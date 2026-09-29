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Đúng 16h45 ngày 28/9, siêu nhà máy hơn 42.000 tỷ đồng của Việt Nam đạt cột mốc quan trọng, chuẩn bị phục vụ cho hàng triệu hộ gia đình

Anh Khôi
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Một trong những dự án nguồn điện lớn của Việt Nam vừa hoàn thành thêm một cột mốc quan trọng, đưa cả hai tổ máy phát điện lên hệ thống điện quốc gia.

Đúng 16h45 ngày 28/9, siêu nhà máy hơn 42.000 tỷ đồng của Việt Nam đạt cột mốc quan trọng, chuẩn bị phục vụ cho hàng triệu hộ gia đình - Ảnh 1.

Vào lúc 16h45 ngày 28/9/2026, tổ máy 2 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã hòa lưới lần đầu thành công. Như vậy, cả hai tổ máy của nhà máy, với tổng công suất 1.403 MW, đều đã phát điện lên hệ thống điện quốc gia.

Theo Ban Quản lý dự án Điện 2, đây là một trong những bước quan trọng trong quá trình chạy thử tổ máy 2. Sau mốc hòa lưới, tổ máy sẽ tiếp tục được thử nghiệm, hiệu chỉnh trước khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện để vận hành thương mại.

Đúng 16h45 ngày 28/9, siêu nhà máy hơn 42.000 tỷ đồng của Việt Nam đạt cột mốc quan trọng, chuẩn bị phục vụ cho hàng triệu hộ gia đình - Ảnh 2.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 sau khi tổ máy 2 hòa lưới lần đầu thành công. Ảnh: EVN

Trước đó, tổ máy 1 đã hòa lưới lần đầu ngày 12/4. Đến ngày 13/8, tổ máy này vận hành đạt 100% tải định mức, với công suất thực tế 701,5 MW.

Quảng Trạch 1 đặt tại tỉnh Quảng Trị, là dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, được triển khai xây dựng từ cuối năm 2021. Theo số liệu EVN công bố gần đây, dự án có tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.403 MW. Khi vận hành ổn định, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 8,4 tỷ kWh điện mỗi năm, đủ phục vụ cho vài triệu hộ gia đình.

Điểm đáng chú ý là Quảng Trạch 1 sử dụng công nghệ USC, hay công nghệ trên siêu tới hạn. EVN từng cho biết đây là công nghệ có thông số hơi thuộc mức cao nhất trong các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam hiện nay.

Hiểu đơn giản, tại các nhà máy sử dụng công nghệ này, hơi nước được tạo ra ở nhiệt độ và áp suất rất cao trước khi đi qua tua-bin để phát điện. Nhờ đó, nhà máy có thể khai thác năng lượng từ cùng một lượng nhiên liệu hiệu quả hơn so với các công nghệ nhiệt điện thế hệ cũ, qua đó giảm lượng nhiên liệu tiêu hao cho mỗi đơn vị điện sản xuất.

Gói thầu chính của Quảng Trạch 1 từng được EVN ký với liên danh các nhà thầu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Riêng giá trị gói thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lắp ban đầu vào khoảng 30.236 tỷ đồng.

Việc tổ máy 2 hòa lưới ngày 28/9 đưa Quảng Trạch 1 tiến thêm một bước tới giai đoạn vận hành hoàn chỉnh. Trong thời gian tới, các tổ máy tiếp tục trải qua chương trình chạy thử, hiệu chỉnh và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật trước khi chính thức phát điện thương mại.

Tags

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1

EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

siêu nhà máy

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