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Dũng cảm lao xuống sông cứu người, Thiếu tá quân đội bị nước cuốn mất tích

Đinh Chiến
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 Phát hiện người nhảy sông, Thiếu tá Trần Văn Tùng không do dự lao xuống cứu. Do dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Đ.V.L.

Chiều 12/9, Trung đoàn Bộ binh 568 (Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên) có báo cáo nhanh về sự việc Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, nhập ngũ tháng 9/2005, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) dũng cảm cứu người, bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h40 cùng ngày, Thiếu tá Trần Văn Tùng điều khiển xe máy trên đường đi làm nhiệm vụ trở về đơn vị.

Khi đến giữa cầu Bo, thuộc địa phận phường Trà Lý, Thiếu tá Tùng và anh Đoàn Văn Tiến (trú tại tổ 3, phường Trần Hưng Đạo) phát hiện anh Đ.V.L (SN 1996, trú thôn 11, xã Đông Hưng) đang giằng co với mẹ đẻ là bà N. Tại đây, bà N nói lại với mọi người nghi anh L đang có ý định tự tử.

Video sự việc được người dân ghi lại. Nguồn: BEAT THÁI THUỴ

Thiếu tá Tùng và anh Tiến nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L từ bỏ ý định tự tử. Anh L đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà.

Tuy nhiên, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở L. về nhà thì L đã nhảy xuống sông tự tử. Không do dự, Thiếu tá Trần Văn Tùng nhanh chóng cởi quân phục, tư trang nhảy theo để cứu người. Thiếu tá Tùng vừa tiếp cận được anh L thì cả hai bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, mất tích.

Sau khi nắm được thông tin, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 568, lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan đã nhanh chóng có mặt, chỉ đạo công tác, thu thập thông tin, bảo vệ hiện trường, phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 Thái Bình tập trung thực hiện công tác tìm kiếm người mất tích.

Tags

phường Trần Hưng Đạo

Đoàn Văn Tiến

sông tự tử

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