Dùng ảnh Miu Lê bị bắt để bán trà sữa, quảng cáo phòng trọ: Câu tương tác phản cảm

“Miu Lê bị bắt nên trống lại phòng.”

Chỉ một câu viết kèm hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện trong bài đăng quảng cáo nhà trọ đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội những ngày qua. Ở một bài đăng khác, một thương hiệu trà sữa sử dụng ảnh của Miu Lê để quảng bá sản phẩm với dòng trạng thái chơi chữ “Mê Liu”.

Quảng cáo phòng trọ dùng hình ảnh ca sĩ Miu Lê

Điểm chung của các bài viết này là đều tận dụng hình ảnh người nổi tiếng để tạo chú ý, kéo tương tác và tăng khả năng lan truyền trên mạng xã hội. Không ít bài nhanh chóng thu hút hàng trăm đến hàng nghìn lượt bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy hài hước, nhiều người dùng mạng cho rằng cách làm này “kém duyên”, “thiếu tôn trọng” và đi quá giới hạn của việc bắt trend.

Trong trường hợp bài đăng nhà trọ, dù người đăng có thể chỉ muốn gây chú ý bằng kiểu nói đùa vô thưởng vô phạt, nhưng việc đưa một nghệ sĩ đang chịu sự điều tra của công an để quảng cáo lại là chuyện hoàn toàn khác.

Hình ảnh ghép ca sĩ Miu Lê để quảng cáo trà sữa

Nhiều bình luận cho rằng đây là kiểu “marketing bất chấp”, miễn có tương tác là được, không quan tâm hình ảnh của người khác bị ảnh hưởng ra sao. Một số người thậm chí nhận xét rằng mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều kiểu quảng cáo tận dụng người nổi tiếng theo hướng méo mó: từ ghép tên, chế ảnh đến gán ghép những nội dung không liên quan để gây cười.

Điều đáng nói là không ít chủ cửa hàng hay người kinh doanh nhỏ hiện xem đây như một “chiến thuật truyền thông miễn phí”. Chỉ cần một câu chữ gây sốc, một gương mặt nổi tiếng và chút yếu tố gây tranh cãi, bài viết lập tức được chia sẻ rộng rãi. Trong thời đại mà lượt xem và tương tác có thể chuyển hóa thành doanh thu, nhiều người sẵn sàng đánh đổi sự văn minh trong cách quảng cáo.

Nhưng sự chú ý không đồng nghĩa với sự phù hợp.

Việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng cho mục đích thương mại vốn đã là vấn đề cần cẩn trọng. Khi chưa có sự đồng ý của nhân vật, việc lấy ảnh để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ dễ dẫn đến tranh cãi về quyền hình ảnh và quyền cá nhân. Chưa kể, nếu nội dung đi kèm mang tính bịa đặt, xúc phạm hoặc gây hiểu nhầm, mức độ phản cảm càng bị đẩy lên cao hơn.

Phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng dành cho quán trà sữa

Trên thực tế, cộng đồng mạng hiện cũng không còn dễ dãi với kiểu quảng cáo “viral bằng mọi giá”. Người dùng có thể bật cười với một nội dung sáng tạo, thông minh, nhưng lại phản ứng rất mạnh với những màn đùa cợt trên danh tiếng người khác. Bởi sau tất cả, nghệ sĩ không phải “công cụ miễn phí” để bất kỳ ai cũng có thể mang ra làm chất liệu quảng bá.

Một chi tiết đáng chú ý là phần lớn các bình luận phản đối không đến từ fan của Miu Lê, mà từ chính những người dùng bình thường. Điều đó cho thấy nhận thức của công chúng về quyền hình ảnh và văn hóa ứng xử trên mạng đang dần thay đổi. Người ta không còn cổ vũ cho những nội dung chỉ dựa vào sự lố lăng hay gây sốc để thu hút chú ý.

Mạng xã hội mở ra cơ hội quảng bá dễ dàng cho mọi cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ. Nhưng đi cùng sự tự do ấy cũng là trách nhiệm với nội dung mình đăng tải. Một bài quảng cáo có thể giúp quán đông khách hơn trong vài ngày, nhưng cũng có thể khiến thương hiệu mất thiện cảm lâu dài nếu vượt quá giới hạn văn minh.

Giữa thời đại mà ai cũng muốn “viral”, đôi khi điều cần nhất lại là sự tỉnh táo: không phải mọi cú bắt trend đều nên được tung lên mạng, đặc biệt khi nó được xây dựng trên hình ảnh và danh tiếng của người khác.