an và đội cứu hộ thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cùng một số đơn vị khai thác khoáng sản đã được huy động để giải cứu hai nạn nhân là ông H.V.D (SN 1977, trú huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) và ông T.V.H (SN 1980, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú tại huyện Chợ Đồn) bị kẹt trong một hang núi sâu chừng 400m tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn.

Hai ông này vào hang tìm kiếm vàng từ ngày 8/12. Khi hai người đi sâu vào hang, đất đá cách cửa hang khoảng 220m bất ngờ sạt lở khiến 2 người bị kẹt trong hang và không rõ tình trạng sức khỏe, tính mạng.