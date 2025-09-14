HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Dùng búa đánh phụ nữ rồi nghi lao vào xe tải tự tử

Cảnh Kỳ |

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc một người đàn ông dùng búa đánh một phụ nữ, sau đó được cho lao vào xe tải tự tử.

Trước đó, trưa 12/9, ông N.T.L. (52 tuổi, ngụ xã Trà Ôn, Vĩnh Long) dùng búa đánh vào đầu bà N.T.H.X. (45 tuổi, ngụ cùng xã). Bà X. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm .

Hiện trường nơi ông L. tử vong.

Cuối giờ chiều 13/9, khi đang điều khiển ô tô trên Quốc lộ 54 đến đoạn xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, ông L. xuống xe rồi xảy ra va chạm với ô tô tải tử vong. Tình huống ông L. lao vào xe tải bị nghi là hành động tự tử.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Khám xét nơi ở của Giám đốc Trần Chính Phong và kế toán Trương Thị Thúy Diệu
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại