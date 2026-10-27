Đúng 12h trưa 23/10, sân bay Tân Sơn Nhất đón một vị khách lạ, ở đúng một đêm rồi đi

Tưởng chỉ có thể bắt gặp trên những chuyến bay quốc tế, một “nhân vật quốc dân” bất ngờ xuất hiện ngay tại Tân Sơn Nhất vào đúng 12h trưa. Màn lộ diện không báo trước của vị khách đặc biệt khiến nhiều người thích thú, nhất là khi biết lý do chiếc máy bay này ghé TP.HCM.

Đúng 12 giờ trưa ngày 23/10, một chiếc Boeing 777-300ER của EVA Air chạm bánh xuống đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Ai quen mắt với sân bay này cũng nhận ra ngay có gì đó rất khác. Chiếc máy bay không chỉ mang màu xanh lá và trắng quen thuộc của hãng. Thân nó được phủ kín những hình vẽ nhiều màu, từ quả dâu hồng khổng lồ, cầu vồng, đến gương mặt Hello Kitty với chiếc nơ hồng đặc trưng. Với dân mê hàng không, đó là cảnh tượng hiếm gặp. Với hành khách ở sân bay, đó là lý do để dừng chân, giơ điện thoại lên và hỏi nhau máy bay gì mà dễ thương vậy.

Chuyến bay mang số hiệu B-16722, xuất phát từ sân bay Đào Viên. Nhưng đây không phải một chuyến thương mại bình thường. Chiếc máy bay được điều đến TP.HCM để tránh bão Champi. Khi bão tràn qua, Tân Sơn Nhất trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho cô mèo biết bay. Máy bay hạ cánh lúc 12 giờ trưa ngày 23/10, nghỉ lại qua đêm, rồi đến 15 giờ 30 chiều ngày 24/10, khi thời tiết ổn định trở lại, nó cất cánh rời Tân Sơn Nhất để quay về nơi xuất phát. Như vậy chiếc máy bay ở lại thành phố khoảng một ngày rưỡi. Giờ bay này khác với các chuyến thường nhật giữa Đào Viên và TP.HCM của hãng, vốn thường rời Tân Sơn Nhất lúc 12 giờ 55 hoặc 15 giờ 45, cho thấy lịch trình được điều chỉnh riêng theo tình hình bão.

Điều khiến chiếc máy bay trở thành tâm điểm chính là bộ áo của nó. Thân máy bay màu trắng với dòng chữ EVA AIR màu xanh lá lớn phía trên, còn đuôi vẫn giữ màu xanh đặc trưng của hãng. Ngay gần cửa trước là một quả dâu hồng thật to, đi kèm dòng chữ có tên My Melody, cô thỏ tai trùm mũ hồng của Sanrio. Sát bên là gương mặt Hello Kitty với chiếc nơ hồng, nằm trong khung viền vàng uốn cong như đang nhìn ra từ cửa sổ. Dọc thân máy bay còn dòng chữ SANRIO CHARACTERS, điểm xuyết cầu vồng, mây nhỏ và các hình vẽ nhiều màu sắc dành cho những người bạn khác của Hello Kitty. Dưới cánh, động cơ khổng lồ của chiếc 777 vẫn giữ màu trắng, khiến những mảng màu hồng, vàng, xanh trên thân càng nổi bật hơn.

Hello Kitty trên máy bay của EVA Air không phải một logo nhỏ đặt ở đuôi hay cánh. Mỗi chiếc trong đội máy bay Hello Kitty của hãng có một chủ đề và một câu chuyện riêng. Chiếc Hand in Hand từng gây tiếng vang khi thể hiện 19 nhân vật Sanrio nắm tay nhau trên thân máy bay. Chiếc Shining Star vẽ năm nhân vật Sanrio trên nền những công trình nổi tiếng của Pháp như tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn. Chiếc Besties Jet quy tụ Hello Kitty, My Melody và Kuromi. Chiếc Lolly Jet mang phong cách kẹo ngọt, còn Pinky Jet lấy màu hồng làm chủ đạo. Vì mỗi chiếc một vẻ nên với người sưu tầm ảnh máy bay, gặp được chiếc nào cũng là một lần săn thành công.

Bước lên khoang, trải nghiệm còn đi xa hơn nữa. Hành khách nhận thẻ lên máy bay và nhãn hành lý in hình Hello Kitty ngay từ lúc làm thủ tục. Trên máy bay, tiếp viên mặc tạp dề hồng in hình mèo Kitty bên ngoài bộ đồng phục xanh lá. Tựa đầu, gối, khăn giấy, xà phòng rửa tay, ly giấy, dao dĩa đều mang hình Hello Kitty. Theo EVA, hình Kitty xuất hiện trên hơn 100 vật dụng phục vụ trên chuyến bay. Bữa ăn được làm theo chủ đề, có món cơm nắm tạo hình đầu Hello Kitty đặt trên khay in hình cô mèo. Khi xuống máy bay, hành khách có thể mua thêm bộ bài, dép đi trong nhà, ô gấp, đèn chiếu đêm hay mô hình lắp ráp ba chiều của chính chiếc máy bay.

Nhiều người tưởng đây chỉ là một chiêu quảng bá mới nổi, nhưng EVA Air và Sanrio đã đồng hành với nhau từ rất lâu. Năm 2005, hai bên hợp tác ra mắt hai chiếc Airbus A330-200 đầu tiên mang tên Hello Kitty Jet. Năm 2011, nhân dịp EVA kỷ niệm 20 năm thành lập và Sanrio tròn 50 tuổi, hãng giới thiệu thêm một loạt máy bay mới. Năm 2013, EVA đưa Hello Kitty lên đường bay dài với chiếc Boeing 777-300ER Hand in Hand, chuyến bay đầu tiên đến Los Angeles do chính chủ tịch hãng, một phi công, cầm lái. Ông từng nói ý tưởng này xuất phát từ mong muốn làm cho việc bay trở nên vui hơn. Sau đó chiếc máy bay lần lượt bay đến Paris và Chicago. Tại sân bay Đào Viên, hãng thậm chí còn có khu vực làm thủ tục dành riêng cho các chuyến bay Hello Kitty.

Cách làm này tỏ ra hiệu quả. Theo số liệu hãng công bố trên tạp chí nội bộ số tháng 3/2013, khi những chiếc Hello Kitty Jet đầu tiên xuất hiện ở châu Á, hệ số sử dụng ghế tăng thêm 3% và doanh số hàng miễn thuế cao gấp sáu lần các chuyến khác. Dịch bệnh từng khiến dịch vụ Hello Kitty tạm ngừng từ tháng 4/2020, nhưng đến ngày 27/3/2023 dịch vụ trở lại trọn vẹn, và đến cuối năm 2024 hãng đã khai thác sáu máy bay mang chủ đề này.

Bình thường, muốn nhìn tận mắt một chiếc máy bay Hello Kitty, người ta phải đi hẳn một chuyến bay quốc tế, có khi sang tận Tokyo hay Chicago. Lần này, cơn bão đưa nó đến một sân bay chỉ cách trung tâm TP.HCM vài cây số. Hình ảnh chiếc máy bay nhiều màu nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, kèm theo vô số lời rủ nhau ra Tân Sơn Nhất đón Kitty. Những người chuyên chụp ảnh máy bay tranh thủ ghi lại từng góc nghiêng, còn nhiều hành khách tại sân bay không giấu được sự thích thú khi chứng kiến một vị khách dễ thương đến vậy. Đến chiều 24/10, chiếc máy bay đã rời Tân Sơn Nhất.