Dùng búa đánh phụ nữ rồi nghi lao vào xe tải tự tử

Trước đó, trưa 12/9, ông N.T.L. (52 tuổi, ngụ xã Trà Ôn, Vĩnh Long) dùng búa đánh vào đầu bà N.T.H.X. (45 tuổi, ngụ cùng xã). Bà X. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn tình cảm .

Hiện trường nơi ông L. tử vong.

Cuối giờ chiều 13/9, khi đang điều khiển ô tô trên Quốc lộ 54 đến đoạn xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, ông L. xuống xe rồi xảy ra va chạm với ô tô tải tử vong. Tình huống ông L. lao vào xe tải bị nghi là hành động tự tử.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.