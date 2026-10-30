Đúng chiều nay - 30/10, sân bay Nội Bài ghi nhận 1 siêu máy bay dài gần gần 59 m, sải cánh hơn 60 m, cao hơn 17 m hạ cánh: Vượt 13.000 km qua Thái Bình Dương, chuẩn bị nhận nhiệm vụ đặc biệt

Chiếc máy bay này có gì đặc biệt?

Chiều 30/10/2026, chiếc Airbus A330-200 mang số đăng ký VN-A970 của Sun PhuQuoc Airways đã hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), sau hành trình chuyển sân từ Mỹ về Việt Nam.

Chiếc máy bay thực hiện chuyến bay mang số hiệu 9G9970, khởi hành từ sân bay quốc tế Seattle-Tacoma (Mỹ), với giờ hạ cánh khoảng 14h. Đây là chiếc Airbus A330 thân rộng thứ hai gia nhập đội bay Sun PhuQuoc Airways, sau chiếc VN-A969 được hãng tiếp nhận tại Phú Quốc vào ngày 22/9/2026.

Đáng chú ý, trước khi có mặt tại Hà Nội, VN-A970 đã trải qua hành trình di chuyển xuyên đại dương. Đây là chuyến bay chuyển sân (ferry flight), được thực hiện để đưa máy bay tới địa điểm tiếp nhận và khai thác mới, thay vì vận chuyển hành khách thương mại như thông thường.

Theo cơ sở dữ liệu hàng không Planespotters, VN-A970 từng được lưu giữ tại Marana, bang Arizona (Mỹ), trong những ngày cuối tháng 10. Máy bay sau đó di chuyển tới Seattle để thực hiện chặng bay về Hà Nội.

Ảnh SPA

Hành trình từ khu vực Marana, qua Seattle và vượt Thái Bình Dương về Việt Nam được cộng đồng yêu hàng không quan tâm, với tổng quãng đường được ước tính vào khoảng 13.000 km tùy theo lộ trình thực tế. Con số này được tính cho toàn bộ quá trình di chuyển, không phải khoảng cách bay thẳng giữa Seattle và Hà Nội.

Dài gần 59 m, sải cánh hơn 60 m, từng phục vụ hàng không Mỹ

Không chỉ gây chú ý bởi hành trình xuyên đại dương, chiếc VN-A970 còn sở hữu những thông số kỹ thuật đáng chú ý của dòng máy bay thân rộng Airbus A330-200.

Airbus A330-200 có chiều dài 58,82 m, sải cánh 60,30 m và chiều cao 17,39 m. Máy bay được trang bị hai động cơ Rolls-Royce Trent 772B-60, đạt tốc độ hành trình Mach 0,82 và có tầm bay tối đa theo công bố của hãng lên tới 13.450 km.

Với kích thước này, Airbus A330-200 thuộc nhóm máy bay thân rộng được thiết kế để phục vụ các hành trình trung và dài. Khoang hành khách rộng rãi cho phép bố trí nhiều hạng ghế, đáp ứng nhu cầu di chuyển trên những đường bay quốc tế kéo dài nhiều giờ.

Trước khi gia nhập đội bay Sun PhuQuoc Airways, máy bay từng mang số đăng ký N287AY và phục vụ hãng hàng không US Airways, sau đó là American Airlines. Đây không phải máy bay mới xuất xưởng mà là chiếc A330 đã có nhiều năm hoạt động trong ngành hàng không Mỹ.

Về không gian bên trong, Sun PhuQuoc Airways giới thiệu cấu hình Airbus A330 gồm 247 ghế, chia thành ba hạng dịch vụ. Trong đó, khoang thương gia có 20 ghế với khả năng ngả phẳng 180 độ, khoang phổ thông đặc biệt gồm 21 ghế và khoang phổ thông có 206 ghế.

Máy bay được giới thiệu có hệ thống màn hình giải trí cá nhân nhằm phục vụ hành khách trên các hành trình dài. Theo hãng, tính năng kết nối Wi-Fi cũng nằm trong kế hoạch tích hợp trên dòng máy bay này.

Ảnh SPA

Chuẩn bị nhận nhiệm vụ đặc biệt trên những đường bay quốc tế dài

Sự xuất hiện của VN-A970 diễn ra trong bối cảnh Sun PhuQuoc Airways đang từng bước mở rộng đội máy bay thân rộng, chuẩn bị khai thác các đường bay quốc tế có cự ly dài.

Trước đó, ngày 22/9, hãng chính thức tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên mang số đăng ký VN-A969 tại sân bay Phú Quốc. Ngày 30/9, Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn Sun PhuQuoc Airways khai thác Airbus A330, đồng thời mở rộng vùng khai thác tới châu Âu. Đến ngày 3/10, dòng máy bay này được đưa vào khai thác thương mại trên đường bay Hà Nội – TP.HCM.

Đáng chú ý, một trong những nhiệm vụ quốc tế nổi bật sắp tới của đội Airbus A330 là phục vụ đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với Moscow (Nga). Theo thông tin Sun Group, Sun PhuQuoc Airways dự kiến khai trương đường bay Phú Quốc – Moscow từ ngày 13/11/2026, chỉ khoảng hai tuần sau thời điểm chiếc VN-A970 về Việt Nam.

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu 9G201 dự kiến khởi hành từ Phú Quốc lúc 16h20 ngày 13/11 và đến sân bay quốc tế Sheremetyevo tại Moscow lúc 23h05 cùng ngày, theo giờ địa phương.

Ảnh minh họa - Nguồn SPA

Đường bay này sẽ được khai thác bằng dòng Airbus A330 với ba hạng ghế. Trong giai đoạn đầu, hãng dự kiến thực hiện 4 chuyến mỗi tuần, sau đó tăng lên 6 chuyến mỗi tuần từ giữa tháng 1/2027 nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của hành khách Nga trong mùa đông.

Việc bổ sung VN-A970 sẽ giúp Sun PhuQuoc Airways tăng năng lực đội máy bay thân rộng trong thời điểm chuẩn bị mở tuyến quốc tế đầu tiên tới châu Âu. Không chỉ hướng tới thị trường Nga, hãng còn dự kiến đưa Airbus A330 khai thác các đường bay đến Nhật Bản từ tháng 1/2027 và Australia từ tháng 5/2027. Một số điểm đến tại Trung Á và Trung Âu cũng nằm trong kế hoạch nghiên cứu mở rộng mạng bay.