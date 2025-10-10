Dùng bạt chống ngập ô tô trong mùa mưa bão: Cẩn thận 'tiền mất tật mang'

Cơn "sốt" bạt chống ngập

Sau những đợt mưa lớn gây ngập sâu, thị trường các sản phẩm hỗ trợ chống ngập cho ô tô trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, các loại bạt chống ngập hiện đang "gây sốt" trên mạng xã hội với sự đa dạng về chủng loại và giá cả.

Trong khi ở phân khúc phổ thông, loại bạt rẻ có thể chỉ khoảng vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng, ở phân khúc cao cấp thì các loại bạt, túi chứa, hoặc hệ thống nâng xe chuyên dụng có giá dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Sự khác biệt về giá chủ yếu đến từ chất liệu, công nghệ đi kèm và tải trọng mà bạt có thể chịu được.

Thậm chí, một số startup Việt đã phát triển các loại túi chống ngập đặc biệt có khả năng biến ô tô thành "thuyền", giúp nâng phương tiện lên cao, thoát khỏi vùng ngập.

Theo Nhịp sống thị trường có sản phẩm đã được giới thiệu trong thử nghiệm là có thể nâng được cả xe bán tải Mitsubishi Triton nặng 1,8 tấn.

Sản phẩm túi chống lũ cho ôtô chuyên dụng của một thương hiệu Việt Nam. Ảnh: Covo

Nhiều chủ xe lựa chọn sử dụng bạt chống ngập vì hai ưu điểm lớn: chi phí rẻ so với việc xây hầm ngầm, lắp đặt hệ thống nâng cố định; và tính tiện lợi khi có thể cất gọn khi không sử dụng.

Trên mạng xã hội, nhiều chủ xe đã "bày nhau dùng bạt để chống ngập ô tô", khẳng định đây là giải pháp chi phí rẻ mà hiệu quả trong các tình huống ngập khẩn cấp.

Về cơ bản, các loại bạt này hoạt động như một túi chứa kín nước, bảo vệ xe khỏi nước ngập, đặc biệt là khi nước dâng cao bất ngờ.

Trước những chia sẻ trên, nhiều người dùng đồng tình đây là cách chống ngập nước ô tô hiệu quả.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của một tài khoản mạng xã hội được báo Dân trí dẫn lại, việc sử dụng bạt xây dựng để bọc ô tô sẽ khiến xe bị “trầy xước nhẹ ở các góc” khi tháo dỡ, tiền mất tật mang là điều khó tránh khỏi.

Cảnh báo từ chuyên gia: Cẩn trọng rủi ro tiềm ẩn

Tuy nhiên, giới chuyên môn đã đưa ra nhiều khuyến cáo về việc lạm dụng hoặc sử dụng sai cách các loại bạt chống ngập, nhất là các loại giá rẻ, không rõ nguồn gốc.

Theo một chuyên gia sửa chữa ô tô trên báo VietNamNet, giải pháp dùng bạt chống ngập "rẻ tiền" (chỉ vài triệu đồng) có thể mang lại những rủi ro lớn hơn lợi ích.

- Thiếu kín khít và dễ rách: Các loại bạt giá rẻ thường có độ kín không đảm bảo. Khi ngập sâu, nước vẫn có thể rò rỉ vào bên trong bạt, đặc biệt qua các khóa kéo hoặc đường may.

- Nguy cơ xe bị nổi và trôi: Khi nước ngập bên ngoài và chiếc bạt chứa xe trở thành một túi khí kín, chiếc xe bên trong có thể bị nâng lên và trôi theo dòng nước. Điều này cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến va đập hoặc lật xe.

- Hư hỏng thân vỏ: Việc kéo bạt quá mạnh hoặc đặt xe không đúng vị trí trong bạt có thể gây trầy xước, thậm chí làm hỏng sơn hoặc thân vỏ xe, đặc biệt đối với các loại bạt kém chất lượng.

Không ít người dùng bạt để chống ngập cho ô tô (OFFB).

Tóm lại, bạt chống ngập có thể là một giải pháp tình thế, đặc biệt là với các sản phẩm cao cấp, có nguồn gốc rõ ràng và có khả năng chịu tải, nâng xe. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo chủ xe nên ưu tiên giải pháp phòng tránh truyền thống.

Cần lưu ý: Không đỗ xe tại các vùng trũng thấp đã được cảnh báo ngập lụt.

Chủ xe nên chủ động di chuyển xe đến các tầng hầm cao hơn hoặc bãi đỗ xe trên cao khi có dự báo mưa bão lớn.

Nếu bắt buộc phải sử dụng bạt, cần chọn mua các sản phẩm có chất liệu dày dặn, chịu được tải trọng, và có thiết kế chống trôi, chống lật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện.