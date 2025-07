Đúng 1/7, TPHCM chính thức có biển, đi Lâm Đồng ăn hải sản, Nha Trang lại có thêm Vĩnh Hy

Kể từ 12/6/2025, nước ta sẽ bắt đầu còn 34 tỉnh, thành giảm 29 đơn vị so với trước đây. Đây là sự kiện đánh dấu một bước chuyển mình lớn của quốc gia. Sự thay đổi này đã mang đến đến nhiều cơ hội cho ngành du lịch, ví dụ những tỉnh thành chỉ có biển thì nay lại có thêm núi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là một số địa điểm du lịch nổi tiếng cũng sẽ được gộp lại thành một tỉnh thành, thúc đẩy ngành du lịch nội địa.

Đầu tiên là TP.HCM sẽ được sáp nhập cùng với Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM với diện tích 6.772,59km2, TP.HCM mới cũng sẽ trở thành thành phố có dân số đông nhất Việt Nam. Từ nay, TP.HCM ngày càng phát triển hơn về du lịch từ Cần Giờ - Củ Chi - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu, hội tụ đủ rừng, biển, nông nghiệp, văn hoá và sáng tạo.

Biển Vũng Tàu hiện tại thuộc địa phận TP.HCM

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa chính thức sáp nhập thành Khánh Hoà, có tổng diện tích là 8.555,86km2 và nơi đây cũng sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam với độ dài gần 500km. Nhắc đến Khánh Hoà thì du khách sẽ nghĩ ngay đến Nha Trang, bãi biển, đảo và đường ven biển đẹp tựa thiên đường còn tỉnh Ninh Thuận thì sở hữu 3 vịnh biển đang hot với giới trẻ hiện nay đó chính là Vĩnh Hy, Cà Ná, Bình Tiên.

Biển Nha Trang ở Khánh Hoà

Bên cạnh đó, Khánh Hòa và Ninh Thuận còn sở hữu hệ sinh thái núi rừng phong phú với hệ động thực vật đa dạng tạo tiềm năng lớn cho du lịch sinh thái từ biển lên rừng. Đặc biệt, đường ven biển của Ninh Thuận có đặc điểm đi qua Vườn quốc gia Núi Chúa là một trong 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam.

Ngoài ra, các tỉnh thành thuộc miền Trung được sáp nhập như sau: Quảng Trị (sáp nhập Quảng Trị và Quảng Bình), TP.Đà Nẵng (sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam), Quảng Ngãi (sáp nhập Quảng Ngãi và Kon Tum).

Tỉnh Lâm Đồng, nổi tiếng với du lịch Đà Lạt sẽ chính thức được sáp nhập với tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng thành tỉnh Lâm Đồng mới với diện tích 24.233,07km2, đồng thời cũng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước. Địa điểm du lịch quen thuộc của giới trẻ là Đà Lạt thì vẫn sẽ thuộc tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Lâm Đồng giờ đây đã có thêm biển Mũi Né - Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận, còn có một địa điểm du lịch khám phá nổi tiếng đó chính là Công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào năm 2020. Tỉnh Lâm Đồng mới cũng sẽ vừa có biển, núi, rừng và đa dạng các loại hình du lịch.

Công viên địa chất Đắk Nông

Một địa điểm đặc biệt thu hút khách Tây - Hà Giang từ nay sẽ được sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang với tên gọi tỉnh Tuyên Quang với diện tích 13.795,50km2. Các tỉnh miền Bắc đều có đặc điểm nổi bật trong du lịch đó chính là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mang tính biểu tượng như Sapa, Mù Cang Chải nay thuộc tỉnh Lào Cai, Cao nguyên đá Đồng Văn, sông Nho Quế nay thuộc tỉnh Tuyên Quang hay với Hồ Ba Bể trước thuộc tỉnh Bắc Kạn nay đã là một nơi của tỉnh Thái Nguyên.

Các tỉnh miền Tây thì sẽ sáp nhập như sau: Tây Ninh (Sáp nhập Tây Ninh và Long An), TP Cần Thơ (Sáp nhập Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ), Vĩnh Long (Sáp nhập Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh), Đồng Tháp (Sáp nhập Tiền Giang và Đồng Tháp), Cà Mau (Sáp nhập Bạc Liêu và Cà Mau), An Giang (Sáp nhập Kiên Giang và An Giang).

Những địa điểm du lịch nổi tiếng cũng từ đó mà thay đổi địa chỉ. Đơn cử như Nhà công tử Bạc Liêu không còn ở Bạc Liêu nữa mà đã chuyển địa chỉ thành ở Cà Mau, Hà Tiên với các địa điểm du lịch nổi tiếng như Thạch Động, Mũi Nai đến chùa Hang có phong cảnh non nước hữu tình cũng đã đổi địa chỉ từ Kiên Giang sang tỉnh An Giang.

Không những thế, chợ nổi Cái Bè của Tiền Giang từ nay cũng đã thay đổi thành chợ nổi Cái Bè ở Đồng Tháp. Bến Tre nổi tiếng với làng dừa, Cồn Phụng, Cồn Quy hay Chùa Âng tại Trà Vinh từ nay cũng thuộc địa phận của tỉnh Vĩnh Long với tổng diện tích 6.296,20km2.

Việc sáp nhập các tỉnh không chỉ là sự điều chỉnh về hành chính mà còn mở ra một chương mới cho ngành du lịch Việt Nam. Những điểm đến từng nằm riêng lẻ giờ đây được kết nối trong cùng một hành trình, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khám phá đa dạng trải nghiệm từ núi rừng đến biển cả, từ văn hoá bản địa đến các sản phẩm du lịch sáng tạo.