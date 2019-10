Đừng bàn chuyện "ổn định" với 3 cung Hoàng đạo này vì thứ họ cần chính là biến cố và "drama"

Khái niệm "ổn định" thường xuất hiện trong các cuộc trò chuyện giữa những người trưởng thành. Đi làm, kết hôn, sinh con, mua nhà, tậu xe,... là cách nhiều người định nghĩa về sự ổn định.

Nhưng ổn định cũng đồng nghĩa với an phận, lâu dần sẽ trở thành nhàm chán. Không phải ai cũng cho rằng ổn định là mục tiêu quan trọng cần đạt được. Thực tế có rất nhiều người thích và cần sự biến động, thậm chí thêm chút... "drama" thì càng hay! Họ muốn cuộc sống phải được đổi mới liên tục để không cảm thấy bản thân nhàm chán, cũ kỹ, vô giá trị.

Dưới đây là 3 cung Hoàng đạo siêu ghét cuộc sống ổn định:

Song Tử

Song Tử là cung linh hoạt nhất trên vòng tròn 12 cung Hoàng đạo. Bản chất trời cho vốn "biến hóa khôn lường" nên nhu cầu của họ là được đổi mới liên tục. Sự ổn định đối với Song Tử chính xác là chiếc vòng kim cô khiến họ khó chịu, chán nản.

Ảnh minh họa

Phần đông mọi người tìm mọi cách để nhanh chóng ổn định cuộc sống, tìm kiếm sự an toàn nhưng Song Tử không nằm trong số đó. Dù họ có cố ép uổng bản thân thì cũng không được lâu. Khi đó, những người này cảm thấy cực kỳ khó chịu. Về lâu dài, họ sẽ đánh mất chính mình, sức sáng tạo và ý chí bị bào mòn nếu cứ phải sống cuộc sống nhiều người cho là lý tưởng này.



Nhân Mã

Nhân Mã cũng là cung Hoàng đạo nổi tiếng linh hoạt. Họ không cách vài phút lại đổi ý một lần hay nhấp nha nhấp nhổm vì những thứ mới mẻ như Song Tử. Thế nhưng Nhân Mã cũng chúa ghét sự ổn định.

Đối với người thuộc cung Hoàng đạo này, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi còn mục tiêu để chinh phục.

Mục tiêu của họ lại chẳng bao giờ là những thứ mang tính vật chất như mua nhà tậu xe. Chưa kể, đích đến của Nhân Mã cứ ngày một tăng dần về độ khó qua thời gian. Lúc nào cũng muốn chinh phục những đỉnh núi cao hơn, cuộc sống của họ không bao giờ ổn định. Và bản thân họ cũng không cần điều này.

Ảnh minh họa

Sư Tử



Sư Tử là một cung thuộc nhóm Kiên Định thay vì Linh Hoạt. Thế nhưng họ sẽ không tìm kiếm sự bình ổn trên con đường phát triển và hoàn thiện bản thân. Với người thuộc cung này, cuộc sống nếu có thêm chút... "drama" thì càng thú vị và đáng sống.

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" - đây chính xác là châm ngôn của nhiều Sư Tử.

Cuộc sống đủ ăn đủ mặc, yên ổn hòa ái, an phận thủ thường không phải điều một Sư Tử chân chính mong cầu. Họ sẽ làm hết sức để đạt được những mục tiêu lớn lao, vĩ đại. Sư Tử cần được liều lĩnh để có cơ hội tỏa sáng như ánh mặt trời chứ không chấp nhận an toàn để sống cuộc sống khiêm nhường, an phận thủ thường như ánh trăng.

(*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)