Malaysia cho biết vào Chủ nhật (8/3) rằng cuộc tìm kiếm mới nhất cho chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã kết thúc vào tháng 1 vừa qua mà không xác định được vị trí của máy bay. Vụ việc diễn ra tròn 12 năm sau khi chiếc phản lực chở 239 người biến mất, trở thành một trong những bí ẩn kéo dài nhất lịch sử hàng không.

Bộ Giao thông Vận tải Malaysia thông báo cuộc tìm kiếm bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái đã rà soát một khu vực rộng khoảng 15.000 km2. Tuy nhiên, những nỗ lực này "không mang lại bất kỳ phát hiện nào xác nhận vị trí xác máy bay". Công ty thám hiểm Ocean Infinity, có trụ sở tại Anh và Hoa Kỳ, là đơn vị dẫn đầu cuộc tìm kiếm vừa kết thúc vào ngày 23 tháng 1.

Ảnh: Reuters

Chiếc Boeing 777 chở theo 239 người đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Hai phần ba hành khách là người Trung Quốc, số còn lại bao gồm công dân Malaysia, Indonesia, Australia, cùng các quốc gia khác như Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan và Pháp. Mặc dù đã có nhiều cuộc tìm kiếm với quy mô lớn nhất trong lịch sử hàng không, cả máy bay, hành khách lẫn hộp đen đều chưa từng được tìm thấy.

Vào Chủ nhật - ngày kỷ niệm 12 năm chuyến bay mất tích - gia đình của các hành khách Trung Quốc đã công bố một bức thư ngỏ chỉ trích việc thiếu thông tin mà họ nhận được trong cuộc tìm kiếm mới nhất. Trong thư gửi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, thân nhân các nạn nhân cho biết: "Chúng tôi hiểu những khó khăn của việc tìm kiếm. Tuy nhiên, kể từ ngày 15 tháng 1 năm nay, các gia đình không nhận được thêm bất kỳ báo cáo ngắn nào về tiến độ."

Để nỗ lực xác định vị trí máy bay, Ocean Infinity đã triển khai các thiết bị lặn không người lái tự hành có khả năng lặn sâu tới 6.000 mét. Công ty này từng thực hiện các cuộc tìm kiếm không thành công vào năm 2018, tương tự như nỗ lực kéo dài ba năm của Australia kết thúc vào tháng 1 năm 2017.

Nguồn: France 24