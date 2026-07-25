Đúng 2h sáng, Hà Nội vừa chứng kiến một “kỳ tích” nặng hơn 38 tấn tại công trình hơn 72.000 tỷ đồng

Đây là một hạng mục kỹ thuật phức tạp thuộc tuyến metro số 5 Văn Cao – Hòa Lạc.

Công nhân tiến hành cân chỉnh vị trí lồng thép sau khi được hạ xuống khu vực Ga S3. Ảnh: MRB

Ngày 24/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, đơn vị đã cùng Liên danh nhà thầu EPC hoàn thành việc hạ lồng thép đầu tiên của hệ thống tường vây tại Ga S3 (Ga Vành đai 1).

Theo MRB, đây là hạng mục kỹ thuật phức tạp với lồng thép siêu trường siêu trọng dài 42m, nặng 38,5 tấn. Hơn nữa, quá trình hạ lồng thép đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa 2 cần trục bánh xích sức nâng 500 tấn và 180 tấn nhằm xoay lồng thép từ tư thế nằm ngang sang thẳng đứng trước khi hạ chính xác vào hố đào.

Lồng thép nặng hơn 38 tấn vừa được hạ thành công để thi công hệ thống tường vây tại Ga S3, metro Văn Cao - Hòa Lạc. Ảnh: MRB

Ga S3 được xây dựng ngầm với kết cấu hai tầng, dài khoảng 220m, rộng khoảng 20m, và thi công theo phương pháp đào mở. Nhưng Ga S3 (nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành) lại nằm song song và giao thoa mặt bằng với công trình thi công cầu vượt thuộc dự án đường vành đai 1. Do đó, MRB đánh giá đây là thách thức trong quá trình thi công dự án.

Tuy nhiên, trước những khó khăn này, MRB và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội đã chủ động thống nhất về phương án điều phối mặt bằng và tiến độ thi công.

Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, việc thi công tường vây tại Ga S3 được triển khai đúng kế hoạch, đồng thời vừa đáp ứng yêu cầu của dự án Metro số 5, vừa tạo điều kiện để dự án Vành đai 1 tiếp tục triển khai các hạng mục kết cấu theo tiến độ.

Thực tế, tường vây là hạng mục đầu tiên của kết cấu ngầm, có chiều sâu thiết kế khoảng 42m, dày 1m. Hạng mục này giữ vai trò ổn định địa chất, chống thấm và bảo vệ hố đào trong suốt quá trình thi công.

MRB cho biết, công trình này sử dụng máy đào tường vây thủy lực kết hợp hệ thống xử lý dung dịch bentonite nhằm giữ ổn định thành vách. Theo kế hoạch, các tấm tường vây sẽ được tiến hành thi công theo từng phân đoạn, đồng thời ưu tiên hoàn thành khu vực phía đông để sớm ổn định mặt bằng.

Theo MRB, do hệ thống tường vây của ga được thi công sát các trụ T3 và T4 của cầu vượt Vành đai 1, nên dự án đã bổ sung giải pháp gia cố nền bằng hệ thống cọc xi măng đất (CDM) xung quanh khu vực các trụ cầu để tăng cường ổn định nền đất trước khi thi công. Đây cũng được đánh giá là giải pháp kỹ thuật quan trọng giúp hạn chế tối đa tác động đến các công trình hiện hữu. Hơn nữa, giải pháp này giúp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công kết cấu ngầm.

Ngoài ra, khu vực thi công cũng được lắp đặt hệ thống quan trắc hoạt động 24/7 nhằm theo dõi các thông số về độ lún, độ nghiêng và chuyển vị của các công trình lân cận. Cùng với đó, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực để kịp thời xử lý nếu phát sinh diễn biến bất thường

Các kỹ sư và công nhân thực hiện khảo sát tại khu vực dự kiến sẽ xây dựng ga ngầm của metro số 5. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào ngày 23/7, MRB đã cùng liên danh nhà thầu EPC chính thức triển khai thi công tấm tường vây đầu tiên tại Ga S3 (ga vành đai 1) thuộc dự án metro Văn Cao - Hòa Lạc (metro số 5). Đây cũng là cột mốc đánh dấu dự án bước sang giai đoạn thi công kết cấu ngầm phức tạp sau thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị.

Tuyến metro số 5 đi qua 18 phường, xã của Hà Nội

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (tuyến Văn Cao - Hòa Lạc) có tổng mức đầu tư khoảng 72.300 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, dài khoảng 39,58 km (gồm 6,59 km đi ngầm và 32,99 km đi nổi).

Dự án này sẽ đi qua 18 phường, xã của TP Hà Nội với 20 nhà ga (6 ga ngầm, 13 ga mặt đất, 1 ga trên cao) và 2 depot.

Tuyến metro số 5 bắt đầu tại khu vực giao giữa đường Văn Cao và Hoàng Hoa Thám, đi ngầm qua các trục chính như Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Sau khi qua khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tuyến metro này chuyển sang đi trên mặt đất tại dải phân cách giữa Đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đến điểm cuối.

Dự án hiện đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng, với công tác giải phóng mặt bằng được thúc đẩy tại nhiều khu vực, cũng như hoàn thiện các điều kiện để thi công những hạng mục đầu tiên.