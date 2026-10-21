Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã chính thức cấp chứng nhận cho Boeing 737 MAX 10, mẫu máy bay lớn nhất trong dòng 737 MAX.

Vào lúc 3h31 sáng ngày 20/10 (giờ miền Đông Mỹ – EDT, hay 2h31 sáng 21/10 theo giờ Việt Nam), FAA chính thức công bố cấp chứng nhận cho Boeing 737 MAX 10.

Theo Boeing, quá trình cấp chứng nhận cho 737 MAX 10 bao gồm hàng loạt cuộc đánh giá an toàn, rà soát thiết kế và thử nghiệm trên mặt đất. Chương trình này ghi nhận khoảng 1.000 giờ thử nghiệm mặt đất, hàng chục nghìn trang tài liệu kỹ thuật cùng nhiều đợt thẩm định chính thức với FAA.

Đáng chú ý, 737 MAX 10 là mẫu máy bay thương mại đầu tiên được chứng nhận theo đầy đủ các yêu cầu của Đạo luật Chứng nhận, An toàn và Trách nhiệm giải trình Hàng không năm 2020 của Mỹ. Đạo luật này siết chặt quy định về hồ sơ đánh giá an toàn máy bay, đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn trong việc kiểm tra sự tương tác giữa phi công và các hệ thống điều khiển.

Một trong những cải tiến quan trọng trên 737 MAX 10 là hệ thống đo góc tấn nâng cấp, công nghệ mà Boeing dự kiến triển khai trên toàn bộ dòng 737 MAX.

Góc tấn là góc tạo cánh máy bay và luồng không khí tiếp cận cánh. Thông số này giúp phi công và các hệ thống trên máy bay đánh giá điều kiện bay, đặc biệt là nguy cơ thất tốc khi cánh không còn tạo đủ lực nâng.

Theo Boeing, công nghệ mới giúp giảm bớt thao tác và áp lực cho phi công, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát máy bay trong các tình huống bay khác nhau. Hãng cũng dự kiến áp dụng cải tiến này cho toàn bộ dòng 737 MAX.

Ông Chris Payne, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc phụ trách các chương trình phát triển máy bay 737 của Boeing Commercial Airplanes, cho biết đội ngũ thử nghiệm đã tiến hành kiểm tra từng hệ thống trên máy bay theo quy trình chặt chẽ nhằm bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Không chỉ gây chú ý bởi quá trình kiểm định, Boeing 737 MAX 10 còn là phiên bản có kích thước lớn nhất trong dòng 737 MAX. Máy bay dài khoảng 43,8 mét, cao 12,3 mét, sải cánh rộng 35,9 mét và được trang bị hai động cơ LEAP-1B do CFM International sản xuất.

Với thiết kế một lối đi, 737 MAX 10 có thể chở tối đa 230 hành khách. Trọng lượng rỗng của máy bay là khoảng 50 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa là 89 tấn.

Mẫu máy bay này có tầm bay tối đa khoảng 5.740 km, tương đương 3.100 hải lý, đủ khả năng phục vụ nhiều đường bay nội địa và quốc tế tầm trung.

Sức hút của phiên bản lớn nhất dòng 737 MAX cũng thể hiện qua số lượng đơn đặt hàng. Tính đến thời điểm công bố, Boeing đã nhận được 1.555 đơn hàng 737 MAX 10 từ hơn 30 khách hàng, chiếm trên 30% tổng số máy bay chưa bàn giao của chương trình.

Trên toàn bộ dòng 737 MAX, Boeing ghi nhận 7.350 đơn đặt hàng và đã bàn giao gần 2.500 chiếc tính đến hết tháng 9/2026.

Trước đó, FAA cũng đã cấp chứng nhận cho phiên bản nhỏ hơn là 737 MAX 7 vào đầu năm 2026. Việc 737 MAX 10 được phê duyệt đồng nghĩa Boeing đã hoàn tất chứng nhận cho tất cả các phiên bản thuộc dòng máy bay này.

Dù vậy, được cấp chứng nhận không có nghĩa 737 MAX 10 đã chính thức chở khách thương mại. Boeing dự kiến bắt đầu bàn giao máy bay trong những tháng tới, trước khi các hãng hàng không đưa mẫu máy bay này vào khai thác.

Theo IE, FAA