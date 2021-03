Dùng ảnh “nóng” níu kéo tình cảm của người tình

Nạn nhân của vụ án là chị N.T.V (trú tại tỉnh Hải Dương). Hơn 2 năm trước, V tình cờ gặp Trương Minh Thêu. Qua nói chuyện, Thêu biết chị V đã ly hôn chồng và V cũng biết Thêu đã ly hôn vợ. Từ đó, cả hai đã cho nhau tài khoản zalo, facebook để trao đổi, trò chuyện và nảy sinh tình cảm.



Đối tượng Thêu.

Trong thời gian cả hai quan hệ yêu đương, Thêu và chị V đã nhiều lần đến một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thêu sử dụng điện thoại di động của mình để quay phim, chụp ảnh hai người trong những lần ân ái.

Các video, hình ảnh đó được Thêu lưu giữ trong máy điện thoại để làm kỷ niệm. Đến khoảng tháng 12/2020, V và Thêu nảy sinh mâu thuẫn nên V đã chủ động muốn chấm dứt mối quan hệ.

Thêu nhiều lần nhắn tin, gọi điện để hẹn gặp chị V mục đích để níu kéo và tiếp tục duy trì mối quan hệ nhưng V đều từ chối và tránh mặt. Sáng 26/1/2021, Thêu đã đăng 1 ảnh V khoả thân trong zalo. Tiếp đó, Thêu đăng tải 1 ảnh chị V đang khoả thân quan hệ tình dục với Thêu kèm theo nội dung "Tìm bạn thân"...

Căn cứ vào đơn trình báo của chị V, Công an thị xã Kinh Môn đã triệu tập Thêu đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Thêu thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Thêu để điều tra về hành vi làm nhục người khác.