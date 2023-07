Đừng bao giờ đánh giá thấp một người hướng nội: Đây mới thật sự là “trùm cuối” dễ thành công và giàu có nhất, khả năng tạo nên kỳ tích của họ lớn hơn những gì bạn nghĩ!

Có một chủ đề từng rất được chú ý trên mạng xã hội: Người hướng nội mệt mỏi như thế nào?



Chủ đề này đánh vào tâm lý của nhiều người và có nhiều bình luận, ý kiến khác nhau về vấn đề này.

Bất cứ nơi nào bạn đi, cảm giác hiện diện rất thấp, rất khó để hòa nhập với mọi người xung quanh.

Thường không vui, cảm giác như thể trầm cảm nhưng lại không chắc chắn.

Ngay cả khi người khác nợ tiền và không trả lại, cũng ngại đòi…

Trong thế giới này, mọi người luôn được khuyến khích vui vẻ và năng động, dám nói và hành động, và có những cái nhìn không mấy khách quan với những người sống nội tâm.

Nhiều người hướng nội đấu tranh với điều này, cố gắng tạo ra sự thay đổi, chỉ để khiến họ kiệt sức. Nhưng mọi người lại không hề hay biết đây chỉ là một sự hiểu lầm nhất định về tính cách của con người.

01. Hướng nội không phải là một bất lợi, mà là một lợi thế bị bỏ qua.

Người hướng ngoại có xu hướng sôi nổi và bộc lộ cảm xúc ra ngoài, giống như mặt trời, ấm áp và tươi sáng, luôn thu hút sự chú ý từ đám đông.

Người hướng nội khao khát sự yên tĩnh, không giỏi nói chuyện, không thích giao du và dễ bị bỏ rơi và cô lập.

Thực tế chúng ta chỉ nhìn thấy sự ngượng ngùng, im lặng của người hướng nội mà không biết được tiềm năng to lớn bên trong họ.

Tôi đọc một câu chuyện trên mạng. Có một cô gái ít nói, luôn là người cô độc, ngoại trừ những lúc cần thiết giao lưu, căn bản không nói chuyện với mọi người. Cô hầu như không tham gia các hoạt động khác nhau do ký túc xá tổ chức. Mặc dù tiếng ồn lấn át, cô ấy vẫn ngồi tập trung đọc sách.

Theo thời gian, những người bạn cùng phòng bắt đầu đưa ra kết luận về cô:

Với tính cách thu mình, ích kỷ và thờ ơ, khó nắm bắt, có thể một ngày nào đó cô sẽ làm điều gì đó khác thường.

Nhưng rồi kết quả của cô gái khiến ai cũng bất ngờ:

Bài phát biểu bằng tiếng Anh của cô ấy hay đến nỗi ngay cả người nước ngoài cũng chia sẻ và thích nó. Cô ấy phân tích các tin tức trong ngành và đi thẳng vào vấn đề. Những bài viết của cô sắc sảo, sâu sắc khiến người ta phải choáng ngợp.

Vào học kỳ thứ hai của năm cuối cấp, cô gái được giới thiệu vào Đại học Bắc Kinh. Khi đó, mọi người mới nhận ra rằng chính định kiến ​​của bản thân đã gây ra những sai lệch trong nhận thức và hiểu lầm cô gái.

Người hướng nội không có vấn đề về tâm lý, họ chỉ không muốn gần gũi với những người hời hợt, và họ không cố theo đám đông. Giữ một khoảng cách nhất định với người khác, không phải vì họ không tốt mà vì họ không thích ồn ào, náo nhiệt.

Có một câu nói rất hay: “Sống nội tâm không phải là nhược điểm mà nó còn có rất nhiều ưu điểm và điểm tỏa sáng. Bạn phải cho phép một số người có thuộc tính riêng của họ”.

Người hướng nội là người trầm tính và hướng nội, họ nói ít làm nhiều, có khả năng tự chủ và hành động mạnh mẽ. Họ thích suy nghĩ độc lập, có những hiểu biết và quan điểm riêng, nhìn nhận vấn đề một cách chặt chẽ và toàn diện hơn. Họ cũng có thể đi từng bước một, đều đặn và chắc chắn, không bị phân tâm từ tác động bên ngoài. Trên thực tế, những người hướng nội bị người khác phớt lờ là những bậc thầy che giấu bí mật của họ.

02. Người hướng nội lấy năng lượng từ bên trong

Nhà tâm lý học Jung chỉ ra rằng sự khác biệt chính giữa hướng nội và hướng ngoại nằm ở hướng năng lượng tâm lý.

Người hướng ngoại hướng sức sống của họ vào việc hiểu và biến đổi thế giới bên ngoài, đạt được sự công nhận từ bên ngoài;

Những người hướng nội hướng sức sống của họ để khám phá và xây dựng sự hài hòa bên trong, và đạt được năng lượng từ bên trong.

Người hướng nội thích yên tĩnh, dùng khoảng thời gian ở một mình để nói chuyện với trái tim và điều chỉnh trạng thái của mình, thế giới nội tâm của họ không trống rỗng mà rất nhiều màu sắc.

Nhà văn Haruki Murakami, người có những tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn đến độc giả trên toàn thế giới, nhưng ông thẳng thắn thừa nhận mình là một người hướng nội tuyệt đối. Ông không thích nói chuyện và sẽ rất dè dặt khi nói chuyện với người khác, trả lời phỏng vấn khiến ông kiệt quệ về thể chất và tinh thần, thậm chí trả lời email cũng làm ông cảm thấy mệt mỏi.

Ngay cả khi anh ấy bị giữ im lặng mãi mãi, anh ấy sẽ không cảm thấy đau đớn chút nào.

Ngược lại, đọc sách, nghe nhạc, ra ngoài đi dạo, chơi với mèo một mình sẽ khiến ông cảm thấy thư thái, dễ chịu.

Khi ở một mình, ông đã tạo ra nhiều tác phẩm kinh điển và khám phá ra niềm vui của việc chạy bộ, điều này đã giúp ông thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt và chữa lành cơ thể cũng như tâm trí của mình.

Như trong cuốn sách Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking đã viết:

Ít nhất 1/3 số người trên thế giới là người hướng nội.

Họ thích nghe hơn là nói;

Họ có xu hướng thích đọc sách hơn là tham gia tiệc tùng;

Họ đủ sức sáng tạo, nhưng không thích tự quảng bá bản thân.

Trong thời đại này, nhiều người đều mong muốn thể hiện bản thân, nhưng lại bỏ bê việc xây dựng và nuôi dưỡng bên trong.

Người có thể chịu đựng sự cô đơn là người khôn ngoan nhất. Họ biết cách nhìn vào nội tâm và suy nghĩ trong cô độc, tránh xa sự xáo trộn và tiêu thụ của thế giới bên ngoài, đồng thời dành thời gian và sức lực cho những điều họ đam mê.

Hãy để cho thân tâm tĩnh lặng, có thể nhìn thấu bản chất của sự vật, và hiểu rõ mình muốn gì. Để nắm bắt được hướng đi của trái tim, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và những điều quý giá nhất trong cuộc sống, và sống một cuộc sống thực tế và bình tĩnh hơn.

03. Người hướng nội dễ thành công

Người càng hướng nội thì trái tim càng phong phú và mạnh mẽ. Luo Yonghao nói: "Người hướng ngoại có thể kiểm soát thế giới, nhưng người hướng nội có thể tạo ra thế giới."

70% những người thành công trên thế giới là những người hướng nội, họ luôn âm thầm tích lũy kiến ​​thức và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Zhu Xiaohu, một ông trùm đầu tư, đã phát hiện ra gần như tất cả các cửa hàng, nhưng lại bỏ lỡ khoản đầu tư vào ByteDance, điều này khiến ông rất khó chịu.

Lý do là Zhu Xiaohu tin rằng Zhang Yiming, người sáng lập ByteDance, hơi nhút nhát và sống nội tâm, và ông ấy không thể nhìn thấy lợi thế cá nhân của mình.

Và Zhu Xiaohu cho rằng các doanh nhân nên có tính cách giống sói, khí chất mạnh mẽ và sự hiếu chiến.

Không ngờ bây giờ Byte đánh như trời giáng, Zhang Yiming đã vững vàng ngồi ở vị trí thứ 2 trong Danh sách người giàu Hurun trong 10 năm qua!

Và điều không ngờ rằng ByteDance lại rất phát triển, trong 10 năm, người sáng lập ByteDance, Zhang Yiming luôn vững vàng ở vị trí thứ 2 trong bảng danh sách những người giàu của trang Hurun.

Những điều bất ngờ, nhưng lại rất hợp lý. Với một người hướng nội, tài năng của anh ấy sẽ vượt quá sức tưởng tượng của bạn.

Hướng nội sẽ không cản trở sự phát triển của một người, nhưng sẽ khiến họ nhạy cảm hơn, tập trung hơn và có nhiều khả năng tạo ra kỳ tích hơn.

Blogger Douyin nói rằng chúng ta thường nghĩ rằng những người bán hàng nên có tài giao tiếp, nhưng trên thực tế, những người hướng nội có nhiều khả năng trở thành nhà bán hàng tài năng hơn.

Có một đồng nghiệp trong công ty của họ không giỏi ăn nói, nhưng kết quả hàng tháng của anh ấy phải nằm trong top ba người dẫn đầu trong nhóm. Anh ấy mang đến cho mọi người một cảm giác rất chân thành và thực tế, khiến mọi người cảm thấy rất đáng tin cậy, trò chuyện với anh ấy rất dễ dàng và thoải mái. Anh ấy giỏi lắng nghe, có thể nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng, nắm bắt được điểm cốt lõi của vấn đề, suy nghĩ từ góc độ của khách hàng nên có sức thuyết phục.

Có vẻ như khả năng ăn nói tốt chỉ là bước đệm để hòa đồng với mọi người, còn tính cách lôi cuốn mới là con át chủ bài cho một mối quan hệ lâu dài.

Người hướng nội không hoàn toàn kín tiếng nhưng họ rất thận trọng.

Cách để mở ra thế giới không phải là tính cách, mà là khả năng. Không có ai là hoàn hảo, và thử thách lớn nhất mà mọi người gặp phải không phải là biến đổi bản thân mà là trở thành chính mình.

Đối mặt với những đặc điểm của chính mình, phát huy nó, tạo thành một phong cách độc đáo, đạt được giá trị của chính mình và để bản thân tỏa sáng, đây là cách để đạt được chỗ đứng.

04. Cách tận dụng điểm mạnh của người hướng nội

Kane, một chuyên gia nghiên cứu về tính cách, đã viết trong báo cáo:

Dù Bill Gates có luyện tập các kỹ năng xã hội của mình bao nhiêu đi chăng nữa, ông ấy cũng không thể trở thành Tổng thống Clinton;

Bất kể Clinton dành bao nhiêu thời gian để nghịch máy tính, ông ấy sẽ không phải là Bill Gates. Mỗi tính cách đều có chỗ để phát triển, chỉ cần bạn có năng khiếu thực sự và làm việc chăm chỉ thì không sợ bị đánh giá thấp.

Vì vậy, làm thế nào người hướng nội có thể sử dụng điểm mạnh tính cách của họ?

1) Đối mặt với đặc điểm tính cách

Tự mình phân tích toàn diện, hiểu rõ khuynh hướng tính cách của mình, định vị tốt bản thân, đối mặt với điểm mạnh và điểm yếu, trau dồi lòng tự tin và dũng cảm.

2) Tận dụng sự cô độc

Thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp, thiền định và suy ngẫm, và tận hưởng giây phút bình yên. Làm điều gì đó thư giãn và thú vị để cho bản thân được thoải mái. Hoặc học cách tập thể dục và nạp lại năng lượng cho bản thân.

3) Đặt mục tiêu phù hợp

Trau dồi khả năng liên quan dựa trên ưu điểm tính cách, và trau dồi chuyên sâu trong lĩnh vực bạn giỏi. Nếu bạn không thích nói, bạn có thể thử viết; Nếu bạn không giỏi quản lý, bạn có thể làm việc chuyên về kỹ thuật.

4) Thường xuyên xem lại kết quả

Thường xuyên tự kiểm tra việc hoàn thành mục tiêu, tiến hành điều chỉnh phương pháp và cách thức tương ứng. Đồng thời, bạn cũng nên dũng cảm thử thách bản thân, không ngừng cải tiến và hoàn thiện.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng bạn, người hướng nội, sẽ xây dựng khả năng cạnh tranh cốt lõi của mình và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Theo: Toutiao