Huế từ lâu đã nổi tiếng với những cung điện, lăng tẩm, đền đài và các công trình cổ xưa mang đậm dấu ấn lịch sử được trùng tu và lưu giữ đến tận bây giờ. Ngoài ra, mảnh đất này còn được thiên nhiên ban tặng cho cảnh sắc rất đỗi yên bình và thơ mộng.

Chính vì vậy, khi đặt chân đến xứ Huế, nhiều người sẽ ghé qua những địa điểm có khung cảnh thiên nhiên "đỉnh chóp" như sông Hương, hồ Khe Ngang, đồi Vọng Cảnh,… Thế nhưng, ngoài tham quan và check-in, bạn đã bao giờ thử ngắm hoàng hôn cực chill tại những nơi này chưa? Nếu chưa thì phải lên kế hoạch đến Huế để thử ngay bạn nhé!



Hồ Khe Ngang

Nhắc đến những địa điểm ở Huế có cảnh quan thiên nhiên thơ mộng thì không thể thiếu đi hồ Khe Ngang. Không chỉ là 1 hồ nước ngọt tự nhiên có diện tích rộng lớn mà khung cảnh tại hồ Khe Ngang còn đẹp đến ngỡ ngàng với làn nước trong vắt, phía xa xa là những ngọn núi trập trùng được cây cối phủ xanh rì.

Chính nhờ khung cảnh thiên nhiên hài hoà này mà nơi đây đã nhanh chóng trở thành điểm "sống ảo" quen thuộc của các bạn trẻ. Đến đây, bạn chỉ cần ngồi nhẹ lên thành hồ hay đơn giản là đứng nhìn xa xăm thôi cũng đã có được bức ảnh đẹp rồi.

Ảnh: @tuannguyen.25, @nhunhuwn_

Ngoài ra, hồ Khe Ngang còn là địa điểm picnic được đông đảo giới trẻ ưa chuộng vì sở hữu khoảng không gian rộng lớn, thoáng đãng, có mây có trời và không khí thì lại rất trong lành, mát mẻ. Đặc biệt hơn, khi đứng tại hồ Khe Ngang, bạn còn có cơ hội bắt trọn cảnh hoàng hôn buông xuống. Hãy thử tưởng tượng xem, 1 buổi chiều tà đến đây, thả bộ thong thả trên con đường nằm sát hồ và chờ ngắm hoàng hôn thì chill không thể tả luôn.

Ảnh: @_myoanh_, @hienle.709, @toram1512, @nh.hoaq_

Đường đi: Hồ Khe Ngang nằm tại thị xã Hương Trà, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 12km. Đầu tiên, bạn đi dọc theo sông Hương về hướng chùa Thiên Mụ, rồi di chuyển qua đường tránh Huế. Đến đây sẽ có 1 tấm biển chỉ dẫn ghi rõ lối đi đến hồ Khe Ngang, bạn chỉ cần đi theo hướng chỉ dẫn là tới nơi.

Đầm Lập An

Nằm giữa Lăng Cô dịu êm và dãy núi Bạch Mã hùng vĩ, đầm Lập An mang 1 vẻ đẹp riêng biệt khiến ai đến đây cũng phải trầm trồ. Nói không ngoa, nơi đây hệt như bức tranh thuỷ mặc với những lớp mây trắng bồng bềnh trên không, bên dưới là làn nước trong veo, phía sau là những ngọn núi được sương mù giăng mờ ảo. Không những vậy, mỗi khi thuỷ triều rút xuống, nơi đây lại càng thu hút hơn khi xuất hiện lối đi rẽ nước cực đẹp ngay giữa đầm.

Ảnh: @_bum_48, @_kung1909_

Ngoài ra, tại đầm Lập An còn trang bị thêm 1 chiếc xích đu bằng gỗ mộc, tạo nên góc check-in không thể ảo hơn cho các bạn trẻ. Đến đầm Lập An, bạn hãy canh đúng khung giờ mặt trời sắp lặn để chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn buông xuống, đảm bảo đẹp đến "siêu thực". Đừng quên lấy điện thoại hoặc máy ảnh ra chụp choẹt với "thời khắc vàng" này, chỉ nhìn mắt thường mà không lưu lại thì hơi phí đó.

Ảnh: @sheppoha, @meohoang.tthn

Đường đi: Đầm Lập An nằm dưới chân đèo Phú Gia, ngay trục đường quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị trấn Lăng Cô nên việc di chuyển cũng khá dễ dàng. Bạn có thể xuất phát từ trung tâm thành phố, di chuyển theo tuyến đường Hùng Vương - An Dương Vương - Nguyễn Tất Thành và men theo đường Lý Thánh Tông sẽ thấy có 1 bảng chỉ dẫn đường đến hầm Phước Tượng. Bạn rẽ theo chỉ dẫn rồi đi thẳng thêm 1 đoạn sẽ đến đầm Lập An.

Đồi Vọng Cảnh

Sở hữu độ cao 43m so với mực nước biển, lại có vị trí đắc địa ngay bên cạnh dòng sông Hương nhìn qua núi Ngọc Trản, đồi Vọng Cảnh được xem là nơi ngắm nhìn xứ Huế từ trên cao đẹp nhất. Đứng từ vị trí cao nhất của ngọn đồi, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng dòng sông Hương thơ mộng, những cánh rừng xanh ngút ngàn, mái ngói của làng Hương Hồ, Hải Cát, điện Hòn Chén ở phía xa xa hay thậm chí là nhiều cảnh quan tuyệt đẹp khác của xứ Huế mà đứng ở những nơi khác sẽ không thể ngắm trọn được.

Ảnh: @thanh_huyen999_

Cũng chính nhờ độ cao lý tưởng mà bầu không khí tại đồi Vọng Cảnh luôn trong lành, mát mẻ và dễ chịu. Đến đây, bạn có thể dạo bộ trong giữa cánh rừng thông bạt ngàn, chụp lại vài tấm ảnh "sống ảo" hoặc đứng dang tay hít 1 hơi thật dài, chầm chậm cảm nhận những làn gió mát lành thổi qua. Ngoài ra, bạn nhất định phải thử 1 lần ngắm hoàng hôn tại đồi Vọng Cảnh. Đứng ngắm mặt trời dần dần lặn xuống từ trên cao, trong 1 khung cảnh tuyệt đẹp sẽ là 1 trải nghiệm không thể thú vị hơn.

Ảnh: @__linhp, @hdieung_, @hwgz.10

Đường đi: Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7km, đường lên đồi Vọng Cảnh cũng không quá khó khăn. Đi từ trung tâm thành phố Huế, bạn men theo đường Hoài Thanh tới đường Lê Ngô Cát thì rẽ phải vào đường Huyền Trân Công Chúa. Chạy thẳng đường này khoảng 4km nữa sẽ tới nơi.



Phá Tam Giang

Phá Tam Giang hay còn gọi là đầm Chuồn, không chỉ được biết đến là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á với diện tích siêu rộng, trải dài từ cửa sông Ô Lâu đến cửa sông Hương, mà nơi đây còn là 1 trong những điểm du lịch có khung cảnh thiên nhiên đẹp "mê mệt". Để tham quan hết khu đầm phá này, bạn có thể ngồi trên những chiếc xuồng nhỏ rồi thả mình ngắm khung cảnh thiên nhiên với nắng và gió dịu nhẹ. Ngoài ra, còn 1 trải nghiệm cũng thu hút không kém tại đây, đó là ngắm hoàng hôn buông rực rỡ. Không những vậy, nếu bạn vừa đi thuyền vừa ngắm hoàng hôn thì còn chill hơn gấp mấy lần, có khi "hốt" về hàng loạt ảnh ảo diệu, đăng cả tháng không hết.

Ảnh: @nguyenduce, @huytr92, @satobui, @osakecat_, @lananh_to, @thuongdinh.97

Đường đi: Để đến phá Tam Giang, bạn xuất phát từ đường Lê Duẩn gần Đại Nội Huế, đi thẳng rồi rẽ trái vào đường Huỳnh Thúc Kháng. Cứ tiếp tục chạy thẳng bạn sẽ đến được với làng cổ Bao Vinh, tại đây bạn sẽ gặp 1 biển chỉ dần, đi theo để đến thị trấn Sịa. Từ thị trấn đi tiếp đến bến đò Cồn Tộc, sau đó thuê đò thăm phá hoặc di chuyển qua bờ bên kia để tới phá Tam Giang.

https://kenh14.vn/dung-bo-qua-4-dia-diem-nay-khi-den-hue-khong-chi-san-duoc-hoang-hon-ma-len-hinh-con-sieu-dep-20220712133737374.chn